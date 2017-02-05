Идеей написать эту книгу я обязан одному наблюдению в многолюдном московском приходе осенью 2005 г. По пути на Божественную Литургию в то утро мое внимание привлекла сцена, которая многим могла показаться малопримечательной, мне же очень много говорила об обретении и выражении христианской веры.

При входе в храм мне повстречались два человека средних лет, мужчина и женщина. Они стояли снаружи, у дверей. Женщина с материнской заботливостью и строгостью учителя показывала своему спутнику, как, входя в церковь, следует осенять себя крестным знамением и совершать земной поклон. У него явно совсем не было церковного опыта, опыта молитвы, и его подруга учила его, как ведут себя верующие. На литургии она продолжала руководить им, объясняя, как участвовать в святых таинствах и языком тела выражать движения души.

Это и есть ключ к пониманию святых таинств. Ирландцы говорят «tir gan teanga, tir gan chroi» — «страна без языка — это страна без сердца». Точно так же христианская вера без церковных таинств и без их выражения в чувствах рискует лишиться своего сердца, превратиться в страну немых. Человек должен воспринимать святые таинства всей полнотой своей личности, приобщаясь к ним разумом и телом. Академического знания для этого никогда не может быть достаточно; чтобы обрести свой подлинный смысл, таинства должны стать предметом живого опыта.

Не без внутреннего колебания мы предлагаем на суд читателя эту книгу о таинствах Церкви. И все же мы надеемся, что понимание обряда и его символического языка откроет дорогу к более полному приобщению верующих к Церкви, более глубокому их вхождению в область благодати. Мы предлагаем пищу для разума, зная, что в конце концов разуму придется остановиться в безмолвном и недоуменном благоговении перед величием, постичь которое он не в силах.

Протоиерей Лоуренс Кросс