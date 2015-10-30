Общая цель и намеренье апостола в этом послании — ниспровергнуть всю нашу собственную "праведность" и "мудрость" и снова обратить наше внимание на те грехи и безрассудные поступки, которых не существует (то есть те поступки, существования которых мы не признавали за счет той разновидности "праведности"), раздуть и увеличить их (то есть заставить признать тот факт, что они все еще существуют, что они многочисленны и серьезны), и, таким образом, показать, что для их ниспровержения нам необходимы Христос и Его праведность.

Это Павел делает до двенадцатой главы.

Начиная же с 12-ой главы и до конца он учит о том, в какие дела мы должны быть вовлечены, однажды обретя праведность Христову.

Ибо, в присутствии Божьем человек не становится праведным, совершая дела праведности (как надменно полагают безрассудные иудеи, язычники и все другие люди, уповающие на собственную праведность, но тот, кто был сделан праведным творит праведные дела, как сказано: " И призрел Господь на Авеля и на дар его" (Быт.4:4), слова "и на дар его" не стоят на первом месте.

Мартин Лютер - Лекции по «Посланию к Римлянам»

Фонд "Лютеранское наследие", 1996 г., 588 с.

Мартин Лютер - Лекции по «Посланию к Римлянам» - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Глава 14

Глава 15

Мартин Лютер - Лекции по «Посланию к Римлянам» - Часть I - Заметки на полях - Предисловие к русскому изданию

Лекции доктора Мартина Лютера по Посланию Апостола Павла к Римлянам являются одним из его фундаментальных богословских сочинений, в котором мы можем видеть великого реформатора на очень важной стадии его богословского становления. Как известно, главным переворотом во взглядах Лютера было его "богословское открытие" доктрины об оправдании единственно по благодати Божией, одной лишь верою, которое основывалось на прямом понимании Рим.1:16-17. Лютер назвал это павлово учение об оправдании одной только верою "articulus stantis et cadentis ecclesiae" — учением, с которым Церковь стоит и падает, т.е. центральной богословской доктриной Церкви.

Переняв в неизменном виде основные вселенские (католические) определения о Христе и о Троице, Лютер другие основные догматы подчинил учению об оправдании одной только верою. В своих Лекциях по Посланию к Римлянам Лютер находится как бы на промежуточном этапе, когда он уже ясно осознал доктрину об оправдании одной только верою, но все же частично еще находится под влиянием номинализма, от которого он впоследствии полностью отказался. В Лекциях, написанных в 1515-1516 годах еще можно встретить мнение, что хотя грешник и оправдывается только по благодати, через веру, но все же он может своими делами и усилиями приготовиться к принятию Божией благодати. Кроме того, Лютер в этот период рассматривает оправдание верою, как процесс становления, а не как "юридическое" провозглашение грешника оправданным ради Христа. В работах Лютера, написанных после 1518 года, этой непоследовательности по отношению к доктрине об оправдании уже нет.

Несмотря на некоторую богословскую "незрелость" Лютера в Лекциях по Посланию к Римлянам, эта книга является не только ярким свидетельством развития богословской мысли Реформации, но также чрезвычайно нужным и важным пособием для всех, кто всерьез интересуется учениями Священного Писания.