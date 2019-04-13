Книга обобщает полученные за последние 20 лет знания о толковании текста Ветхого Завета, истории ветхозаветных исследований и истории археологии. Авторы придерживаются консервативных взглядов на толкование ветхозаветных книг, но не забывают знакомить читателя с последними тенденциями и различными подходами к толкованию Ветхого Завета. Благодаря этому, книга одновременно может играть роль и пособия для изучения Ветхого Завета в церквях, и компаса для тех, кто намерен посвятить время и силы серьезному исследованию Библии.

Под ред. Марка Мангано / пер. с англ. М.: Духовная Академия Апостола Павла, 2007. - 528 с.

ISBN 5-93213-035-0

College Press NIV commetary Old Testament introduction/ by Mark Mangano, editor.

Марк Мангано - Введение в Ветхий Завет. С заметками по истории толкования Ветхого Завета и истории библейской археологии - Введение Духовная Академия Апостола Павла предлагает Вам ознакомиться с кратким и современным введением ко всем книгам Ветхого Завета. Следуя названию (Введение) мы будем рассматривать каждую книгу Ветхого Завета по отдельности, обращая особое внимание на такие вопросы, как авторство, датировка и цели книги. В работе над этим томом приняли участие пять авторов. Раднал Бэйли, профессор университета Фаулкнер (Монтгомери, Алабама) стал автором глав, рассказывающих о книгах Пятикнижия и о книге Даниила. Доктор Дейл Мейнор, профессор университета Хардинг (Сеарки, Арканзас), написал главы об исторических книгах - Иисус Навин, Судьи, Руфь, книги Царств, Паралипоменон, Ездра-Неемия и Эсфирь. Доктор Мейнор также является региональным директором археологической экспедиции в Тель Бес-Шемеше в Израиле, поэтому не удивительно, что именно он написал вводную статью по библейской археологии. Др. Гари Холл, профессор Ветхого Завета и Иврита в Христианской Семинарии Линкольн (Линкольн, Иллинойс) написал главы о пророческих книгах. Доктор Уолтер Зорн, также из Христианской Семинарии Линкольн написал главу о Псалтири, книге Иова и книге Песни Песней. Доктор Марк Мангано, также из Линкольна, написал три вводные главы, а также главы о книге Притчей и книге Экклезиаста. Он же стал редактором всего проекта. Каждая глава поделена на восемь основных разделов. Исторический и культурный фон Чтобы углубить понимание Божьего Слова, мы должны постараться максимально сократить расстояние между древним миром и нашим временем. Нас отделяет от древнего мира культура и традиции, язык и громадный временной интервал. И только благодаря изучению исторического фона мы можем сократить ту пропасть, которая отделяет «нас» от «них». Например, чтобы правильно понять послания любого из пророков, читатель должен представить пророка в определенном месте временной шкалы истории древнего Израиля. Читатель также должен понять, как в пророческой проповеди отражается международные отношения того времени. Появились ли на горизонте армия Ассирии?

Или же речь идет о нашествии Вавилонской армии? Культурные традиции также играют важную роль. Например, читатель Бытия должен разбираться в древних обычаях, связанных с усыновлением и суррогатным материнством, чтобы понять роль Елиезера (Быт. 15:2-3) и Агари (Быт. 16) в рассказе о жизни Авраама.

Текст и автор. Масоретский текст Иудейского Писания (Ветхого Завета) был тщательно сохранен Масоретами (от которых и пошло название этого текста), еврейскими учеными и книжниками. Несмотря на их верность тексту Библии, как Слову Божьему, при переписке были допущены некоторые ошибки, которые позднее вошли в церковную традицию. Переписка вручную не может быть идеальной, так что любой текст не застрахован от ошибок.

Все эти ошибки были выявлены и классифицированы с помощью методов текстуальной критики. Обычно ошибки появлялись в результате взаимодействия глаз, рук, разума и, возможно, уха книжника-переписчика. Ошибки обнаруживаются при сравнении одной древнееврейской рукописи с другой (как, например, это было при сравнении со свитками Мертвого Моря), или с переводом древнееврейского текста на другой язык. Ветхий Завет, например, был ранее переведен на древнегреческий язык. Этот перевод сегодня известен под названием «Септуагинта» (или LXX). Там, где вопрос о текстуальной критике вставал остро, авторы делали соответствующие замечания.*



