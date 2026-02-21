Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лейси - Библейское устройство поместной церкви

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Найджела Лейси «Библейское устройство поместной церкви» — это глубокое исследование экклезиологии, которое ставит своей целью возвращение современных общин к новозаветным стандартам организации и управления. Автор исходит из убеждения, что устройство церкви не является вопросом культурных предпочтений или прагматизма, а четко определено Богом в Священном Писании. Лейси анализирует структуру ранней церкви, чтобы показать, как библейские принципы должны применяться сегодня для созидания здоровой и жизнеспособной общины.

Центральное место в работе занимает рассмотрение ролей и квалификаций церковных служителей. Автор подробно разбирает библейские термины «пресвитер», «епископ» и «пастырь», доказывая, что в Новом Завете они относятся к одному и тому же служению. Особое внимание уделяется концепции множественности пресвитеров и их ответственности перед Главой Церкви — Иисусом Христом. Лейси также детально описывает служение диаконов как практическую помощь общине и роль рядовых членов церкви в принятии важных решений и поддержании церковной дисциплины.

Книга Лейси ценна своей практичностью: она предлагает четкие критерии для избрания служителей, описывает механизмы взаимодействия внутри руководства и подчеркивает важность автономии каждой поместной церкви при сохранении единства во Христе. Автор предостерегает от крайностей — как от чрезмерного авторитаризма лидеров, так и от хаотичной демократии, предлагая вместо этого модель «пастырского попечения», основанную на любви, истине и взаимной подотчетности. Это пособие является незаменимым ресурсом для всех, кто стремится строить церковную жизнь на твердом библейском основании.

Найджел Лейси - Библейское устройство поместной церкви

Пер. с англ. - Одесса: Христианское просвещение, 2010. – 104 с.

ISBN 5-8404-0224 -9

Найджел Лейси - Библейское устройство поместной церкви – Содержание

  • 1. Важная тема

  • 2. Природа поместной церкви

  • 3. Слава поместной церкви

  • 4. Членство

  • 5. Жизнь и общение церкви

  • 6. Материальное участие

  • 7. Церковь и ее руководство

  • 8. Пресвитеры, их назначение и обязанности

  • 9. Дьяконы в церкви

  • 1О. Место членского собрания церкви

  • 11. Задача и проведение членского собрания церкви

  • 12. Церковь в поклонении

  • 13. Межцерковные отношения

  • 14. Дисциплина поместной церкви

Эпилог

Views 70
Rating
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books