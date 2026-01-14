Мень Александр - Библия и литература
Исследование неразрывной связи между Словом Божьим и человеческим творчеством. Александр Мень анализирует, как Библия стала фундаментом и неисчерпаемым источником вдохновения для мировой литературы — от Данте до Пастернака. Автор раскрывает библейские подтексты в произведениях классиков, показывая, что великая литература всегда является попыткой человека ответить на вечные вопросы, поставленные в Писании. Книга помогает увидеть в знакомых текстах глубокий духовный пласт и осознать писательство как форму религиозного служения.
Александр Мень - Библия и литература
«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2009. - 170 с.
ISBN 978-5-903612-26-0
Александр Мень - Библия и литература - Содержание
Библия и апокрифы древности и средневековья
Библия и древнерусская литература
Библия и литература ХVII века
Библия и русская литература ХVIII века
Библия и русская литература XIX века. Беседа первая
Библия и русская литература XIX века. Беседа вторая
Библия и западная литература ХIХ века
Библия и литература XX века. Беседа первая
Библия и литература XX века. Беседа вторая
Библия и литература XX века. Беседа третья
В поисках подлинного Христа
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