* В связи с тем, что авторы часто обращают внимание на смысл отдельных слов и выражений библейского текста, при переводе книги на русский язык мы решили пользоваться современными переводами Священного Писания, которые были сделаны с более древних рукописей. Так, для перевода цитат из Нового Завета использовалось 3 издание перевода «Радостная Весть», выпущенное Российским Библейским Обществом в 2006 году. Для перевода цитат из Ветхого Завета использовались уже вышедшие в свет переводы отдельных книг Ветхого Завета. Среди них книги Бытие, Исход, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, Эсфирь, Иов, Притчи, Экклезиаст, Исайя, Иеремия, Плач Иеремии, Даниил. Во всех остальных случаях дается либо синодальный перевод, либо приводится перевод с английского языка. Таким образом мы постарались как можно лучше передать мысль авторов книги. - Прим. Ред.

История толкования

Каждая книга Библии в разное время толковалось по-разному. Книга Ионы, например, воспринималась как легенда, как аллегория, как притча или как историческое повествование. Изучение истории толкования каждой книги полезно, по крайней мере, в двух случаях. Во-первых, толкователь вынужден определять правильные вопросы, которые нужно ставить перед текстом, а затем искать правильные ответы на эти вопросы. Если книга Ионы - это историческое повествование, то имеет ли она общие характеристики с другими библейскими примерами исторических повествований (такими как книги Царств)?

Как следует толковать еврейскую поэзию? Станет ли читатель следовать минималистскому подходу, который, используя понятие так называемого синонимического параллелизма, где вторая строка считается всего лишь балластом или «стилистической» вариацией первой строки, или же читатель воспримет максималистский подход, при котором вторая строка подчеркивает, усиливает или углубляет мысль автора? Во-вторых, толкователь начинает понимать, как сильно культура влияет на толкование Писания. Повлиял ли «дух времени» на аллегорическое толкование Песни Песней? Повлиял ли тот же дух на отрицание предсказательного элемента в пророчествах? Привел ли этот дух толкователей к «крайне консервативному» или «крайне либеральному» подходу, или же помог найти верный путь?

Авторы этого Введения также исследовали свидетельства, которые помогают ответить на вопросы авторства книг Ветхого Завета. Библейские книги не снизошли к нам с титульными страницами, с указанием имени автора, даты и авторских прав. Толкователь должен искать в тексте книги внутренние ключи и сравнивать свои открытия с внешней традицией, чтобы правильно ответить на вопрос об авторстве книге.

Структура

Каждая глава содержит рабочий план книги. План помогает не упустить направления, в котором движется мысль автора. Но этот раздел каждой главы выходит за рамки простого плана. Здесь же может быть помещено исследование тем повествования, раскрыта художественная красота текста, или, например, указано, как литературная форма текста помогает содержанию в передачи главной мысли.

Жанр

Жанром называется группа текстов, схожих между собой по содержанию, форме, функции, настроению и/или стилю. Жанр сильно влияет на толкование. Возьмем, например, следующий стих из 4 книги Царств 24:1. «Во дни правления Иоакима, Навуходоносор, царь Вавилонский, вторгся в землю и Иоаким на три года стал его вассалом. Но затем он передумал и восстал против Навуходоносора» (пер. с англ). Читатель моментально воспринимает этот жанр как историческое повествование и ожидает, что автор продолжит подачу исторического или хронологического материала. А теперь взгляните на другой пример: «От тяжких трудов - всегда прибыток, от пустословия - лишь надежда» (Прит. 14:23). Читатель сразу же узнает в этих словах притчу и ожидает от автора дальнейших мудрых советов для мудрой жизни. Эти два примера указывают, что тот или иной жанр предполагает соответствующий подход к чтению и формирует ожидания читателя.

Богословские темы

Поскольку для нас Библия - это Слово Божье, Писание - это сокровищница истин о Боге, о человеке и о взаимоотношениях между Богом и человеком. Каждая книга Ветхого Завета делает свой, уникальный вклад в библейское мировоззрение.

Связь с Новым Заветом

В этих разделах авторы исследуют, как Новый Завет совмещается с Ветхим Заветом. Авторы Нового Завета могут ссылаться, перефразировать или цитировать Первый Завет. Они могут упоминать героев, места, события, слова, идеи или темы Ветхого Завета. Ветхий Завет указывает на грядущую победу Бога в Мессии и на победу Божьего Царства над всеми злыми силами. Эта победа получила воплощение в Иисусе. Его Церковь свидетельствует о преображающем и победоносном присутствии Спасения Божьего.