Лоусон Стивел – Проповедь, благословенная Богом

Не все проповеди одинаковы. Некоторые из них выделяются по своему воздействию и влиянию. Они своевременно делают правильный акцент и предназначены для правильной группы слушателей. Такое слово, сказанное вовремя, уникальным образом затрагивает насущную нужду в нужную минуту. Эта Богом уготованная проповедь появляется на основании глубоких убеждений проповедника и касается самого сердца слушателя.

Ясно, что такая проповедь имеет успех, потому что причина ее триумфа — в Боге. По словам Иисуса, ветер веет, когда и где пожелает. Так и Святой Дух, когда проповедуется Слово, властно и непреодолимо действует в жизни людей. Своей высшей властью Бог способствует тому, что конкретная проповедь достигает намеченной цели.

Именно так и произошло с одной проповедью, которую я недавно произнес в разных уголках мира. Эта проповедь стратегически соответствовала насущному моменту и имела особое благословение от Бога. А книга, которую вы держите в руках, по сути, является расширенным вариантом этой проповеди.

Во вторник утром 24 мая 2011 года я вылетел в Чикаго на ежегодную пасторскую конференцию, проводимую Библейским институтом Муди. Я проповедовал перед внушительной группой собравшихся в аудитории Тори-Грея пасторов и христианских служителей по тексту 1 Коринфянам 2:1-9. Моя экспозиция этого текста была озаглавлена: «Проповедь, благословенная Богом». Немногим ранее я проповедовал на 1 Послание к коринфянам в баптистской церкви Общения Христова в г. Мобил, штат Алабама, и помнил, как Бог давал силу проповедям, которые я произносил на каждый стих этого послания. А потому я решил собрать в одну проповедь материал конкретно для этого события. Немного переработав текст, я прилетел на эту стратегическую пасторскую конференцию в Чикаго. И то, что произошло в Библейском институте Муди, превзошло все мои ожидания. Когда я поднялся на кафедру, Святой Дух возбудил мой разум и привел мне на ум все то, что я записал в своих конспектах. Во время произнесения проповеди Святой Дух еще более углубил мои убеждения, еще сильнее утвердив во мне веру в истины этого текста. Более того, Он наполнил мое сердце еще большим энтузиазмом, придал мне еще большее рвение. И, как я ощутил, пасторы проявили особое внимание к проповедуемому Слову. По одобрительной реакции этих братьев было заметно, что в тот день Господь задел их за живое.

Стивел Лоусон – Проповедь, благословенная Богом

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2016. – 146 с.

ISBN 978-5-7454-1411-4

Стивел Лоусон – Проповедь, благословенная Богом – Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. Проповедь, благословенная Богом. Джон Мак-Артур

ПРЕДИСЛОВИЕ. Величайшая нужда современности

1. ВСЕ, КРОМЕ ГЛАВНОГО Нищета современной проповеди

2. ДЕШЕВЫЙ ТРЮК Не допустить мирской проповеди

3. ГЛАВНАЯ ТЕМА Исключительность Христа в проповеди

4. СИЛА В НЕМОЩИ Сила Духа в проповеди

5. СУВЕРЕННАЯ МУДРОСТЬ Предопределение Бога Отца и проповедь

6. БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ Марш верных проповедников

Примечания