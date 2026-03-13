Марцинковский - Христос и евреи

Марцинковский - Христос и евреи
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Homiletics, Educational

В Талмуде есть изречение: „Когда сидят двое, и слова Торы (т. е. Пятикнижия Моисеева) находятся посреди них, тогда Шехина (т. е. сияние Божие) пребывает между ними“.
Не напоминают ли нам эти слова известное изречение Христа: „Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них“. Я уверен, что мы, христиане и иудеи, лучше поймем друг друга, если в нашей беседе будем держаться этих изречений.
Мысли, излагаемые ниже, я посвящаю и евреям, и христианам, имея в виду выяснить то единое, что Библия указывает евреям, а Евангелие - христианам.
Материал на эту тему как-то естественно накапливался у меня в течение многих лет.

Марцинковский Владимир - Христос и евреи

Издание второе, исправленное
„Свет на Востоке", 1995

Марцинковский Владимир - Христос и евреи - Содержание

  • Еврейский вопрос

  • Влияние еврейского народа на культуру человечества

  • Страдания еврейского народа

  • Духовный упадок еврейского народа

  • Израиль н его избранничество

  • Евангелие - как исполнение пророчеств Ветхого Завета

  • Христос

  • Справедливо ли отвергли Его?

  • Основные причины отвержения Христа

  • Следствия непринятия Христа

  • Ответственность христиан

  • Владимир Соловьев и еврейский вопрос

  • Пророчества Библии об Израиле

  • Израиль уверует в Иисуса Христа

  • Предвестия

  • Сущность еврейского вопроса

  • Евреи-христиане

  • Что же делать?

  • Признаки Мессии по Маймониду

