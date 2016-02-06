Глубокое понимание места и роли религии в современном мире невозможно без учета всего многообразия форм нетрадиционной религиозности.

Сектантство является одним из важнейших компонентов религиозного пространства всех стран мира, вне зависимости от уровня их индустриального развития, политического строя, древности культуры и доминирующей традиционной религии.

Оно рождается в ткани повседневной жизни человека, поддерживается всеми существующими институтами общества, противопоставляет себя им, терпит крах и распадается лишь затем, чтобы снова наподобие феникса возродиться из пепла в самой гуще общественной и религиозной жизни.

Данная монография посвящена анализу этой способности нетрадиционной религиозности воспроизводить саму себя, практически в любых условиях приспосабливаться к внешней среде, преодолевать энтропийные тенденции, с нуля самоорганизовываться и создавать сотни и тысячи отличающихся по своему вероучению, структуре и методам работы сектантских сообществ.

В ней делается попытка системного описания и представления всех основных форм сектантства в их целостности и неразрывной взаимосвязи, а также вычленения их места и роли в общей системе воспроизводства нетрадиционной религиозности в современном мире.

Сама проблема рассматривается на макро- и микроуровнях с учетом влияния соответствующих социокультурных, общественных, политических, экономических, религиозных и иных факторов. В качестве особого явления, сопутствующего процессу возникновения новых религиозных движений (далее — НРД), выделяется и анализируется феномен миграции нетрадиционной религиозности.

Владимир Мартинович - Нетрадиционная религиозность - Возникновение и миграция - Материалы к изучению нетрадиционной религиозности

Минск: Минская духовная академия, 2015 г. – 560 с.

ISBN 978-985-7028-11-5

Владимир Мартинович - Нетрадиционная религиозность - Возникновение и миграция - Материалы к изучению нетрадиционной религиозности - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. А. И. Григорьева

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СЕКТОВЕДЕНИЯ

1.1. Обзор литературы

1.2. История определения структурированных форм сектантства

1.3. История определения неструктурированных форм сектантства

1.4. История определения пограничных форм сектантства

1.5. История определения нерелигиозных форм сектантства

1.6. История дискуссий о понятийном аппарате сектоведения

ГЛАВА 2. СИСТЕМА НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

2.1. Системный подход к анализу нетрадиционной религиозности

2.2. Классификация нетрадиционной религиозности по структуре

2.3. Классификация нетрадиционной религиозности по содержанию

2.4. Карта нетрадиционной религиозности

2.5. Региональная распространенность НРД

2.6. Границы и пограничные состояния системы нетрадиционной религиозности

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

3.1. Системный подход к анализу воспроизводства нетрадиционной религиозности

3.2. Основные элементы системы воспроизводства нетрадиционной религиозности

3.3. Основные процессы системы воспроизводства нетрадиционной религиозности

3 3.4. Динамика системы воспроизводства нетрадиционной религиозности

3.5. Влияние социокультурного контекста на систему воспроизводства нетрадиционной религиозности

ГЛАВА 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ: МАКРОУРОВЕНЬ

4.1. Аккультурация

4.2. Секуляризация

4.3. Кризисы общества

4.4. Социальные изменения и трансформации общества

4.5. Внутренняя динамика развития религии

ГЛАВА 5. РЕЛИГИОЗНАЯ ИННОВАЦИЯ (ПОЯВЛЕНИЕ СЕКТ): МИКРОУРОВЕНЬ

5.1. Интерпретации существующего канона

5.2. Новые «откровения»

5.3. Новые учения, практики и методы работы

5.4. Организационная дисциплина и внешнее вмешательство

5.5. Факторы, влияющие на образование сект

ГЛАВА 6. КУЛЬТОВАЯ ИННОВАЦИЯ (ПОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТОВ): МИКРОУРОВЕНЬ

6.1. Предпринимательская модель культовой инновации

6.2. Психопатологическая модель культовой инновации

6.3. Субкультурно-эволюционная модель культовой инновации

6.4. Интеллектуальная модель культовой инновации

6.5. Трансформация несектантских организаций в культы

6.6. Роль лидера в создании сект и культов

6.7. Вопрос «новизны» в новых религиозных движениях

ГЛАВА 7. МИГРАЦИЯ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ

7.1. Определение и типология миграции НРД

7.2. Факторы, влияющие на выбор страны — цели миграции

7.3. Стратегии миграции

7.4. Факторы, влияющие на возникновение и миграцию НРД в Беларуси

7.5. Влияние миграции НРД на систему воспроизводства нетрадиционной религиозности

