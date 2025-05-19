Мадаро, Адриано - Вечный Китай - Полная история великой цивилизации

Когда друзья спрашивают меня о Китае, я всегда отвечаю: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Эта китайская пословица стала моим традиционным ответом. Хотя за последние сорок четыре года я побывал в Поднебесной двести шестнадцать раз и на основе этого опыта могу предложить пословицу собственного авторства: «В Китай не едут, а возвращаются».

И вот я возвращаюсь из моего очередного путешествия, и еще с пекинской пылью на ботинках, в уединении своего кабинета, посреди собранных в течение всей жизни книг я листаю старый добрый журнал «Китайская реконструкция», который с начала 1960-х годов стал для меня, парнишки, мечтающего добраться до Небесной Империи, первым окном в далекую и неизвестную страну.

Даже мои китайские друзья, равно как и друзья-итальянцы и иностранцы, пораженные давним желанием понять эту страну, удивляются глубине моего понимания Китая и интересуются, как у меня возник такой интерес. Я постоянно пытался ответить на этот вопрос и, кажется, нашел две причины своего увлечения.

Я был очень любопытным ребенком, рано научился читать, и поэтому мои родители, еще до того как я пошел в школу, подарили мне книжку с иллюстрациями, в которой рассказывалось о путешествии школьника по российским степям, арабским пустыням, индийским джунглям, и о его встречи с девочкой в королевстве Дракона.

Диалог из книжки навсегда остался в моей памяти:

«Девочка-красавица, скажи-ка мне: что это за страна?»

«Вот приехал ты в Китай; если хочешь, оставайся!»

«Спасибо, прекрасная китаянка, я с удовольствием останусь!»

Спустя пару лет к этой книге добавились приключения Марко Поло, благодаря которым я узнал о Шелковом пути.

Эту книжку мне тоже подарила мама, учительница начальных классов. Я жил в маленьком городке недалеко от Венеции, а Китай был далеко, так далеко. Но, в отличие от Марко Поло, у меня был велосипед. Разглядывая огромную географическую карту на стене моей школы, я осознал, что смогу добраться до Китая пешком прямо из дома и пересекать моря мне не придется.

Это было моим детским потрясением. Никакая другая книга или история приключений не впечатляла меня так, как рассказ моего знаменитого соотечественника.

Мне было интересно узнать, как изменилась эта Страна Чудес, которую семь веков назад посещал великий венецианец. Несколькими годами позже, будучи учеником пятого класса, я никак не мог понять, почему мы относимся к Китаю как к далекой планете.

Мадаро, Адриано - Вечный Китай - Полная история великой цивилизации

Перевод с итальянского А. Б. Юсуповой. — Москва : Эксмо, 2025. — 432 с.

ISBN 978-5-04-188775-9

Мадаро, Адриано - Вечный Китай – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Открытие нового мира

Долгое ожидание во тьме

Миф о Шелковом пути

Марко Поло — счастливый случай

Христофор Колумб и век хищников

Запретная империя

Таинственное Королевство шелка

Альтернативная цивилизация

Приятно познакомиться, Запад!

Портрет другого народа

Многовековое искусство каллиграфии

Готовность «понять» Китай

ВЫСАДКА НА «ПЛАНЕТУ КИТАЙ» Большой скачок Очевидец в Пекине Мой «Вергилий» Лу Синь



ЧАСТЬ ВТОРАЯ ШЕЛ 1979-Й ГОД

ПЕКИН Мао, «Цю» и подземный город Легенда о лакированной утке

ТЯНЬЦЗИН Когда развевался триколор

НАНКИН Память о Сунь Ятсене Мост Гордости В «Шанхайском экспрессе»

ШАНХАЙ Где деньги решали все Капиталистический «товарищ» Лю

СИАНЬ Перед великим «пробуждением» Мухаммед на Шелковом пути

КУНЬМИН Юньнань, к югу от облаков О том, как не быть ханьцем

КАНТОН Там, где цветет жасмин Жил-был опиум Последний день

МАРШРУТЫ: ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

МОНГОЛИЯ Поезд в пустыне Гоби Одиночество прерий

ТИБЕТ Лхаса, на краю небес Потала — в покоях Далай-ламы Эзотерическая мистерия в Шигадзе

СИНЬЦЗЯН Последний рубеж

ТРИ ОСОБЕННЫХ ВСТРЕЧИ Мао Цзэдун в семейном формате Новый год с вдовой последнего императора Ван Дагуань, поэт «Старого Пекина»



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ РЕПОРТАЖ НОВОЙ ЭПОХИ

МЕНЯЮЩИЙСЯ КИТАЙ Рок-волна и западный ветер Конфуцианский неокапитализм «Возвращение» Китая Когда дверь приоткрылась Лучше думать о прибыли Ханчжоу: пойдемте смотреть на лотосы Последний звонок в Шаосин Янчжоу по следам венецианцев Однажды в Мукдене Харбин, ужин с «сюрпризом» Призраки Маньчжоу-го Хуньчунь — будущее на берегу Тихого океана Хайнань — последний «райский уголок» В царстве предков Подземные сокровища и тайны

РЕФОРМЫ: ДВОЙНОЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК Новогодние благие события Внутренние беженцы Месть Конфуция свершилась Маоистская ностальгия Время интеллектуалов



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ К БЫЛОМУ ВЕЛИЧИЮ

Китайская мечта

Шанхай устремлен в будущее

Учитесь у Шэньчжэня

Сорок лет успеха

«Чудо» интернета

Высокие технологии «made in China»

Социализм «по-китайски»

Вызов Си Цзиньпина

Новый Шелковый путь

Обещание «Новой эпохи»

Китайцы третьего тысячелетия

Голубое небо и загадочные вирусы

Провокаторы у порога

Генеральная репетиция в Ладакхе

Тибетский вопрос

Синьцзян — далекий запад

Морские границы

Шторм над спорными островами

POST SCRIPTUM