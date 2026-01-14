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Мень Александр - Библия и литература

Мень Александр - Библия и литература
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Исследование неразрывной связи между Словом Божьим и человеческим творчеством. Александр Мень анализирует, как Библия стала фундаментом и неисчерпаемым источником вдохновения для мировой литературы — от Данте до Пастернака. Автор раскрывает библейские подтексты в произведениях классиков, показывая, что великая литература всегда является попыткой человека ответить на вечные вопросы, поставленные в Писании. Книга помогает увидеть в знакомых текстах глубокий духовный пласт и осознать писательство как форму религиозного служения.

Александр Мень - Библия и литература

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2009. - 170 с.
ISBN 978-5-903612-26-0

Александр Мень - Библия и литература - Содержание

  • Библия и апокрифы древности и средневековья

  • Библия и древнерусская литература

  • Библия и литература ХVII века

  • Библия и русская литература ХVIII века

  • Библия и русская литература XIX века. Беседа первая

  • Библия и русская литература XIX века. Беседа вторая

  • Библия и западная литература ХIХ века

  • Библия и литература XX века. Беседа первая

  • Библия и литература XX века. Беседа вторая

  • Библия и литература XX века. Беседа третья

  • В поисках подлинного Христа

Views 219
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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