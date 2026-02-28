Ллойд-Джонс - Настоящее христианство - тома 1-6

Настоящее христианство - том 1 - Ллойд-Джонс Mартин
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics
Это первый из серии томов, в которые вошли проповеди д-ра Мартина Ллойда-Джонса, на книгу «Деяния Апо­столов». Большинство из этих проповедей были прочитаны на вечерних богослужениях в Вестминстерской часовне в 1965 году. Несмотря на свой евангелизационный характер, они представляют большой интерес и для христиан. Доктор видел, что многие люди интересуются вопроса­ми, связанными с христианством и христианской Церковью, и утверждал, что первые главы Деяний могут удовлетворить эту нужду, так как рисуют картину «настоящего христиан­ства и ничего иного». Вот почему данная серия получила такое название. С годами эта нужда не уменьшилась, но, напротив, в связи с появлением ложных доктрин о Пятиде­сятнице, стала еще более актуальной.
По убеждению доктора, излияние Духа в день Пяти­десятницы было уникальным явлением, но оно имело не­которые повторяющиеся аспекты, в свете которых можно объяснить историю христианской Церкви, описанную в Деяниях. Рождение Церкви было поразительным, и ее рост, несмотря на противодействие властей Иерусалима и Рима, можно считать истинным чудом. Действительно, это был «шум с неба» (Д. An. 2:2), который произвел «все­светное возмущение».
Христианство — феномен истории. Это факт. Христи­анская Церковь является одной из самых влиятельных сил во всей мировой истории, которую невозможно понять, не учитывая истории Церкви. Но может ли современное пони­мание Церкви и ее роли объяснить то, что уже произошло? Мой ответ—нет. Итак, не только честность и здравый смысл побуждают нас вернуться к Деяниям Апостолов. Если мы действительно хотим понять, что такое настоящее христи­анство, мы должны исследовать эту книгу. Только здесь мы можем найти объяснение феномена христианской Церкви и ее поразительной истории, длящейся, несмотря на противо­действие мира сего, плоти и дьявола, несмотря на происки нечестивых людей и ада, уже многие века.
Поэтому я предлагаю вам познакомиться с содержанием Деяний. Я буду касаться отдельных тем, а не последователь­но разбирать всю книгу. Мне кажется, что современный мир занимает позицию, во многом сходную с позицией Феофила. Во всяком случае, каждый человек, который задумывается над этими вопросами и не является христианином, подобен Феофилу. Вы заинтересовались? Вы хотите узнать, что та­кое настоящее христианство? Может быть, у вас глубокие духовные переживания или трудности в семейной жизни?
Возможно, на душе у вас лежит бремя, вы находитесь в угне­тенном состоянии и говорите: «Я испробовал и то и другое и теперь хочу узнать, что предлагает христианская Церковь»?
Ну, что ж, Феофил, ты хочешь узнать главное, и, к сча­стью, нам есть, что тебе сказать. Я не собираюсь рассказы­вать вам о том, что я думаю о христианстве, и о том, какой я представляю истинную Церковь. Подобно Чарльзу Уэсли, я могу только воскликнуть: «О, как бы я хотел на тысяче языков воспеть хвалу моему великому Искупителю!» Я убе­жден, что для этого даже двух воскресных богослужений недостаточно. Как можно довольствоваться только одним? Вокруг нас погибают люди, и они должны услышать истину. Первые христиане повсюду свидетельствовали о своей вере, проповедовали, и этим объясняется удивительный феномен Церкви.
Итак, давайте посмотрим, что сообщают нам Деяния. К счастью, это совсем нетрудно. Во-первых, что пропове­дали первые христиане? Лука совершенно ясно ответил Феофилу:
«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, кото­рых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолже­ние сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Д. Ап. 1:1-3).

