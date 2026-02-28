Это первый из серии томов, в которые вошли проповеди д-ра Мартина Ллойда-Джонса, на книгу «Деяния Апо­столов». Большинство из этих проповедей были прочитаны на вечерних богослужениях в Вестминстерской часовне в 1965 году. Несмотря на свой евангелизационный характер, они представляют большой интерес и для христиан. Доктор видел, что многие люди интересуются вопроса­ми, связанными с христианством и христианской Церковью, и утверждал, что первые главы Деяний могут удовлетворить эту нужду, так как рисуют картину «настоящего христиан­ства и ничего иного». Вот почему данная серия получила такое название. С годами эта нужда не уменьшилась, но, напротив, в связи с появлением ложных доктрин о Пятиде­сятнице, стала еще более актуальной.

По убеждению доктора, излияние Духа в день Пяти­десятницы было уникальным явлением, но оно имело не­которые повторяющиеся аспекты, в свете которых можно объяснить историю христианской Церкви, описанную в Деяниях. Рождение Церкви было поразительным, и ее рост, несмотря на противодействие властей Иерусалима и Рима, можно считать истинным чудом. Действительно, это был «шум с неба» (Д. An. 2:2), который произвел «все­светное возмущение».

Христианство — феномен истории. Это факт. Христи­анская Церковь является одной из самых влиятельных сил во всей мировой истории, которую невозможно понять, не учитывая истории Церкви. Но может ли современное пони­мание Церкви и ее роли объяснить то, что уже произошло? Мой ответ—нет. Итак, не только честность и здравый смысл побуждают нас вернуться к Деяниям Апостолов. Если мы действительно хотим понять, что такое настоящее христи­анство, мы должны исследовать эту книгу. Только здесь мы можем найти объяснение феномена христианской Церкви и ее поразительной истории, длящейся, несмотря на противо­действие мира сего, плоти и дьявола, несмотря на происки нечестивых людей и ада, уже многие века.

Поэтому я предлагаю вам познакомиться с содержанием Деяний. Я буду касаться отдельных тем, а не последователь­но разбирать всю книгу. Мне кажется, что современный мир занимает позицию, во многом сходную с позицией Феофила. Во всяком случае, каждый человек, который задумывается над этими вопросами и не является христианином, подобен Феофилу. Вы заинтересовались? Вы хотите узнать, что та­кое настоящее христианство? Может быть, у вас глубокие духовные переживания или трудности в семейной жизни?

Возможно, на душе у вас лежит бремя, вы находитесь в угне­тенном состоянии и говорите: «Я испробовал и то и другое и теперь хочу узнать, что предлагает христианская Церковь»?

Ну, что ж, Феофил, ты хочешь узнать главное, и, к сча­стью, нам есть, что тебе сказать. Я не собираюсь рассказы­вать вам о том, что я думаю о христианстве, и о том, какой я представляю истинную Церковь. Подобно Чарльзу Уэсли, я могу только воскликнуть: «О, как бы я хотел на тысяче языков воспеть хвалу моему великому Искупителю!» Я убе­жден, что для этого даже двух воскресных богослужений недостаточно. Как можно довольствоваться только одним? Вокруг нас погибают люди, и они должны услышать истину. Первые христиане повсюду свидетельствовали о своей вере, проповедовали, и этим объясняется удивительный феномен Церкви.

Итак, давайте посмотрим, что сообщают нам Деяния. К счастью, это совсем нетрудно. Во-первых, что пропове­дали первые христиане? Лука совершенно ясно ответил Феофилу:

«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, кото­рых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолже­ние сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Д. Ап. 1:1-3).