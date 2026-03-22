Превосходный историк Поль Шакорнак тщательно, как всегда, установил, что корни Рене Генона, по крайней мере с начала XVIII века, — как нельзя более французские, поскольку его предки происходят из провинций Анжу, Пуату и Турень. Это не лишено пикантности, поскольку, как мы увидим, в сорок четыре года этот чистокровный француз отправится в Каир и с тех пор под именем Абдель-Вахед Яхья будет жить там: высокий худой брюнет с голубыми глазами, «одетый в простую галабию и обутый в бабуши», — и каждый день ходить на дхикр в мечеть Сеида-эль-Хусейна или султана Абуль-Алла.

У его родственников — набожных консервативных католиков — были бы все основания выразить удивление такой неожиданной и необъяснимой для них переменой, Жан-Батист Генон оставил семейные винодельческие традиции на своего брата Жюля, а сам решил стать архитектором. Овдовев после первого брака, оказавшегося бездетным, он пятидесяти двух лет от роду вновь женился и поселился с женой в Блуа на улице Круа-Буассе. Именно там четыре года спустя, 15 ноября 1886 года, у них родился сын Рене-Жан-Мари-Жозеф — мальчик очень хилого сложения, крещенный малым крещением до поры, пока не сможет выдержать полный обряд. Это совершилось в первую годовщину его рождения.

Люсьен Мероз - Рене Генон. Премудрость посвящения

М.: ЭНИГМА, 2013. — 240 с.

ISBN 978-5-94698-108-8

Люсьен Мероз - Рене Генон. Премудрость посвящения - Содержание

Предуведомление

Часть первая

Через оккультизм

Часть вторая

I. «Нечеловеческая премудрость»

II. Космический лабиринт

III. Двойственность манифестации

IV. К «высшей реальности»

V. Демиург и проблема зла

VI. Символика и Крест

Графологический анализ

Современники о Рене Геноне

Биобиблиография

Персоналии (сост. О. Фомин)