Ллойд-Джонс Mартин - Настоящее христианство - Том 1 - Проповеди на книгу Деяний Апостолов

Харьков, Д.Ф. Ткаченко, Бiблос, 2003 г. - 384 с.
ISBN 966-8022-07-06
Dr Martyn Lloyd-Jones
Authentic Christianity

Ллойд-Джонс Mартин - Настоящее христианство - Том 1 - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - Содержание

Предисловие издателей
  • 1. Христианство — единственная надежда
  • 2. Бог, Который действует
  • 3. Великая истина пророчества
  • 4. Как становятся христианами
  • 5. Разум, сердце и воля
  • 6. Отделение
  • 7. Постоянно пребывать
  • 8. Учение апостолов
  • 9. Учение прежде всего
  • 10. Общение
  • 11. Преломление хлеба
  • 12. Молитва
  • 13. Веселие
  • 14. Простота сердца
  • 15. Восхваление Бога
  • 16. Встань и ходи
  • 17. Бог Авраама, Исаака и Иакова
  • 18. Что вы думаете об Иисусе?
  • 19. Возвращение Христа
  • 20. Неведение
  • 21. Ветер с небес
  • 22. Перемена мышления
Том 2Это второй том серии, объединившей большинство евангелизационных проповедей д-ра Мартина Ллойда-Джонса на книгу «Деяния Апостолов». В нем вы найдете комментарии к текстам из четвертой и пятой глав книги, в которой, по убеждению автора, представлено «настоящее христианство, и ничто иное».

Ллойд-Джонс Mартин - Настоящее христианство - Том 2 - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - 4-5 главы

Пер. с англ. - X.; «БИБЛОС-АЛЬФА», Д. Ф.Ткаченко, Т.2.-2005. - 368 с.
ISBN 966-8022-08-4

Ллойд-Джонс Mартин - Настоящее христианство - Том 2 - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - 4-5 главы - Содержание

  1. Трагедия неверия
  2. Свойства неверия
  3. Безумные строители
  4. Единственный Спаситель
  5. Признаки настоящего христианства
  6. Свидетели
  7. Преображающая проповедь
  8. Дух неверия
  9. Знать Бога
  10. Единственный ответ
  11. Крест Христов
  12. Иисус и воскресение
  13. Бог Дух Святой
  14. Работа Духа Святого
  15. Мир на земле
  16. Сила и благодать
  17. Невидимая реальность
  18. Сердце и его враги
  19. Человеческая нужда и дар Божий
  20. Великая битва
  21. Знамения и чудеса
Том 3Это третий том серии, в которую вошло большинство проповедей д-ра Мартина Ллойда-Джонса на книгу «Деяния святых Апостолов». Как и предыдущие тома, третий том «Настоящего христианства» включает евангели-зационные проповеди, изложенные во время воскресных вечерних богослужений в Вестминстерской часовне.
Двадцать одна проповедь данного собрания была прочитана в период с февраля по июль 1966 года. Хотя в них последовательно изъясняется книга Деяний (в настоящем издании с 17-го стиха 5-й главы по 9-й стих 6-й главы), они не были задуманы как комментарии к каждому стиху. Скорее, их цель — показать реальность Евангелия, которая особенно ярко видна в первых главах Деяний. Эти проповеди рассчитаны прежде всего на необращенных слушателей, но, без сомнения, они весьма полезны и для тех, кто уже посвятил свою жизнь Христу.

Мартин Ллойд-Джонс - Настоящее христианство - Том 3 - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - 5-6 главы

Пер. с англ. — Xарьков, БIБЛОС-АЛЬФА, 2007, Т. 3. 376 с.
ISBN 966-8022-08-4-03

Мартин Ллойд-Джонс - Настоящее христианство - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - 5-6 главы - Содержание

1. Абсурдность неверия
2. «Все сии слова жизни»
3. Содержание послания
4. Великая нужда человечества
5. Покаяние — путь к прощению
6. Совершенный Спаситель
7. Христос — Начальник
8. Свидетели Ему
9. Воскресение — Божье провозглашение
10. Свидетельство Святого Духа
11. Преображенные Евангелием
12. Природа неверия
13. Гамалиил
14. Имя
15. Работа Духа Божьего
16. Приоритеты
17. Слово Божие
18. Уникальное послание
19. Молитва
20. Призванные к повиновению
21. Слава Евангелия
Tом 4Впечатляющие проповеди, собранные в этой книге, показывают чита­телю, как великий замысел Бога осуществлялся в ветхозаветный период и достиг своей кульминации и окончательного исполнения в Иисусе Назорее, Сыне Божьем.

