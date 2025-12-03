Прихистити в собі тіло нової людини - це досвід, який я переживала чотири рази. Вдруге я дала прихисток розбитому, страшенно ушкодженому тілу нашої доньки. Коли зло спотворює тіло, відпадають усі звичні орієнтири. Починається круговерть запитань і відповідей. Запрошую вас у цей шалений танок, від якого наморочиться в голові, в якому, однак, присутня краса, в якому може забракнути віддиху, а серце робить неймовірні зусилля, щоб не спинитися.

Чи існує пояснення природних аномалій тіла? Як це так, що Бог не є засмученим через абсурдність зла? Чи Бог, який є Духом, стає «некомпетентним», коли йдеться про матерію? Чи, можливо, він безумний учений, який творить химери?

Чи є ще людською істотою той, чиє тіло настільки розбите, що його здібності зведені майже нанівець? Чи є вільною істотою той, чия свідомість не може виявляти себе ані в розумних, ані у вольових діях? Якщо тим паче ця людина не може нічого робити, чи вона стає непотрібною та такою, яку ми просто терпимо? Чому б не знищити її? Чи можна ще вважати гарним цей невдалий «шедевр»? Як дивитися на тіло, яке через свою вроджену ваду зведене до посміховища? Чи є плідним життя майже позбавлене опори? Чи є плідним це атрофоване тіло? І хто ховається в цьому неповносправному тілі?

Лютц Софі - Поза межею видимого

пер. із фр.

Львів: Свічадо, 2019, 216 с.

ISBN 978-966-938-281-8

Лютц Софі - Поза межею видимого - Зміст

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