Взирая на многотомные труды отца Александра Меня, нельзя не сказать о том времени, в которое он совершал свое служение. Современному человеку трудно представить, что в тот период деятельность священника была законодательно ограничена территорией храма, а об осуществлении от века присущих Церкви традиционных форм общественного служения не могло быть и речи. И о каком литературном творчестве могла идти речь?

Отец Александр, с одной стороны, имел особое призвание использовать все представлявшиеся ему возможности для того, чтобы научать приходивших к нему основам православной веры, воцерковлять их и помогать обретать спасение во Христе. С другой стороны — особым направлением его деятельности было духовное творчество. В годы служения протоиерея Александра сама Библия рассматривалась официальными инстанциями как подрывная литература, а он стал автором работ, помогавших верующим постичь Святое Евангелие, а также разобраться в истории религий. Ему было непросто выполнять свою задачу в условиях изоляции от мировых достижений в области библейских исследований, однако он не оставлял своих усилий. Пусть некоторые мнения автора и вызывали критические отзывы современников, однако его достижением было то, что удалось открыть части наших соотечественников благую весть о православной вере.

Многое из написанного им публиковалось в «Журнале Московской Патриархии», а монографии первоначально издавались за рубежом. Когда же наступила эпоха возрождения церковной жизни в нашем Отечестве, многие из книг отца Александра Меня были переизданы массовыми тиражами.

Идет время, и библейская наука неудержимо движется вперед, опираясь в своих достижениях на прогресс текстологии и новые археологические открытия. В то же время сделанное отцом Александром остается значимым для нас как принадлежащий своему времени вклад в дело христианской проповеди в духовной пустыне, орошенной кровью новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Хотя рука убийцы прервала его просветительскую деятельность, все, что осталось, свидетельствует о жизненном пути священника, преданного своему делу.

Читатель трудов протоиерея Александра Меня, обращаясь к свидетельствам церковного творчества минувшего столетия, ощутит настроения верующих того времени и вдохновится поиском духовного возрождения России, которым были движимы православные люди второй половины XX века.

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

* * *

Дорогие читатели! По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательство Московской Патриархии приступает к изданию собрания сочинений миссионера и проповедника, духовного мыслителя и писателя XX века протоиерея Александра Меня. Выход первого тома собрания приурочен к 80-летию со дня рождения и 25-летию со дня кончины священника.

Имя отца Александра Меня широко известно в нашей стране и за рубежом, и новый издательский проект — значимое явление не только в России, но и в других странах, где хорошо знают его творчество. Труды отца Александра Меня многократно издавались, настоящее собрание будет наиболее полным.

Открывает собрание сочинений книга «Сын Человеческий». Отец Александр Мень начал писать этот, по его собственному определению, «очерк евангельской истории, предназначенный для читателя, не знакомого с Писанием» в 1949 году, когда ему было 14 лет, и закончил в 1957 году. Десять глав из книги были изданы в «Журнале Московской Патриархии» с 1959 по 1961 год. В 1968 г. книгу выпустило брюссельское издательство «Жизнь с Богом» под псевдонимом «Андрей Боголюбов». С тех пор отец Александр неоднократно ее дорабатывал и переиздавал. Так, уже в 1969 г. «Сын Человеческий» снова вышел в Брюсселе в доработанном виде, а затем переиздавался там же с дополнениями и изменениями в 1976 и 1983 гг.

После кончины отца Александра Меня книга впервые вышла на его родине лишь в 1992 г. в седьмом томе собрания его сочинений1, затем издавалась отдельно Фондом имени Александра Меня и московским издательством «Жизнь с Богом». «Сын Человеческий» был переведен на многие языки: в 1994 г. он был издан на украинском и польском языках, в 1996 г. — на итальянском и армянском, в 1997 г. — на литовском, в 1998 г. — на румынском, португальском и английском языках (переиздавался в 2000 г.), в 1999 г. — на французском языке, в 2000 г. — на болгарском и белорусском языках, в 2001 г. — на испанском, в 2006 г. — на немецком языке.

