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Лютц - Поза межею видимого

Лютц Софі - Поза межею видимого
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Ethics
Прихистити в собі тіло нової людини - це досвід, який я переживала чотири рази. Вдруге я дала прихисток розбитому, страшенно ушкодженому тілу нашої доньки. Коли зло спотворює тіло, відпадають усі звичні орієнтири. Починається круговерть запитань і відповідей. Запрошую вас у цей шалений танок, від якого наморочиться в голові, в якому, однак, присутня краса, в якому може забракнути віддиху, а серце робить неймовірні зусилля, щоб не спинитися.
Чи існує пояснення природних аномалій тіла? Як це так, що Бог не є засмученим через абсурдність зла? Чи Бог, який є Духом, стає «некомпетентним», коли йдеться про матерію? Чи, можливо, він безумний учений, який творить химери?
Чи є ще людською істотою той, чиє тіло настільки розбите, що його здібності зведені майже нанівець? Чи є вільною істотою той, чия свідомість не може виявляти себе ані в розумних, ані у вольових діях? Якщо тим паче ця людина не може нічого робити, чи вона стає непотрібною та такою, яку ми просто терпимо? Чому б не знищити її? Чи можна ще вважати гарним цей невдалий «шедевр»? Як дивитися на тіло, яке через свою вроджену ваду зведене до посміховища? Чи є плідним життя майже позбавлене опори? Чи є плідним це атрофоване тіло? І хто ховається в цьому неповносправному тілі?

Лютц Софі - Поза межею видимого

пер. із фр.
Львів: Свічадо, 2019, 216 с.
ISBN 978-966-938-281-8

Лютц Софі - Поза межею видимого - Зміст

Подяка
Переднє слово
  • Злива ударів
  • Три брати
  • Ноша для двох
  • До і після
  • Ризик пройти стороною
  • Щастя здобувається зусиллями
  • Що відбувається у твоїй голові?
  • Уявне життя Філіппіни
  • Мої жести для тебе
  • Батьківські слова
  • Філософ-початківець
  • Понеділок Філіппіни
  • Неушкоджене осердя її буття
  • Чиста радість
  • Як ти гарно пахнеш!
  • Перепочинок
  • Фахівець у любові
  • Тягар неповносправності
  • Скільки годин «іде» на Філіппіну, мадам?
  • Коли я виросту?
  • Життя - це чудо
  • Під їхніми поглядами
  • Вага слів, шок від лікарні
  • Вівторок Філіппіни
  • Чорні думки
  • Влучні слова Жана
  • Її життя - не моє життя
  • Жити без поспіху
  • Сестричка
  • Паспорт Філіппіни
  • Самотність між зорями
  • Чи ми потребуємо інших?
  • Партнерство високого ризику
  • Заклик до святості
  • Монополія на страждання
  • Середа Філіппіни
  • Прийняти чи погодитись?
  • Філіппіна - джерело миру
  • Внутрішній простір
  • Тіло страждання, тіло слави
  • Становлення віри
  • Чи любиш ти мене, навіть якщо
  • Я сплю, але моє серце чуває
  • Четвер Філіппіни
  • Потреба кричати
  • Боже, чи ти справді мій Батько?
  • Втомлена смутком
  • Убивче запитання
  • Безцінний подарунок
  • Доказ вашої гідності?
  • Непорозуміння
  • Натхненна няня
  • Опитування
  • Ваша любов нас душить
  • Бальзам для недужих
  • Сяяння ніжності
  • П’ятниця Філіппіни
  • Чи гарна Філіппіна?
  • Покликання Філіппіни
  • «Але ж я знаю, хто вона»
  • Викинута в небуття
  • Мама лише для мене
  • Телепатія, емпатія і симпатія
  • Радість давати
  • Дякую, Філіппіно
  • Скласти зброю
  • Свято матерів, які плачуть
  • Коли Господь несе наш тягар
  • Голос тієї, яка волає в пустелі
  • Радості канікул
  • Дайте ви їм їсти
  • Curriculum vitae
  • Чи життя священне?
  • Страхи, що відходять
  • Усмішка моєї бабусі
  • Преображення Філіппіни
  • Свідчення: життєво важлива зустріч
  • На що я надіюся
Views 143
Rating 5.0 / 5
Added 03.12.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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