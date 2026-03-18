Мастерс - Богослужение библейское и современное

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Питера Мастерса «Богослужение: библейское и современное» посвящена вопросу христианского поклонения и его соответствию библейским принципам. Автор рассматривает, каким должно быть богослужение церкви согласно Священному Писанию, и сравнивает библейский подход с современными формами церковного поклонения.

Мастерс анализирует основные элементы богослужения — проповедь Слова Божьего, молитву, пение и участие верующих в церковной жизни. Он поднимает вопросы о том, какие изменения произошли в практике богослужения в современных церквях и насколько они соответствуют библейскому учению.

Книга побуждает читателей задуматься о подлинной цели христианского поклонения и помогает глубже понять значение богослужения как встречи человека с Богом. Издание будет полезно служителям, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется библейскими принципами церковной жизни.

Питер Мастерс – Богослужение библейское и современное

Метрополитен Табернакл, 2001. – 76 с.

Питер Мастерс – Богослужение библейское и современное – Содержание

  • БОГОСЛУЖЕНИЕ: БИБЛЕЙСКИЕ И СОВРЕМЕННОЕ

  • О МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

  • ВОЗВРАЩЕНИЕ К БИБЛЕЙСКОМУ ОБРАЗЦУ

  • БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ ПОКЛОНЕНИЯ И МОЛИТВЫ

  • СЕМЬ ПРИЗНАКОВ ХОРОШИХ ГИМНОВ

Added 18.03.2026
Author brat lexmak
Related Books

All Books