Жизнь истинного пастыря, его уникальный опыт встречи с Богом стоят за книгой «Сын Человеческий». По воспоминаниям самого автора, при написании он исходил из понимания исключительной важности диалога Церкви и общества. Началом и примером этого в российской церковной истории он считал служение старцев Оптиной пустыни, которые отдавали силы и духовный опыт духовному окормлению стремительно расцерковлявшегося дореволюционного общества. Общества, которое в советские годы в подавляющей своей массе секуляризировалось и отступило от Бога. Именно с такими людьми отец Александр как священник и пастырь сталкивался каждый день. Необходимость дать им представление о Евангелии, описав евангельские события доступным живым языком, бережно подвести читателя к более глубокому восприятию христианства вдохновляла его на написание этого труда Вдохновлял его и пример духовных наставников — схиигумении Марии, архимандрита Серафима (Битюкова), духовного отца протоиерея Николая Голубцова. Эти люди дали отцу Александру Меню, по его собственному свидетельству, «высокий образец открытости к миру, служения в духе диалога». Под знаком этого диалога и проходило его многотрудное служение в Церкви.

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 1 - Сын Человеческий

Μ.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015.-568 с. :ил.

ISBN 978-5-88017471-3־ (общ.)

ISBN 978-5-88017-475-1 (т. 1)

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 1 - Сын Человеческий – Содержание

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский. Вступительное слово к собранию сочинений

От издательства

Е. Б. Рашковский. Протоиерей Александр Мень: жизнь, труды, наследие

Сын Человеческий

От автора

Пролог

Часть I. От Вифлеема до Капернаума Глава первая. «Во дни царя Ирода . . . » Глава вторая. Назарет Глава третья. Предтеча. Иисус в пустыне Глава четвертая. Гал илея. Первые уч еники Глава пятая. Благая Весть Небесный Отец и богосыновство Заповедь любви Старое и новое Земная жизнь и жизнь вечная Царство Божие «А Я говорю вам ... »

Часть II. Мессия Глава шестая. «Не мир, но меч» Глава седьмая. Знамения Царства Глава восьмая. Двенадцать апостолов. Смерть пророка Глава девятая. «Хлеб жизни» Глава десятая. Тайна Сына Человеческого Мессия: Царь и Спаситель Сын Божий Искупитель Ученики перед тайной

Часть III. Навстречу Голгофе Глава одиннадцатая. Много званых - мало избранных Глава двенадцатая. Час близится Глава тринадцатая. Виноградник Отца Глава четырнадцатая. Суд Мессии Глава пятнадцатая. Пасха Нового Завета Глава шестнадцатая. Ночь в Гефсимании

Часть IV. Через страдания и смерть к вечному торжеству Глава семнадцатая. Садцукейский трибунал Глава восемнадцатая. Суд прокуратора Глава девятнадцатая. Голгофа Глава двадцатая. После распятия Глава двадцать первая. Победа над смертью Глава двадцать вторая. «Я посылаю вас" .»

Эпилог

Приложения

1 . Миф или действительность? Мифологическая школа Почитался ли когда-нибудь «бог Иисус»? Нечто о «прототипах» Христа в мифах, легендах и истории «Молчание века» «Кто-то существовал".» Клубок противоречий и ошибок» Кем и когда были написаны Евангелия Евангельская история и вера

2. Иконография Христа и загадка Туринской плащаницы

3. Евангелие, закон и фарисеи

Библиография I. Жизнь Иисуса Христа Общие труды, источники Христианские авторы Нехристианские авторы и представители либеральной теологии II. Толкования на Евангелия Святоотеческие комментарии Позднейшие комментарии III. Личность и учение Христа. Притчи Христианские авторы Нехристианские авторы и представители либеральной теологии IV. Частные аспекты евангельской истории V. Евангелия: происхождение и историческая достоверность Христианские авторы Нехристианские авторы и представители либеральной теологии VI. Словари и справочники Сокращения Ресурсы, использованные при подготовке библиографии

Словарь терминов

Хронология: события и лица

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 2 - Серия «В поисках Пути, Истины и Жизни». Кн. 1. Истоки религии

М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. — 392 с. : ил.

ISBN 978-5-88017-471-3 (общ.)

