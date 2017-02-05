Лич - Кросс - Дух и огонь - Опыт введения в богословие таинств
Идеей написать эту книгу я обязан одному наблюдению в многолюдном московском приходе осенью 2005 г. По пути на Божественную Литургию в то утро мое внимание привлекла сцена, которая многим могла показаться малопримечательной, мне же очень много говорила об обретении и выражении христианской веры.
При входе в храм мне повстречались два человека средних лет, мужчина и женщина. Они стояли снаружи, у дверей. Женщина с материнской заботливостью и строгостью учителя показывала своему спутнику, как, входя в церковь, следует осенять себя крестным знамением и совершать земной поклон. У него явно совсем не было церковного опыта, опыта молитвы, и его подруга учила его, как ведут себя верующие. На литургии она продолжала руководить им, объясняя, как участвовать в святых таинствах и языком тела выражать движения души.
Это и есть ключ к пониманию святых таинств. Ирландцы говорят «tir gan teanga, tir gan chroi» — «страна без языка — это страна без сердца». Точно так же христианская вера без церковных таинств и без их выражения в чувствах рискует лишиться своего сердца, превратиться в страну немых. Человек должен воспринимать святые таинства всей полнотой своей личности, приобщаясь к ним разумом и телом. Академического знания для этого никогда не может быть достаточно; чтобы обрести свой подлинный смысл, таинства должны стать предметом живого опыта.
Не без внутреннего колебания мы предлагаем на суд читателя эту книгу о таинствах Церкви. И все же мы надеемся, что понимание обряда и его символического языка откроет дорогу к более полному приобщению верующих к Церкви, более глубокому их вхождению в область благодати. Мы предлагаем пищу для разума, зная, что в конце концов разуму придется остановиться в безмолвном и недоуменном благоговении перед величием, постичь которое он не в силах.
Протоиерей Лоуренс Кросс
Джозеф Лич - Протоиерей Лоуренс Кросс - Дух и огонь - Опыт введения в богословие таинств
Joseph HJ. Leach, Lawrence Cross
Spirit and Fire: An Introduction to the Holy Mysteries
Издательство «Духовная Библиотека» 2007
Перевод с английского и общая редакция - Николай Эппле
Джозеф Лич - Протоиерей Лоуренс Кросс - Дух и огонь - Опыт введения в богословие таинств - Содержание
Предисловие
- I Bведение
- II Тайна Церкви
- III Таинственное богословие
- IVКрещение — Облекаясь во Христа
- V Миропомазание — Печать Духа Святого
- VI Евхаристия — Огонь в чаше
- VII Примирение — Объятия любящего Отца
- VIII Елеоосвящение (Соборование) — Масло веры
- IX Брак — Увенчание творения
- X Священство — Икона Христа
- XI Заключение
Предисловие
Джозеф Лич - Протоиерей Лоуренс Кросс - Дух и огонь - Опыт введения в богословие таинств - Введение
Я всего лишь человек,
и мне нужны видимые знаки,
я быстро устаю,
строя лестницы абстракций.
Чеслав Милош*
Восстань, пророк, и виждь, и внемли. Исполнись волею Моей, И, обходя моря и земли. Глаголом жги сердца людей.
Пушкин
В своих древнейших истоках христианство — это религия таинства. Таинства формируют саму жизнь Церкви, ту жизнь, посредством которой Дух Божий изливается в мир. Однако сакраментализм предполагает совершенно особый взгляд на природу, который в корне чужд секулярному материализму современной западной культуры и согласно которому творение освящено и исполнено благодати и смысла. Освященность природы, таким образом, лежит в самом основании христианства; и сегодня, когда наше отношение к природе предстает как один из серьезнейших нравственных вопросов, нам как никогда важно понять, сколь глубоко эта освященность природы связана с таинственной жизнью Церкви. В последнее время такое понимание в Западной церкви встречает определенные препятствия в связи с минимализмом и формализмом, зачастую заметными в подходе к литургии и таинствам. Изучение наследия Восточной церкви, тяготеющей к сложной обрядовости и символизму, возможно, может помочь западным христианам заново ощутить все богатство и великолепие таинственной жизни христианства. Есть основания надеяться, что такое изучение с новой силой пробудит любовь к богослужению и таинствам в жизни Церкви.В условиях современного мира сама идея таинства нуждается в некоторых объяснениях. Традиционные общества лучше понимали подобные вещи. Мир определялся там человеческими и сакральными ценностями. Божественное воспринималось как близкое к природе, а жизнь природы и человека — тесно переплетенными. Люди встречались с Богом в природе и в своей жизни. Современная западная культура, напротив, видит во Вселенной трехмерную систему пространственно-временных координат, не имеющую границ и не зависящую от человека или его восприятия. И поскольку сакральное и божественное невозможно измерить или встроить в такую Вселенную, этот утилитарный и редукционистский взгляд не находит для них места. Они ему просто не подходят. Даже такие человеческие ценности, как красота и любовь, рассматриваются исключительно в качестве культурных или биологических конструкций, не обладающих объективной реальностью. С подобной точки зрения на Вселенную, сама человеческая жизнь, да и всякая жизнь вообще, может рассматриваться лишь как нечто случайное и незначительное. Описания подобной точки зрения всем нам хорошо знакомы по популярным книжкам по астрономии, которые мы читали в детстве, или из «образовательных» телевизионных программ. Типичный пример выглядит примерно так: мы — вид обезьян, живущий на маленькой планете, вращающейся вокруг очень заурядной звезды, одной из миллиардов подобных, на задворках галактики, одной из миллиардов подобных галактик. Таким образом, нам скрыто или явно, но довольно отчетливо дают понять, что в нас нет ровным счетом ничего особенного и довольно глупо придавать какое-либо значение человеческому существованию — как, впрочем, и любому другому.
Спасибо за книгу!!!
Спасибо!