Марцинковский - Христос и евреи

В Талмуде есть изречение: „Когда сидят двое, и слова Торы (т. е. Пятикнижия Моисеева) находятся посреди них, тогда Шехина (т. е. сияние Божие) пребывает между ними“.

Не напоминают ли нам эти слова известное изречение Христа: „Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них“. Я уверен, что мы, христиане и иудеи, лучше поймем друг друга, если в нашей беседе будем держаться этих изречений.

Мысли, излагаемые ниже, я посвящаю и евреям, и христианам, имея в виду выяснить то единое, что Библия указывает евреям, а Евангелие - христианам.

Материал на эту тему как-то естественно накапливался у меня в течение многих лет.

Марцинковский Владимир - Христос и евреи

Издание второе, исправленное

„Свет на Востоке", 1995

Марцинковский Владимир - Христос и евреи - Содержание