ISBN 978-5-88017-477-5 (т. 2)

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 2 – Содержание

Слово к читателям (С. Аверинцев)

Предисловие (А. Десницкий)

Предисловие автора

Введение

Часть I. Природа веры

Глава 1. Бытие и вера

Глава 2. Познание мира

Глава 3. На пороге последней тайны

Глава 4. Человек перед Богом

Часть II. Человек во вселенной

Глава 5. Творение, эволюция, человек

Глава 6. Образ и подобие

Глава 7. Ноосфера: смерть и бессмертие

Часть III. Перед лицом Сущего

Глава 8. Прогресс и падший человек

Глава 9. Великий разрыв

Глава 10. Единый

Приложения

1.Современная статистика религии

2. О науке и религии

3. Ошибка или фальсификация?

4. Современная космогония

5. К вопросу о миросозерцании Чарлза Дарвина

6. Биологический предок человека

7. Кибернетика и религиозное мировоззрение

8. Циолковский и атеизм

9. Парапсихология и неразрушимость духа

10. О Тейяре де Шардене

Избранная библиография

Словарь терминов

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 3 - Серия «В поисках Пути, Истины и Жизни». Кн. 2. Магизм и единобожие

Μ. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. — 656 с. : ил.

ISBN 978-5-88017-471-3 (общ.)

ISBN 978-5-88017-479-9 (т.З)

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 3 – Содержание

Предисловие (А. Десницкий)

Введение

Часть I. Доисторический мир

Глава первая. Начало религии. Богиня-мать

Глава вторая. В мире демонов и духов

Глава третья. Доисторические мистики

Глава четвертая. Магическое миросозерцание

Часть II. Первые цивилизации

Глава пятая. От магов к обожествленным царям

Глава шестая. Гробницы и жизнь

Глава седьмая. Земля Сеннаарская

Часть III. Восток и запад во II тысячелетии до н. э

Глава восьмая. Пастушеские народы. Арьи в Индии

Глава девятая. Люди, стихии и боги

Глава десятая. Начало Ветхого Завета. Авраам

Глава одиннадцатая. Сыны Израиля

Глава двенадцатая. Божественное солнце

Глава тринадцатая. «Еретик из Ахетатона»

Глава четырнадцатая. Тайна лабиринта

Глава пятнадцатая. Угроза Эллады. Олимпийцы

Глава шестнадцатая. Борьба богов и титанов

Часть IV. Народ Завета

Глава семнадцатая. «Дом рабства». Моисей

Глава восемнадцатая. Путь к Синаю

Глава девятнадцатая. Десять заповедей

Глава двадцатая. Земля обетованная

Глава двадцать первая. Бог Израилев и Ваалы

Глава двадцать вторая. Теократическое царство. Сионский завет

Глава двадцать третья. Священная история

Глава двадцать четвертая. Борьба за веру. Пророк и царь

Приложения

1. Библейская наука и проблема боговдохновенности

2. О библейской религии и библейских чудесах

3. Происхождение Пятикнижия

4. О библейских источниках послемоисеева периода

5. Был ли Давид единственным автором псалмов?

6. Авраам, Иосиф, Моисей: их историчность

7. К вопросу о хронологии Исхода

8. Библия и учение о грехопадении 1) От книги Бытия к апостолу Павлу 2) О реальности "падшего человека" 3) Человек и свобода 4) Четыре типа толкования догмата о падении 5) Адам - всечеловек 6) Эдем 7) Древо познания и магизм 8) Смерть в природе 9) Хаос и Логос 10) Предвечная Бездна 11) Хаос и силы зла в Ветхом Завете 12) Творение, падение, искупление



Краткая библиография

Библиографические замечания к Ветхому Завету

Библейские имена и названия городов

Хронология

Принятые сокращения

Список иллюстраций

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 4 - Серия «В поисках Пути, Истины и Жизни». Кн. 3. У врат молчания

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. — 656 с.: ил.

ISBN 978-5-88017-471-3 (общ.)

