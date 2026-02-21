Мартин - Танец с драконами - 2 - Искры над пеплом

В очаге запекся черный холодный пепел - слабое тепло давали одни лишь свечи. Их пламя дрожало всякий раз, как открывали дверь, и с ними дрожала невеста. Ее одели в платье из белой шерсти, отороченное кружевом, расшитое речным жемчугом на лифе и рукавах. Туфельки из белой оленьей кожи были красивы, но нисколько не грели. В лице девочки не было ни кровинки.

«Как ледяная, - подумал Теон Грейджой, накидывая ей на плечи меховой плащ. - Как мертвая, похороненная в снегу».

- Пора, миледи. - За дверью играла музыка - лютня, волынка и барабан.

Невеста подняла на него карие, блестящие при свечах глаза.

- Я буду ему хорошей, в-верной женой. Буду угождать ему во всем, подарю ему сыновей. Настоящая Арья так не сумела бы.

Джордж Р. Р. Мартин - Танец с драконами - Книга 2 - Искры над пеплом

(Песнь Льда и Огня)

«АСТ», 2011. — 322 с.

ISBN 978-5-271-45413-4

цитаты:

Многие заявляют, что лучше умереть свободным, чем жить рабом, но это только слова. Когда доходит до дела, мало кто выбирает смерть, иначе откуда в мире столько рабов? Каждый из них в свое время выбрал не смерть, а рабство.

Будь у каждой женщины лютоволк, мужчины вели бы себя куда лучше.

У моего отца была своя поговорка: добей раненого врага, мертвые мстить не станут.

– Когда мы приехали, там было полным-полно крыс. Копьеносицы перебили их, теперь там полным-полно копьеносиц. Иногда я скучаю по крысам. (Скорбный Эдд)

Его сломало одно сказанное шепотом слово, сделав то, чего не смогли кулаки, кнуты и дубинки.