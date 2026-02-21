Лейси - Библейское устройство поместной церкви
Книга Найджела Лейси «Библейское устройство поместной церкви» — это глубокое исследование экклезиологии, которое ставит своей целью возвращение современных общин к новозаветным стандартам организации и управления. Автор исходит из убеждения, что устройство церкви не является вопросом культурных предпочтений или прагматизма, а четко определено Богом в Священном Писании. Лейси анализирует структуру ранней церкви, чтобы показать, как библейские принципы должны применяться сегодня для созидания здоровой и жизнеспособной общины.
Центральное место в работе занимает рассмотрение ролей и квалификаций церковных служителей. Автор подробно разбирает библейские термины «пресвитер», «епископ» и «пастырь», доказывая, что в Новом Завете они относятся к одному и тому же служению. Особое внимание уделяется концепции множественности пресвитеров и их ответственности перед Главой Церкви — Иисусом Христом. Лейси также детально описывает служение диаконов как практическую помощь общине и роль рядовых членов церкви в принятии важных решений и поддержании церковной дисциплины.
Книга Лейси ценна своей практичностью: она предлагает четкие критерии для избрания служителей, описывает механизмы взаимодействия внутри руководства и подчеркивает важность автономии каждой поместной церкви при сохранении единства во Христе. Автор предостерегает от крайностей — как от чрезмерного авторитаризма лидеров, так и от хаотичной демократии, предлагая вместо этого модель «пастырского попечения», основанную на любви, истине и взаимной подотчетности. Это пособие является незаменимым ресурсом для всех, кто стремится строить церковную жизнь на твердом библейском основании.
Найджел Лейси - Библейское устройство поместной церкви
Пер. с англ. - Одесса: Христианское просвещение, 2010. – 104 с.
ISBN 5-8404-0224 -9
Найджел Лейси - Библейское устройство поместной церкви – Содержание
1. Важная тема
2. Природа поместной церкви
3. Слава поместной церкви
4. Членство
5. Жизнь и общение церкви
6. Материальное участие
7. Церковь и ее руководство
8. Пресвитеры, их назначение и обязанности
9. Дьяконы в церкви
1О. Место членского собрания церкви
11. Задача и проведение членского собрания церкви
12. Церковь в поклонении
13. Межцерковные отношения
14. Дисциплина поместной церкви
Эпилог
