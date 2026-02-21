Книга Найджела Лейси «Библейское устройство поместной церкви» — это глубокое исследование экклезиологии, которое ставит своей целью возвращение современных общин к новозаветным стандартам организации и управления. Автор исходит из убеждения, что устройство церкви не является вопросом культурных предпочтений или прагматизма, а четко определено Богом в Священном Писании. Лейси анализирует структуру ранней церкви, чтобы показать, как библейские принципы должны применяться сегодня для созидания здоровой и жизнеспособной общины.

Центральное место в работе занимает рассмотрение ролей и квалификаций церковных служителей. Автор подробно разбирает библейские термины «пресвитер», «епископ» и «пастырь», доказывая, что в Новом Завете они относятся к одному и тому же служению. Особое внимание уделяется концепции множественности пресвитеров и их ответственности перед Главой Церкви — Иисусом Христом. Лейси также детально описывает служение диаконов как практическую помощь общине и роль рядовых членов церкви в принятии важных решений и поддержании церковной дисциплины.

Книга Лейси ценна своей практичностью: она предлагает четкие критерии для избрания служителей, описывает механизмы взаимодействия внутри руководства и подчеркивает важность автономии каждой поместной церкви при сохранении единства во Христе. Автор предостерегает от крайностей — как от чрезмерного авторитаризма лидеров, так и от хаотичной демократии, предлагая вместо этого модель «пастырского попечения», основанную на любви, истине и взаимной подотчетности. Это пособие является незаменимым ресурсом для всех, кто стремится строить церковную жизнь на твердом библейском основании.

Найджел Лейси - Библейское устройство поместной церкви

Пер. с англ. - Одесса: Христианское просвещение, 2010. – 104 с.

ISBN 5-8404-0224 -9

Найджел Лейси - Библейское устройство поместной церкви – Содержание

1. Важная тема

2. Природа поместной церкви

3. Слава поместной церкви

4. Членство

5. Жизнь и общение церкви

6. Материальное участие

7. Церковь и ее руководство

8. Пресвитеры, их назначение и обязанности

9. Дьяконы в церкви

1О. Место членского собрания церкви

11. Задача и проведение членского собрания церкви

12. Церковь в поклонении

13. Межцерковные отношения

14. Дисциплина поместной церкви

Эпилог