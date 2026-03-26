Мак-Артур Джон - Полноценная семья

То, что мы являемся свидетелями разрушения института брака и попыток свести ценность понятия семьи к нулю, не нуждается в пространных доказательствах. Безнравственность, прелюбодеяние, блуд, гомосексуализм, аборты, стерилизация, феминистское движение, преступность (особенно среди несовершеннолетних), половая распущенность — из всех этих «волокон» сплетается веревка, которая все сильнее затягивается на шее семьи.

Издательство Благодать, 2005 г. — 96 с.

ISBN-13: 9-780974-120683

ISBN-10: 0-9741206-8-5

Джон МакАртур - Полноценная семья - Божий замысел для вашей жизни – Содержание

ЧАСТЬ I ОТНОШЕНИЯ: БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

1. ТОЧКА ОТСЧЕТА

Основа полноты

Суть подчинения

Распад семьи

ЧАСТЬ II ЖЕНА: БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

2. ПОДЧИНЕНИЕ, А НЕ РАБСТВО

Сущность подчинения

Работающая мать

Послушная жена

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

Иудаистская точка зрения

Современная женщина и учение Слова Божьего

Новый Завет о вдовах

ЧАСТЬ III МУЖ: БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

4. РЕШИТЕЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА СЕМЬЮ

Божье проклятие

Сатанинские нападки

Заблуждение в обществе

Решение проблемы

Долг мужа

5. МУЖЬЯ, ЛЮБИТЕ СВОИХ ЖЕН

Как любить

Почему любить?

ЧАСТЬ IV ДЕТИ: БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

6. НАСТУПЛЕНИЕ САТАНЫ НА СЕМЬЮ

Божий замысел

Сопротивление сатаны

Положение детей

Влияние гуманизма

Повиновение родителям

7. ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Повиновение ребенка

ЧАСТЬ V РОДИТЕЛИ: БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

8. РАЗДРАЖЕНИЕ ИЛИ НАСТАВЛЕНИЕ?

Божий призыв

Последствия компромисса

Искажение Божьего замысла

Причины хаоса

Ответственность родителей

ЧАСТЬ VI РАЗВОД/ПОВТОРНЫЙ БРАК - НАРУШЕНИЕ БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА

9. РАЗВОД КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Первоначальный замысел

Борьба полов

Божье Слово о разводе

Прощающая любовь

Иисус о разводе