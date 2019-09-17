Крестовые походы ­ наряду с рыцарством, rотически­ми соборами или феодальными усобицами ­ одно из самых типичных и узнаваемых явлений средневековой истории. Они представляют собой своеобразную «икону» сpeдневe­ковья, олицетворяя целую эпоху. К тому же идеи, образы и риторика, связанные с крестоносным движением, исполь­зовались и в последующие эпохи, и потому крестовые по­ ходы, как и некоторые другие феномены Средних веков ­ например, рыцарство, ­ пережили сами себя.

Во всяком случае никакие другие события средневековой истории не по­ рождают столько дискуссий, не вызывают столько противо­речивых оценок и мнений ­ от энтузиазма, восторженного интереса, когда крестовые походы рассматривают как oд­ ну из самых ярких и славных страниц средневековой исто­рии, ­ до критических оценок, даже морального осуждения, явного порицания и неодобрения самой идеи войны ради pe­лигиозных целей. Пытаясь изучить крестовые походы, как говорили древние, «без гнeвa и пристрастия», мы сталкива­емся с неким парадоксом. Уже почти тысячу лет они являют­ся предметом пристального внимания. Достаточно сказать, что до XVIII в. не было ни одного крупного писателя, который бы так или иначе не откликнулся на эти события, а Ha­чиная с XIX в. их непрестанно изучают историки. Однако, как ни парадоксально, до сих пор у нас нет четкой дефиниции Kpecтового похода, и мы не можем дать ясного ответа на вопро­сы: что такое крестовые походы? кто такие крестоносцы?

Светлана Ивановна Лучицкая - Крестовые походы - Идея и реальность

СПб.: Наука, 2019. - 389 с. ISBN 978-5-02-039685-2

Светлана Лучицкая - Крестовые походы - Содержание

Глава 1 Как возникла идея крестового похода

Глава 2 Как восприняли призыв папы римского средневековые миряне

Глава 3 «Дорога к Гробу Господню»

Глава 4 Папство и священная война

Глава 5 Западная Европа и латинский Восток в XII веке

Глава 6 «Дело креста» в XIII веке

Глава 7 «Осень крестового похода»

Глава 8 Критика крестового похода и упадок крестоносного движения

Глава 9 Как организовать крестовый поход

Глава 10 Кто такие крестоносны

Глава 11 Как достичь Святой Земли

Глава 12 Военно-политическая система и «колонизация» земель в государствах крестоносцев

Глава 13 Культура государств крестоносцев

Глава 14 Византия и крестоносцы

Глава 15 Крестовые походы и ислам

Глава 16 Образы крестовых походов в европейской культуре

Вместо заключения

Библиография

Список сокращений

Summary

Светлана Лучицкая - Крестовые походы - Введение

Казалось бы, ответ лежит на поверхности: ведь сегодня нам очень хорошо известна событийная история крестовых походов. Действительно, кто не знает о военной­ религиозных экспедициях в Палестину, направленных на освобождение гроба Господня? кто не слышал о подвигах Готфрида Бульонскоrо или Ри­чарда Львиное Сердце? о созданных крестоносцами на Востоке государствах? о духовно ­рыцарских орденах тамплиеров и ro­спитальеров? Однако как только мы пытаемся за поверхностью событий обнаружить суть явления, начинаются трудности. Ведь в конечном счете представляется почти невозможным дать кaкoe­-то общее определение крестовых походов.

Действительно, как свe­сти к общему знаменателю такие разные явления, как, например, военно­релиrиозные экспедиции ХIII в. В Святую Землю с целью отвоевания христианских святынь у неверных ­ с oд­ной стороны, ­ и происходившие в то же время военные экс­педиции в Прибалтику, rде не было никаких христианских pe­ликвий, которые нужно было бы защищать, ­ с другой? А как вписать в общую схему конфликты римских пап и гepманского императора Фридриха II и ero преемников в ХIII в., которые то­ же принято рассматривать как часть Kpecтоноского движения? И почему мы называем альбигойскими крестовыми похода­ ми военные кампании, которые в начале ХIII в. по инициативе римских понтификов предпринимались против южнофранцуз­ских еретиков? и т. д.