ISBN 978-5-88017-523-9 (т. 4)

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 4 – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Часть 1. Китайская философия

Глава 1. НА БЕРЕГАХ ХУАНХЭ

Глава 2. МУДРОСТЬ ДРАКОНА

Глава 3. ПО ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ

Часть 2. Индия от брахманизма до Будды

Глава 4. «ТАЙНОЕ УЧЕНИЕ»

Глава 5. ЗАГАДКА ВЫСШЕГО «Я»

Глава 6. АБСОЛЮТ И ВСЕЛЕННАЯ. ПУТЬ К СВОБОДЕ

Глава 7. ПРОВОЗВЕСТИЕ КРИШНЫ. БХАГАВАД-ГИТА

Глава 8. В ЛАБИРИНТЕ СУЕВЕРИЙ, СЕКТ И ШКОЛ

Часть 3. Жизнь и проповедь Будды Гаутамы

Глава 9. ШАКИЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК

Глава 10. ОСНОВАНИЕ САНГХИ

Глава 11. ЦАРСТВО СТРАДАНИЙ

Глава 12. КОЛЕСО БЫТИЯ

Глава 13. ОБРЕТЕНИЕ ВЕЧНОГО ПОКОЯ

Глава 14. УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ

Глава 15. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ГАУТАМЫ

Глава 16. ОТ ГАУТАМЫ К БУДДИЗМУ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. О перевоплощении

2. Канонические книги Востока

3. Основные заповеди и принципы буддизма

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СЛОВАРЬ ИМЕН И ТЕРМИНОВ

ХРОНОЛОГИЯ

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 5 - Серия «В поисках Пути, Истины и Жизни». Кн. 4. Дионис, Логос, Судьба

М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. - 352 с.: ил.

ISBN 978-5-88017-471-3 (общ.)

ISBN 978-5-88017-663-2

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 5 - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Часть I. СУМЕРКИ ОЛИМПА И ГРЕЧЕСКАЯ МИСТИКА

Глава I. ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК. ГЕСИОД. Греция и Иония, 1000-600 гг.дон.э

Глава II. ОЧЕЛОВЕЧЕННЫЕ БОГИ. Спарта и Афины, ?Ш-?І вв.дон.э

Глава III. МИСТЕРИИ ЭЛЕВСИНА. Аттика, VII-VI вв.дон.э

Глава IV. ДИОНИС. Европейская Греция, 650-550 гг.дон.э

Глава V ОРФИЧЕСКАЯ ТЕОСОФИЯ. Афины, ок.?Ів. дон.э

Часть II. БОГ И ПРИРОДА. НАТУРФИЛОСОФЫ

Глава VI. МИР КАК ГАРМОНИЯ. ПИФАГОР. Южная Италия, 540-500 гг.дон.э

Глава VII. ИОНИЙСКИЕ МУДРЕЦЫ. Малая Азия, 650-540 гг.дон.э

Глава VIII. ПАРМЕНИД И ГЕРАКЛИТ - ДВА АНТИПОДА? Элея и Эфес, 540-465 гг.дон.э

Глава IX. ОТ РАЗУМНОГО МИРА К МИРОВОМУ РАЗУМУ. АНАКСАГОР. Афины, 500-430 гг.дон.э

Часть III. НА РАСПУТЬЕ

Глава X. ПРОВИДЕНИЕ ИЛИ РОК? ЭСХИЛ. Афины, 525-456 гг. до н.э

Глава XI. ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕВЕДОМОГО. СОФОКЛ. Афины, Vв. до н.э

Глава XII. ВО ВЛАСТИ СОМНЕНИЙ. ЕВРИПИД. Афины, вторая половина V в. до н.э

Глава XIII. МЕХАНИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ. ДЕМОКРИТ. Абдеры во Фракии, ок. 420 г. до н.э

Глава XIV. СОФИСТЫ. Афины и греческие колонии, Vв. до н.э

Часть IV. СОКРАТ

Глава XV. ДВУЛИКИЙ ФИЛОСОФ. Афины, вторая половина V в. до н.э

Глава XVI. САМОПОЗНАНИЕ, МЫШЛЕНИЕ, БЛАГО

Глава XVII. СОКРАТ И АФИНЫ. Афины, 421-400 гг.дон.э

Глава XVIII. СМЕРТЬ МУДРЕЦА. Афины, 399 г. дон. э

Часть V. ПЛАТОН

Глава XIX. «ГОДЫ СТРАНСТВИЙ» ПЛАТОНА. Афины, Мегары, Египет, Сицилия, 399-387 гг.дон.э

