Фёдоров Евгений - Малахия 4:5-6 в свете Послания У.Бранхама

Вилльям Бранхам учил, что пророчество записанное в книге Малахия 4:5-6 имеет прямое отношение к современной христианской церкви. Теперь обратимся к текстам Священного Писания и рассмотрим объективность учения У.Бранхама по этой теме.

Согласно Библейских текстов, человек написавший книгу Малахии, был еврейским пророком, жившим задолго до пришествия Христа. Пророческое слово, записанное в его книге, изрекалось Израилю, что ясно видно из начальных строк: «...пророческое слово Господа к Израилю через Малахию...». [Малахия 1:1] Таким образом, в этих пророческих речах Бог через Своего посланника обращался к иудеям, а не к другим народностям.

Контекст 4-й главы также подтверждает, что адресатами были именно евреи: «...вот, Я пошлю к вам Илию пророка...» [Малахия 4:5] «К ВАМ», кто помнит Закон Моисеев и не забывает всех правил и уставов, ведь об этом недвусмысленно говорится в предыдущем стихе: «...помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы...». [Малахия 4:4] Эти строки доказывают, что сказанное здесь не относится к языческой Церкви.