Мартин - Игра престолов

Цикл «Песнь Льда и Пламени» условно можно разделить на три меньших цикла, посвященных различным эпохам в истории Вестероса и различающимся по стилю, форме, а иногда и по составу авторов. Мир и все истории в нем придуманы американским писателем Джорджем Мартином; долгое время он не соглашался делить свой мир ни с кем, однако со временем уступил. Так появилась краткая история вселенной «Мир Льда и Пламени», написанная в соавторстве с создателями крупнейшего англоязычного сообщества в фэндоме и помощниками Мартина по части согласования мелких деталей о мире и героях. Второй пример — это собственно сериал «Игра престолов» и его возможные спин-оффы, которые из-за отсутствия книжной основы являются, по сути, творчеством сценаристов в рамках мира Джорджа Мартина и должны рассматриваться отдельно от книг.

Основной цикл — это единая история, разделенная на семь объемных томов, два из которых пока не написаны. Роман «Игра престолов» — это вообще первая книга о Вестеросе, поэтому и знакомство лучше начинать с нее — даже если вы посмотрели первый сезон одноименного сериала.

Каждый роман основного цикла разбит на главы, рассказанные от лица нескольких главных героев — читатель видит, слышит и размышляет вслед за этим героем, но оценка происходящих событий может полностью измениться со сменой главы и знакомством с другой точкой зрения. Этого в сериале не передают, хронология в кино непрерывна.

События начинаются в мире, из которого магия ушла несколько веков назад, поэтому поначалу цикл напоминает историческую прозу. По мере возвращения магии в романе возникает все больше элементов эпического фэнтези. Сам Джордж Мартин предлагает следующий тест на то, понравятся вам его книги или нет (при условии, что вы не смотрели сериал): прочтите первые 9 глав (до второй главы Брана включительно), и если после этого вы не увлечетесь, то это не ваши книги.

При чтении романов семикнижия важно соблюдать последовательность:

Игра престолов / A Game of Thrones (1996)

Битва королей / A Clash of Kings (1998)

Буря мечей / A Storm of Swords (2000)

Пир стервятников / Пир для воронов / A Feast for Crows (2005)

Танец с драконами / A Dance With Dragons (2011), в России разделено на два тома: 1) «Грезы и пыль» и 2) «Искры над пеплом».

(не опубликовано) Ветра зимы / The Winds of Winter (2018? 2019?)

(не опубликовано) Грезы о весне / Dream of Spring (???)

У каждой книги свой темп в рамках хронологии мира: так, первый том — завязка — рассказывает о событиях около полутора лет, а дальше — в среднем около полугода. Кроме того, события одного тома частично перекрываются с событиями следующего — наиболее ярко это проявляется в «Пире стервятников» и «Танце с драконами». Здесь писатель разделил героев географически: «Пир стервятников» сосредоточен на последствиях войны в центральном и южном регионах Вестероса, а «Танец с драконами» — преимущественно на событиях в Эссосе и на севере Вестероса, пока ближе к последней трети «Танца» истории вновь не воссоединяются. Некоторые фанаты считают, что эти книги нужно читать в соответствии с хронологией событий, но мы эту точку зрения не разделяем.

Сериал «Игра престолов» является адаптацией семикнижия, но начиная со второго сезона сериал стал развиваться по-своему — сказывались ограничения бюджета, экранного времени и формата. Так, в книге писатель старался продумывать хронологию событий и учитывать расстояния, которые преодолевают герои с точностью до дней. В сериале же время и расстояние — это условности. Джордж Мартин любит «серых» персонажей, которые «хорошие» или «плохие» в зависимости от точки зрения, как и в реальной жизни; в сериале это тоже не передано.

– Надо бы поворачивать, – встревожился Гаред, как только лес вокруг них начал темнеть. – Одичалые мертвы.

– Неужели ты боишься покойников? – вопросил сир Уэймар Ройс с легким намеком на улыбку.

Гаред не попался на крючок. За свои пятьдесят лет он успел навидаться, как приходят и уходят эти господа.

– Мертвый мертв, – отвечал он. – С ним не о чем говорить.

– А они действительно мертвы? – спросил Ройс. – Какие доказательства есть у нас?

– Уилл видел их, – отвечал Гаред. – И если он говорит, что они мертвы, мне других доказательств не нужно.

Уилл знал, что его рано или поздно вовлекут в разговор, и хотел, чтобы это случилось по возможности позже.

– Мать моя говорила мне, что покойник не запоет, – сказал он.

– То же самое говорила моя няня, – отозвался Ройс. – Уилл, никогда не верь тому, что слышишь возле женской титьки. Есть вещи, которые можно узнать даже от мертвых. – Голос его слишком громко отдавался в сумрачном лесу.

– Нам предстоит долгая дорога, – напомнил Гаред. – Восемь дней, а быть может, и девять. И ночь уже близка.

Джордж Р. Р. Мартин - Игра престолов

(Песнь Льда и Огня)

«АСТ», 1996. — 529 с.

ISBN 978-5-271-34087-1

цитаты:

— Они ненавидят меня, потому что я лучше их.

— Нет, они ненавидят тебя потому, что ты ведёшь себя так, как будто считаешь себя лучше их.

– Что ты делаешь со мной? – со слезами в голосе спросил он у ворона.

– Учу тебя летать.

– Я не могу летать.

– Ты уже летишь.

– Я падаю.

– Каждый полет начинается с падения.

Довольно странная разновидность отваги — признаваться в своей трусости...

... интересно получается, когда один человек строит стену, другому немедленно нужно узнать, что находится на другой стороне.

Нас губит именно то, что мы любим.