Мартин Ллойд-Джонс - Настоящее христианство - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - Том 4

Пер. с англ. — X.: БIБЛОC-АЛЬФА, 2008. - Т. 4. 336 с.
ISBN 966-8022-08-4-04
Dr Martyn Lloyd-Jones - Authentic Christianity - Volume 4

Мартин Ллойд-Джонс - Настоящее христианство - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - Том 4 - Содержание

  1. Послушайте!
  2. Бог славы
  3. Авраам в Месопотамии
  4. Бог завета
  5. Евангелие в Ветхом Завете
  6. Божий призыв
  7. Ответ веры
  8. Жизнь по вере
  9. Иосиф и его братья
  10. Бог был с ним
  11. Спаситель и Начальник
  12. Семьдесят пять душ
  13. Важность понимания истории
  14. Крах гуманизма
  15. Чудесное Евангелие
  16. Божья премудрость
  17. Бог посетил народ Свой и сотворил избавление ему
  18. Выбор
  19. Помраченный разум
  20. Христос в центре
Том 5Мы продолжаем изучать защитительную речь первого христианского мученика Стефана, в которой он отстаивает свои убеждения перед членами синедриона — высшего суда Иерусалима. Стефан предстал пред судом, потому что был христианином и проповедовал об Иисусе из Назарета — Сыне Божьем, Который пришел в мир, чтобы спасти людей, умер на Голгофском кресте и воскрес для их оправдания.
Стефан, как и другие христиане, проповедовал не только о том, что Иисус — Сын Божий и Спаситель, но и о том, что Иисус — единственный Спаситель: «...и нет ни в ком ином спасения...» (Д. An. 4:11). Итак, представ пред судом, Стефан, как я уже говорил, делает краткий обзор истории сынов Израилевых. Члены синедриона, евреи, гордились своей историей, поэтому Стефан пытается показать, что они не понимают ее значения и, отвергая Евангелие Сына Божьего и Его Самого как своего единственного Спасителя, поступают так же, как и их отцы, отвергавшие Божье откровение.
Мы видели, что Стефан подтверждает свои слова примерами из жизни Авраама и Иосифа, и теперь переходим к третьей упоминаемой им личности — Моисею.

Мартин Ллойд-Джонс - Настоящее христианство - Том 5 - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - 7 глава

Пер. с англ. — Xарьков, «БИБЛОС-АЛЬФА», 2011.— Т. 5. 312 с.
ISBN 966-8022-08-4-05

Мартин Ллойд-Джонс - Настоящее христианство - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - 7 глава - Содержание

1. Божье вторжение
2. Чудо спасения
3. Бог нисшел с небес
4. Полная победа
5. Бог сказал
6. Живые слова
7. Божье послание
8. Цель Закона
9. Пророк, Священник и Царь
10. Сошествие Святого Духа
11. Его слушайте
12. Слушайте Евангелие
13. Неверное сердце
14. Безумие человечества
15 Бог оставил их
16. Религия
17. Люди с необрезанным сердцем и ушами
18. Господь Иисус
Том 6Рассматривая Деяния, мы преследуем практическую цель: не просто изучить историю, хотя это и интересная наука, но и преодолеть вопиющее невежество современников, которое кажется просто невероятным, когда сталкиваешься с ним впервые, — невежество относительно того, что такое церковь, о чем она возвещает, каково ее предназначение и какой она должна быть.

Мартин Ллойд-Джонс - Настоящее христианство - Том 6 - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - 8 глава

Пер. с англ. — Xарьков, БIБЛОС-АЛЬФА, 2011. — Т. 6. 336 с.
ISBN 966-8022-08-4-06

Мартин Ллойд-Джонс - Настоящее христианство - Проповеди на книгу Деяний Апостолов - 8 глава - Содержание

  • Рост церкви
  • Самария и современный мир
  • Слово
  • Рождение свыше
  • Единственная надежда
  • Покайтесь и веруйте
  • Великая радость
  • Святой Дух
  • Истинная и ложная вера
  • Горькая желчь и узы неправды
  • Во многих селениях
  • Сверхъестественное
  • Жизнь религиозная или жизнь христианская
  • Выше человеческого понимания
  • Послание
  • Сердце и суть Евангелия
  • Смерть Христа
  • Почему Христу надлежало умереть
Author esxatos
Comments (6 comments)

zalservik 1 month ago
Благодарю.
Sasha Pro 1 year ago
Спасибо!
youesxatos 3 years ago

Благодарю!
brat Eduard 3 years ago
Спасибо большое за книгу и за труд.
maxena 7 years ago
Спасибо большое.
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!

