Один из вероятных подходов, который может устроить и одну, и другую группу, и, вероятно, приемлемый в конечном счете, это переоценка, пересмотр содержания Корана. Не надо представлять Коран как орудие против истинного христианства, может, правильнее рассмотреть его как выступление против распространенных во времена Мухаммеда еретических идей о природе Иисуса, о природе Бога, Девы Марии и на политеизм. Непонимание этого равнозначно отрицанию того, что Мухаммед был пророком Аллаха. Мы увидим, что других возможных вариантов не существует. В Коране Мухаммед несколько раз говорит о том, что Иисус пришел, чтобы подтвердить то, что написано Моисеем, то есть Тору (Таурат). Несколько раз он говорит и о том, что его собственная миссия — подтвердить Евангелие Иисуса (Инжиль) и бороться с ложными учениями об откровениях Аллаха (Сура 22:48–50). Конечно, и во времена Иисуса, и во времена Мухаммеда первые пять книг Ветхого Завета (ВЗ) традиционно считали книгами Моисея. Иисус несколько раз цитировал эти книги, говоря о Моисее как об их авторе (Марк 12:26, 29—31 [Исход 3:6, Второзаконие 6:4—5, Левит 19:18]). По сложившейся традиции евреи называют эти книги Торой (Tawrat), а Мухаммед называет их словами Аллаха (Сура 3:2). Так же он называет и Евангелие Иисуса, причем неоднократно. Современники Мухаммеда традиционно считали Евангелием Иисуса первые четыре книги Нового Завета (НЗ). Этот факт доказан исторически, и беспристрастные историки должны доверять этому без малейших сомнений. Исторические подтверждения можно поискать и в работах отцов ранней церкви.

Сначала необходимо сделать некоторые исторические ссылки. Климент Римский, умерший в 102 году н. э., и предположительно упомянутый в “Послании Филиппийцам” 4:3, так как Тертуллиан называл его учеником апостолов, примерно в 95–96 году н. э. написал письмо Коринфской церкви. В этом послании он не только рассказал о том, как Петра и Павла предали мученической смерти как апостолов Божьих, он еще привел цитаты из Евангелий от Матфея, Марка и Луки, а также Деяний, ссылаясь на них как на богодухновенные книги (McDowell, 437–38). Он говорит и о том Евангелии, которое проповедовал Иисус и которое Его апостолы передали нам всем. Климент упоминает о наставлениях Иисуса, приводя в качестве истинных Его слов отрывки из Евангелий от Матфея, Марка и Луки. Казненный в 117 году н. э. Игнаций оставил после себя семь писем с цитатами из Евангелий от Матфея, Иоанна и Деяний (автор— Лука), некоторых писем Павла, Иакова, 1 послания Петра, говоря о них как о Слове Божьем (McDowell, 438). В Послании Смирнеянам Игнатий приводит цитату из Луки (24:39) как сказанное Самим Иисусом (Habermas, 111). Поликарп, родившийся в 69 году н. э., был учеником апостола Иоанна. Очевидно, что он безоговорочно доверял авторитету Иоанна как вдохновленного Духом Святым свидетеля Иисуса Христа, и подтверждал истинность всего, что написал Иоанн в своем варианте Евангелия. Поликарп доказал свою верность посланию Евангелия Иисуса — в 155 году н. э., когда он был уже в преклонном возрасте, он подвергся мученической смерти (McDowell, 438). В своем Послании Филиппийцам Поликарп несколько раз цитирует Евангелия от Матфея, Марка и Луки, говоря, что эти слова были сказаны самим Иисусом. Это относится и к “Дидахе”, документу, скорее всего, написанному в первом веке (Habermas, 111). Примерно в 180 году н. э. один из учеников Поликарпа, Ириней, в работе Против ересей, написал:

Писание действительно совершенно, так как оно передано нам Словом Божьим и Его Духом... В Церкви существует традиция со времен апостолов, и среди нас она крепка. Обратимся же к доказательству истинности Писания, которое дали нам те апостолы, что тоже принимали участие в написании Евангелия... Апостолы, будучи учениками Истины, превыше любой лжи (2:28:2).

Джон Мерфи - Коран в свете Библии

120 с.

Джон Мерфи - Коран в свете Библии - Содержание