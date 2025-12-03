Лютц - Поза межею видимого
Прихистити в собі тіло нової людини - це досвід, який я переживала чотири рази. Вдруге я дала прихисток розбитому, страшенно ушкодженому тілу нашої доньки. Коли зло спотворює тіло, відпадають усі звичні орієнтири. Починається круговерть запитань і відповідей. Запрошую вас у цей шалений танок, від якого наморочиться в голові, в якому, однак, присутня краса, в якому може забракнути віддиху, а серце робить неймовірні зусилля, щоб не спинитися.
Чи існує пояснення природних аномалій тіла? Як це так, що Бог не є засмученим через абсурдність зла? Чи Бог, який є Духом, стає «некомпетентним», коли йдеться про матерію? Чи, можливо, він безумний учений, який творить химери?
Чи є ще людською істотою той, чиє тіло настільки розбите, що його здібності зведені майже нанівець? Чи є вільною істотою той, чия свідомість не може виявляти себе ані в розумних, ані у вольових діях? Якщо тим паче ця людина не може нічого робити, чи вона стає непотрібною та такою, яку ми просто терпимо? Чому б не знищити її? Чи можна ще вважати гарним цей невдалий «шедевр»? Як дивитися на тіло, яке через свою вроджену ваду зведене до посміховища? Чи є плідним життя майже позбавлене опори? Чи є плідним це атрофоване тіло? І хто ховається в цьому неповносправному тілі?
Лютц Софі - Поза межею видимого
пер. із фр.
Львів: Свічадо, 2019, 216 с.
ISBN 978-966-938-281-8
Лютц Софі - Поза межею видимого - Зміст
Подяка
Переднє слово
- Злива ударів
- Три брати
- Ноша для двох
- До і після
- Ризик пройти стороною
- Щастя здобувається зусиллями
- Що відбувається у твоїй голові?
- Уявне життя Філіппіни
- Мої жести для тебе
- Батьківські слова
- Філософ-початківець
- Понеділок Філіппіни
- Неушкоджене осердя її буття
- Чиста радість
- Як ти гарно пахнеш!
- Перепочинок
- Фахівець у любові
- Тягар неповносправності
- Скільки годин «іде» на Філіппіну, мадам?
- Коли я виросту?
- Життя - це чудо
- Під їхніми поглядами
- Вага слів, шок від лікарні
- Вівторок Філіппіни
- Чорні думки
- Влучні слова Жана
- Її життя - не моє життя
- Жити без поспіху
- Сестричка
- Паспорт Філіппіни
- Самотність між зорями
- Чи ми потребуємо інших?
- Партнерство високого ризику
- Заклик до святості
- Монополія на страждання
- Середа Філіппіни
- Прийняти чи погодитись?
- Філіппіна - джерело миру
- Внутрішній простір
- Тіло страждання, тіло слави
- Становлення віри
- Чи любиш ти мене, навіть якщо
- Я сплю, але моє серце чуває
- Четвер Філіппіни
- Потреба кричати
- Боже, чи ти справді мій Батько?
- Втомлена смутком
- Убивче запитання
- Безцінний подарунок
- Доказ вашої гідності?
- Непорозуміння
- Натхненна няня
- Опитування
- Ваша любов нас душить
- Бальзам для недужих
- Сяяння ніжності
- П’ятниця Філіппіни
- Чи гарна Філіппіна?
- Покликання Філіппіни
- «Але ж я знаю, хто вона»
- Викинута в небуття
- Мама лише для мене
- Телепатія, емпатія і симпатія
- Радість давати
- Дякую, Філіппіно
- Скласти зброю
- Свято матерів, які плачуть
- Коли Господь несе наш тягар
- Голос тієї, яка волає в пустелі
- Радості канікул
- Дайте ви їм їсти
- Curriculum vitae
- Чи життя священне?
- Страхи, що відходять
- Усмішка моєї бабусі
- Преображення Філіппіни
- Свідчення: життєво важлива зустріч
- На що я надіюся
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