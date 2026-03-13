Марцинковский - Христос и евреи
В Талмуде есть изречение: „Когда сидят двое, и слова Торы (т. е. Пятикнижия Моисеева) находятся посреди них, тогда Шехина (т. е. сияние Божие) пребывает между ними“.
Не напоминают ли нам эти слова известное изречение Христа: „Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них“. Я уверен, что мы, христиане и иудеи, лучше поймем друг друга, если в нашей беседе будем держаться этих изречений.
Мысли, излагаемые ниже, я посвящаю и евреям, и христианам, имея в виду выяснить то единое, что Библия указывает евреям, а Евангелие - христианам.
Материал на эту тему как-то естественно накапливался у меня в течение многих лет.
Марцинковский Владимир - Христос и евреи
Издание второе, исправленное
„Свет на Востоке", 1995
Марцинковский Владимир - Христос и евреи - Содержание
Еврейский вопрос
Влияние еврейского народа на культуру человечества
Страдания еврейского народа
Духовный упадок еврейского народа
Израиль н его избранничество
Евангелие - как исполнение пророчеств Ветхого Завета
Христос
Справедливо ли отвергли Его?
Основные причины отвержения Христа
Следствия непринятия Христа
Ответственность христиан
Владимир Соловьев и еврейский вопрос
Пророчества Библии об Израиле
Израиль уверует в Иисуса Христа
Предвестия
Сущность еврейского вопроса
Евреи-христиане
Что же делать?
Признаки Мессии по Маймониду
