Лось - Дуалистические ереси Средних веков

В средневековой Европе было два очень близких религиозных движения, вера которых основывалась на дуалистическом учении. История византийских павликиан с VII по X век кратко изложена в главе II настоящей работы, подводящей итог предшествовавших исследований автора. Дальнейшее изучение может опираться теперь на прекрасное издание греческих источников, которое подготовил парижский Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation byzantine (1970). После написанной в XII столетии исторической работы Анны Комнены источники долгое время не сообщают о павликианах ничего, пока в XVI и XVII столетиях документы католической миссии (детально изученные И. Дуйчевым) не проливают свет на выжившие в Болгарии в течение столетий остатки секты. Заключительная глава настоящей работы рассматривает этот интересный эпилог истории павликиан. Основной объем книги посвящен истории более позднего движения, распространившегося во многих странах и сыгравшего важную роль в истории средневековой Европы. Это движение было известно под разными именами, но наиболее распространенным в византийском мире было название «богомилы», тогда как на Западе их обычно называли «катарами» или «патаренами».

Краткий взгляд поможет нам показать, как далеко продвинулось наше знание этого предмета после конца Второй Мировой войны.

Революционная работа А.-Ш. Пюэша (1945) доныне не утратила своей ценности. Она исследует учения болгарских и византийских богомилов с помощью тщательного анализа и сравнительного исследования всего материала. Основополагающая работа Э. Турденю (1950) многое сделала для уточнения представлений, ранее предложенных Й. Ивановым, демонстрируя, насколько миф богомилов был связан с апокрифической традицией. Благодаря И Дуйчеву теперь мы можем обратиться к критическому изданию (1964) первого источника о богомилах - письма патриарха Феофилакта царю Петру. Готовится к выходу новое издание Беседы Козьмы, подготовленное Ю. К. Бегуновым. Работая над новым изданием византийского Синодика в неделю православия (1967), Ж. Жилъяр открыл свидетельство византийского источника шестнадцати анафем Болгарского Синодика Борила. Оно было обнаружено в ранее неизвестном письме патриарха Козьмы Константинопольского (опубликовано в 1970).

Самые важные публикации новых материалов связаны с именем А. Дондена. После издания принадлежавшего катарам трактата «Liber de duobus principiis» и фрагмента латинского служебника (1939) он открыл полный текст анонимной работы «De heresi catharorum in Lombardia» (опубликована в 1949 году) и «Tractatus de hereticis» итальянского инквизитора Ансельма Александрийского (опубликован в 1950 году). Издание этих текстов сделало невозможными дальнейшие сомнения в том, что истоком катарских церквей в Западной Европе было восточное движение богомилов; это подтверждается и двумя текстами, уже давно известными исследователям, «Суммой» Райнерио Саккони и «Деяниями» катарского собора в Сен-Фелис-де-Караман, которые были переизданы А, Донденом с убедительными доказательствами их аутентичности.

Другие важные тексты полемического характера опубликовали Т Кепелли, Иларино да Милано, а также Дж. Н. Гарвин нДж. Корбетт.

Лось М. - Дуалистические ереси Средних веков

Пер. с англ. Дм. Алексеева. - СПб.: Алетейя, 2024. - 528 с.

ISBN 978-5-00165-776-7

Лось М. - Дуалистические ереси Средних веков – Содержание

Предисловие переводчика

Введение

Глава I. Позднеантичные предпосылки средневекового дуализма

Глава II. Павликианское движение в Византии

Глава III. Зарождение богомильского движения в Первом Болгарском царстве

Глава IV. Болгарские богомилы, изображенные Козьмой Пресвитером в его Беседе против еретиков

Глава V. Богомилы и византийское монашество

Глава VI. Богомилы и павликиане в противостоянии с византийской государственной властью

Глава VII. Богомильский миф в изложении Евфимия Зигабена

Глава VIII. Богомильство в Византии после Алексея Комнена

Глава IX. Западный идеал Vita Apostolica и апостолы ереси с Востока

Глава X. Появление Катарских церквей на Западе и их взаимоотношения с христианским Востоком

Глава XI. Дуалистические учения в изложении западных авторов. Миф и этика

Глава XII. Катары в западном мире

Глава XIII. Появление ереси в Боснии

Глава XIV. Кульминация борьбы с ересью в Западной Европе Глава XV. Ересь «In Patribus Sclavoniae» - крестовый поход против Боснии

Глава XVI. Борьба с богомилами в Сербии при династии Неманичей, во Втором Болгарском царстве и в современной им Византии

Глава XVII. Ecclesia Romana и Ecclesia Dei

Глава XVIII. Конец катаров в Западной Европе

Глава XIX. Боснийская церковь

Глава XX. Последние сообщения о богомилах в Византии и в Болгарии

Глава XXI. Участь болгарских павликиан

Эпилог

Библиография