Глава XX. МЕЖДУ ДВУХ МИРОВ. Афины, 387-370 гг.дон.э

Глава XXI. ГАРМОНИЯ БЕЗ СВОБОДЫ. Афины — Сиракузы, 370-354 гг. до н.э

Глава XXII. ЛОГОС И ХАОС. ОТРЕЧЕНИЕ ОТ СОКРАТА. Афины, 354-347 гг. до н.э

Часть VI. АРИСТОТЕЛЬ И КОНЕЦ СТАРОЙ ЭЛЛАДЫ

Глава XXIII. ОТ АКАДЕМИИ ДО ЛИЦЕЯ. Афины, Малая Азия, Лесбос, Македония, 347-335 гг. до н.э

Глава XXIV НАУЧНАЯ МЕТАФИЗИКА

Глава XXV. АЛЕКСАНДР. ЗАПАД И ВОСТОК. Греция и Азия, 334-322 гг.дон.э

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СЛОВАРЬ ИМЕН И ТЕРМИНОВ

ХРОНОЛОГИЯ

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 6 - Серия «В поисках Пути, Истины и Жизни». Кн. 5. Вестники Царства Божия

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018.— 544 с.: ил.

ISBN 978-5-88017-471-3 (общ.)

ISBN 978-5-88017-673-1

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 6 – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ВЗГЛЯД НАЗАД

Часть I. ДО ИЗГНАНИЯ

Глава 1. ПОБЕДА, СТАВШАЯ ПОРАЖЕНИЕМ

Глава 2. ПАСТУХ АМОС

Глава 3. ОТКРОВЕНИЕ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ. ПРОРОК ОСИЯ

Глава 4. ИСАЙЯ И «БЕДНЯКИ ГОСПОДНИ»

Глава 5. СЛОВО О МЕССИИ

Глава 6. САМАРИЯ И СИОН

Глава 7. ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ

Глава 8. ЯЗЫЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ. СОКРОВЕННАЯ ТОРА

Глава 9. ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОФЕТИЗМА И ПРИЗВАНИЕ ИЕРЕМИИ

Глава 10. ИЕРУСАЛИМСКАЯ РЕФОРМА

Глава 11. ИЕРЕМИЯ ПРОТИВ ИЕРУСАЛИМА

Глава 12. НЕБЕСНАЯ КОЛЕСНИЦА. ИЕЗЕКИИЛЬ

Глава 13. КРУШЕНИЕ

Глава 14. И НА РАЗВАЛИНАХ ЖИВЕТ

Часть II. ПЛЕН И РЕСТАВРАЦИЯ

Глава 15. «НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ»

Глава 16. ВИДЕНИЕ ГРАДА БОЖИЯ

Глава 17. «ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ»

Глава 18. ПРОРОК АВЕСТЫ И ПРОРОК БИБЛИИ

Глава 19. КОНЕЦ НЕВОЛИ

Глава 20. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ

Глава 21. ВТОРОЙ ХРАМ

Глава 22. СТЕНЫ И ЗАКОН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. История Спасения, запечатленная в Ветхом Завете

2. Книга пророка Исайи

3. O книге Второзакония

4. Пророчества о Христе и еврейский мессианизм

Примечания

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Пророки в толкованиях св. отцов и учителей Церкви

2. Профетизм. Общие труды

3. Пророки Амос, Осия и Михей

4. Книга пророка Исайи

5. Пророки Софония, Наум, Аввакум

6. Пророк Иеремия

7. Пророк Иезекииль и эпоха Плена. Книга Плач Иеремии

8. Реставрация. Пророки Аггей, Захария, Малахия

9. Второзаконие и реформа Иосии

10. Псалмы и Притчи

11. Ветхий Завет: вводные труды

12. Ветхий Завет: толкования

13. История, культура и религия Израиля в эпоху пророков

14. Библейское вероучение и богословие

15. Проблемы библейской критики и экзегетики

16. Библейская археология. Библия и Вавилон

17. Библейская география

18. Древний Восток. Общие труды

19. Ассирия и Вавилон

20. Иран, Заратустра, маздеизм

21. Атласы

22. Словари, справочники, библиография

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ХРОНОЛОГИЯ

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 7 - Серия «В поисках Пути, Истины и Жизни». Кн. 6. На пороге Нового Завета

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2019.— 784 с.: ил.

