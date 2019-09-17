Лучицкая - Крестовые походы
Крестовые походы наряду с рыцарством, rотическими соборами или феодальными усобицами одно из самых типичных и узнаваемых явлений средневековой истории. Они представляют собой своеобразную «икону» сpeдневeковья, олицетворяя целую эпоху. К тому же идеи, образы и риторика, связанные с крестоносным движением, использовались и в последующие эпохи, и потому крестовые по ходы, как и некоторые другие феномены Средних веков например, рыцарство, пережили сами себя.
Во всяком случае никакие другие события средневековой истории не по рождают столько дискуссий, не вызывают столько противоречивых оценок и мнений от энтузиазма, восторженного интереса, когда крестовые походы рассматривают как oд ну из самых ярких и славных страниц средневековой истории, до критических оценок, даже морального осуждения, явного порицания и неодобрения самой идеи войны ради peлигиозных целей. Пытаясь изучить крестовые походы, как говорили древние, «без гнeвa и пристрастия», мы сталкиваемся с неким парадоксом. Уже почти тысячу лет они являются предметом пристального внимания. Достаточно сказать, что до XVIII в. не было ни одного крупного писателя, который бы так или иначе не откликнулся на эти события, а Haчиная с XIX в. их непрестанно изучают историки. Однако, как ни парадоксально, до сих пор у нас нет четкой дефиниции Kpecтового похода, и мы не можем дать ясного ответа на вопросы: что такое крестовые походы? кто такие крестоносцы?
Светлана Ивановна Лучицкая - Крестовые походы - Идея и реальность
СПб.: Наука, 2019. - 389 с.
ISBN 978-5-02-039685-2
Светлана Лучицкая - Крестовые походы - Содержание
- Глава 1 Как возникла идея крестового похода
- Глава 2 Как восприняли призыв папы римского средневековые миряне
- Глава 3 «Дорога к Гробу Господню»
- Глава 4 Папство и священная война
- Глава 5 Западная Европа и латинский Восток в XII веке
- Глава 6 «Дело креста» в XIII веке
- Глава 7 «Осень крестового похода»
- Глава 8 Критика крестового похода и упадок крестоносного движения
- Глава 9 Как организовать крестовый поход
- Глава 10 Кто такие крестоносны
- Глава 11 Как достичь Святой Земли
- Глава 12 Военно-политическая система и «колонизация» земель в государствах крестоносцев
- Глава 13 Культура государств крестоносцев
- Глава 14 Византия и крестоносцы
- Глава 15 Крестовые походы и ислам
- Глава 16 Образы крестовых походов в европейской культуре
- Вместо заключения
- Библиография
- Список сокращений
- Summary
Светлана Лучицкая - Крестовые походы - Введение
Казалось бы, ответ лежит на поверхности: ведь сегодня нам очень хорошо известна событийная история крестовых походов. Действительно, кто не знает о военной религиозных экспедициях в Палестину, направленных на освобождение гроба Господня? кто не слышал о подвигах Готфрида Бульонскоrо или Ричарда Львиное Сердце? о созданных крестоносцами на Востоке государствах? о духовно рыцарских орденах тамплиеров и roспитальеров? Однако как только мы пытаемся за поверхностью событий обнаружить суть явления, начинаются трудности. Ведь в конечном счете представляется почти невозможным дать кaкoe-то общее определение крестовых походов.
Действительно, как свeсти к общему знаменателю такие разные явления, как, например, военнорелиrиозные экспедиции ХIII в. В Святую Землю с целью отвоевания христианских святынь у неверных с oдной стороны, и происходившие в то же время военные экспедиции в Прибалтику, rде не было никаких христианских peликвий, которые нужно было бы защищать, с другой? А как вписать в общую схему конфликты римских пап и гepманского императора Фридриха II и ero преемников в ХIII в., которые то же принято рассматривать как часть Kpecтоноского движения? И почему мы называем альбигойскими крестовыми похода ми военные кампании, которые в начале ХIII в. по инициативе римских понтификов предпринимались против южнофранцузских еретиков? и т. д.
спасибо