ГЛАВА 8. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И МИГРАЦИЯ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ В БЕЛАРУСИ

8.1. Методологические проблемы анализа возникновения и миграции новых религиозных движений в Беларуси

8.2. Динамика возникновения и миграции НРД на территории Беларуси

8.3. Соотношение возникающих и мигрирующих НРД

8.4. Страны - источники миграции НРД на территорию Беларуси

8.5. Структурные и содержательные различия между мигрирующими и возникающими НРД

8.6. Влияние миграции и возникновения НРД на формирование конфессионального пространства Беларуси

8.7. Возникновение в Беларуси и функции сектоподобных групп

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Владимир Мартинович - Нетрадиционная религиозность - Возникновение и миграция - Материалы к изучению нетрадиционной религиозности - Предисловие

Мы живем в очень странное время: время нанотехнологий и пышного расцвета оккультизма, время запуска сверхмощного коллайдера и беспрецедентного роста примитивнейших суеверий, время глобализации и триумфального шествия по странам и континентам бесчисленного множества сект, секточек, экзотических культов, всеядно-либерального постмодернистского мистицизма и радикально-фанатического религиозного фундаментализма... Всего того, что Владимир Александрович Мартинович — автор данного интереснейшего научного труда — собирательно обозначил в качестве «нетрадиционной религиозности». Всем, кто еще сравнительно недавно был абсолютно убежден, что «преодоление религиозно-мистических пережитков прошлого» является закономерным итогом научно-технического прогресса, постсекулярная эпоха преподнесла множество сюрпризов. Она развернула перед специалистами-религиоведами целый комплекс сложнейших взаимообусловленных научных проблем как общетеоретического, так и предметно-эмпирического характера.

Чем вызвано лавинообразное распространение по планете нетрадиционной религиозности на рубеже XX-XXI вв.? Какова сущностная природа столь различных внешне неорелигиозных феноменов? Есть ли между ними нечто действительно общее? В чем заключаются их особенности и что может являться критерием для их типологизации и комплексного содержательного анализа? Что является причиной их возникновения, и какова «питательная среда», поставляющая адептов множащимся в геометрической прогрессии новым религиозным движениям? Каким образом осуществляется миграция нетрадиционной религиозности в отдельно взятой стране и за ее пределами? В какой степени и в какой части так называемые «новые религиозные движения» являются действительно «новыми»? Что представляет собой количественная и качественная динамика нетрадиционной религиозности на конкретной территории отдельного государства? Эти и многие другие вопросы стали предметом научного изучения едва ли не во всех религиоведческих центрах научного мира. Однако, как справедливо отмечает Владимир Александрович, колоссальное количество проведенных за последнее столетие исследований по отдельным узким вопросам, выдвижение множества частных теорий по локальным аспектам темы не образует целостного видения и понимания рассматриваемого явления. Так же, как и конкретное изучение отдельно взятой неорелигиозной организации или движения, лишь добавляет очередной фрагмент в общую копилку информации по теме, но не воссоздает полную картину многоаспектной, динамически изменяющейся религиозной ситуации в том или ином конкретном регионе.

Сложно представить себе научный труд, в котором были бы собраны и систематизированы под одной обложкой не только наиболее значимые научные подходы к различным аспектам рассматриваемой темы, приведены обоснованные варианты возможных ответов на ключевые вопросы предметного поля, но и выдвинута комплексная теория, претендующая на законченное объяснение универсальных закономерностей развития и эволюции исследуемого феномена. Однако теперь такая книга есть, и она в ваших руках. Авторская концепция, опирающаяся на десятилетия не только теоретических штудий, но и колоссального труда по сбору и аналитическому изучению сотен тысяч социологически значимых фактов, позволила детально и всесторонне просканировать возникновение, эволюцию и современное состояние НРД в конкретно взятом государстве, выявив скрытые глубинные и, как полагает автор, универсальные закономерности исследуемых процессов.