ISBN978-5-88017-471-3 (общ.)

ISBN978-5-88017-529-1

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 7 – Содержание

Предисловие

Введение

Часть 1. Буддизм, йога и индуизм

Глава 1. Ашока. Триумф и кризис буддизма в Индии

Глава 2. «Царственная йога» Патанджали

Глава 3. Одинокое восхождение

Глава 4. Боги и аватары

Часть 2. Греческая мысль

Глава 5. Человек в меняющемся мире

Глава 6. Эпикур и скептики

Глава 7. «Жить согласно природе!»

Глава 8. Первые стоики

Глава 9. Эллинство и религии Востока

Часть 3. Мудрецы Ветхого Завета

Глава 10. Человеческая мудрость и Премудрость Божия

Глава 11. Два Иова

Глава 12. У последней черты

Глава 13. Экклезиаст

Глава 14. Судный день

Часть 4. Иудейство и эллинизм

Глава 15. Церковь Закона

Глава 16. Эллинизация: успехи и поражения

Глава 17. Ветхозаветные мученики. Книга Даниила

Глава 18. Чаяния освобожденного Иерусалима

Глава 19. Отделившиеся

Глава 20. «Сыны света»

Часть 5. Рим, греки и Восток

Глава 21. Душа и вера римлянина

Глава 22. Этруски, Сивилла, Карфаген

Глава 23. Эллинизм в Риме

Глава 24. Попытки синтеза

Глава 25. Мистерии

Глава 26. Иудейские миссионеры

Глава 27. Человекобог

Часть 6. Преддверие

Глава 28. Земная власть и тайна мессианства

Глава 29. Вифлеем

Глава 30. Жизнь в Назарете

Глава 31. Фарисеи и устный Закон

Глава 32. Филон Александрийский

Глава 33. Предтеча

Заключение

Новая эра — новая борьба (Вместо эпилога)

Приложения

Перечень апокрифов, основных текстов Кумрана, сочинений Филона, разделов и трактатов Талмуда

Список правителей эллинистическо-римской эпохи

Схема генетических связей между течениями ветхозаветной религии, хронология

Словарь терминов

Карты

Библиография

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 8: Исагогика. Ветхий Завет

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2019. - 696 с.: ил.

ISBN978-5-88017-471-3 (общ.)

ISBN978-5-88017-689-2

Мень А., протоиерей - Собрание сочинений - Т. 8 – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Том I

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ § 1. Библия — священная книга Откровения и Завета §2. Библия и история §3. Боговдохновенность. Слово Божье и слово человеческое §4. Церковь и Библия. Исагогика: проблема авторства священных книг §5. Состав, содержание и установление ветхозаветного канона § 6. Тексты, переводы и издания Библии §7. Экзегеза, герменевтика: методы толкования Ветхого Завета §8. Текстуальная критика §9. Литературная критика § 10. Историческая критика § 11. Внутренняя, или «высокая», критика § 12. «Библейский мир» — цивилизации, окружавшие древний Израиль §13. Краткий очерк ветхозаветной истории и истории создания Ветхого Завета (По данным современной библеистики) § 14. Единство Библии

Раздел 2 . ПЯТИКНИЖИЕ §15. Пятикнижие: название, состав и проблема происхождения § 16. Изложение теории четырех вариантов Моисеева предания § 17. Учение о творении в Шестодневе (Быт. 1) § 18. Создание человека согласно 2-й главе Книги Бытия § 19. Начало греха и его распространение (Быт. 3-11) §20. Святая земля. Происхождение Авраама (Быт. 11:16- 26) §21 . Авраам — «отец верующих» (Быт. 12-25) § 22. Патриарх Иаков. Сыны Израилевы (Быт. 25:19-50:26) § 23. Моисей и Исход. Бог как Спаситель и властелин истории (Исх. 1-18) § 24. Синайский Завет (Исх. 19-40; Книга Левит) § 25. Синай — Кадеш — Заиорданье (Книга Чисел и Второзаконие)

Раздел 3 ИСТОРИЧЕСКИЕ И УЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ (ДО ЭПОХИ ПРОРОКОВ-ПИСАТЕЛЕЙ) §26. Борьба за землю обетованную. Книга Иисуса Навина § 27. Продолжение борьбы за Ханаан. Книга Судей §28. Пророк Самуил и основание монархии (1 Цар. 1-15) §29. Царь Давид. Истоки мессианизма (1 Цар. 16-31; 2 Цар.) § 30. Соломон. Храм Иерусалимский (3 Цар. 1 -11; 2 Пар. 19). Книги Паралипоменон. Книга Притчей §31. Распад Израильской империи (3 Цар. 12-14; 2 Цар. 10-12) § 32. Новое наступление язычества. Пророк Илия §33. Пророк Елисей. Конец воинствующего профетизма (4 Цар. 1-15)



Том II.

Раздел 1 ЭПОХА ПРОРОКОВ-ПИСАТЕЛЕЙ § 1. Пророческие книги. Сущность профетизма § 2. Амос - пророк суда Божьего (ок. 550 г.) §3 . Осия — пророк требовательной любви Божьей (ок. 760-730 гг.) §4 . Исайя - пророк святости и мессианства (ок. 765- 685 гг.) §5 . Пророк Исайя (продолжение) §6 . Обличение ложного взгляда на Завет. Пророки Михей и Софония (ѴШ-ѴП вв.) § 7. Реформа Иосии. Пророки Наум и Аввакум (628- 609 гг.) §8 . Пророк Иеремия: жизнь и служение (до 597 г.) §9 . Пророк Иезекииль: начало служения (597-590 гг.) §10 . Падение Иерусалима (587 г.). Пророчество Иеремии о Новом Завете §11 . Вавилонский плен. Книга плач. Пророк Авдий (580- 575 гг.) § 12. Пророчество Иезекииля о Новом Иерусалиме (ок. 573 г.) § 13. Псалтирь: общий обзор § 14. Виды псалмов

Раздел 2 СВЯЩЕННАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ ВРЕМЕН ПЛЕНА И ВТОРОГО ХРАМА § 15. Второисайя — «ветхозаветный евангелист» (VI в. доР.Х.) § 16. Второисайя (продолжение) §17 . Конец Плена. Пророки времен построения. Второго Храма (538-515 гг.) § 18. Религиозный кризис V в. Пророк Малахия. Книга Ионы (515-445 гг.) §19 . Реформы Эзры и Неемии. Книга Руфи (середина V в.) § 20. Книга Песни Песней §21 . Учение о Премудрости Божьей (Книга Притчей) §22 . Книга Иова § 23. Книга Экклесиаста §24 . Книги Товита и Эсфири §25 . Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова (ок. 190 г.) §26 . Первые апокалиптики. Благовестие о воскресении (ІѴв.доР.Х.) §27 . Эллинизация. Послание Иеремии. Книга Варуха § 28. Книга пророка Даниила (60-е гг. II в.) § 29. Хасмонеи. Апокрифы и неканонические книги (ІІ-Івв.) § 30. Рукописи Мертвого моря. Ессейство § 31. Традиции диаспоры. Книга Премудрости Соломона § 32. Обетование и исполнение (обзор важнейших тем и символов Ветхого Завета в связи с Новым Заветом)



Приложения

1. Краткая библиография к I тому

2. Краткая библиография ко II тому

3. Именной указатель библеистов-ветхозаветников

4. Словарь терминов

5. Схема священной истории согласно гипотезе четырех традиций

6. Перечень некоторых гомилетических тем по Ветхому Завету

7. Важнейшие мессианские пророчества Ветхого Завета

8. Хронологическая таблица

Карты