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Карпунин - Христианство и философия

Карпунин - Христианство и философия
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy, Educational, Religious Studies Atheism
Автор открыл для себя то, что в истории философии (в XI–XII вв.) получило название онтологическое доказательство бытия Божия: он пришел сначала к понятию Бога, а затем уже вывел существование Бога из этого понятия.
Христиане различных церквей очень часто весьма настороженно относятся к философии. Насколько оправдано такое отношение? На первый взгляд, основами для него есть. Это основание – при желании, конечно – можно обнаружить хотя бы в следующих словах апостола Павла: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по приданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8). Попробуем разобраться, от какой философии предостерегает нас апостол… Всякая ли философия предосудительна с христианской точки зрения? Другими словами, всякая ли философия представляет собой пустое обольщение?

Валерий Андреевич Карпунин - Христианство и философия

С-Петербург, Библия для всех, 2002
ISBN 5-7454-0659-3
Книга составлена на основе передач Трансмирового радио, подготовленных петербургским автором, доктором философских наук, профессором В.А. Карпуниным в рамках программы «Философы о вечном», и затрагивает все жизненно важные вопросы, волнующие как христиан, так и людей, далеких от религии.

Валерий Карпунин - Христианство и философия - Содержание

Предисловие
  • Христианство и философия
  • Каков источник философских доктрин?
  • Наука и христианство
  • Христианство и свобода
  • О научном идолопоклонстве
  • Религия и культура
  • Индуизм и христианство
  • Буддизм и христианство
  • Реинкарнация
  • Иудаизм и христианство
  • Ислам и христианство
  • Что нужно для общения с Богом…
  • Кто создал Бога?
  • Когда нас становится выгодно не верить в Бога?
  • Относительность философской истины и абсолютность истины христианской
  • Философия как сумасшедший дом…
  • Философия: слово и дело…
  • Действительно ли наука «доказала», что души не существует?
  • Бессмертие души
  • «Печать» первородного греха
  • «Подполье» нашей души как «печать» первородного греха
  • Наблюдаема ли душа?
  • Смысл жизни
  • Христианское понимание смысла жизни: католический, православный и протестантский подходы
  • Добро и зло
  • Об абсолютности божьих заповедей
  • Чудеса
  • Почему мы недовольны нашей жизнью?
  • Радость и счастье жизни как свидетельства в пользу бытия Бога
  • О различных жизненных обстоятельствах, или «я не знаю, хорошо это или плохо…»
  • Не гонитесь за «чистым» счастьем!
  • Есть ли в жизни счастье?
  • О возможности житейского счастья
  • Всегда ли мы знаем, что для нас лучше?
  • От внешнего — к внутреннему
  • О домостроительстве нашей жизни
  • О неуклонности прогресса в жизни духа: будьте терпеливы и верьте Богу
  • Религиозное образование
  • На кого мы сердимся, когда нам кажется, что мы сердимся на других людей
  • Сила любви
  • «Гимн любви» апостола Павла
  • О злорадстве
  • Об истине
  • Раскаянье
  • Эгоизм
  • Уныние
  • Тоска, уныние и депрессия: христианское отношение к ним
  • Сновидения
  • О талантах
  • Молитва
  • Старость
  • Все люди — братья и сестры, все люди — родня
  • О единстве мира — о единстве всего живого
  • Бог сотворил мир «из ничего»
  • Увидеть Бога!
  • Бог и человек
  • Эвтаназия с христианской точки зрения
  • За порогом смерти: клиническая смерть и посмертный опыт
  • Душевные болезни
  • Бесоодержимость и психические болезни: чем они различаются?
  • О так называемых «неопознанных летающих объектах» (НЛО)
  • Беспокойство и его преодоление
  • О страхе смерти и о памяти смертной
  • Почему некоторые люди стремятся к своей смерти?
  • Философия как специфическая психотерапия
  • Божья педагогика: шаг за шагом…
  • Любовь к Родине — это, в конечном счёте, любовь к Богу
  • Религиозные истоки мировой культуры
  • Лев Толстой и христианство
  • Ф. М. Достоевский как христианский мыслитель. «Легенда о Великом Инквизиторе»
  • Блез Паскаль
  • А. П. Чехов — христианский писатель
  • Путь к Богу Н. И. Пирогова
  • «Silentium!» Тютчева
  • Римский император Марк Аврелий и христианство
  • О романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» с христианской точки зрения
  • Предательство Иуды
  • О письмах

Валерий Карпунин - Христианство и философия - Введение

Христиане различных церквей очень часто весьма настороженно относятся к философии. Насколько оправдано такое отношение? На первый взгляд, основами для него есть. Это основание – при желании, конечно – можно обнаружить хотя бы в следующих словах апостола Павла: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по приданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8). Попробуем разобраться, от какой философии предостерегает нас апостол… Всякая ли философия предосудительна с христианской точки зрения? Другими словами, всякая ли философия представляет собой пустое обольщение?
Слово «философия» буквально, по первоначальному своему значению, означает «любовь к мудрости». Вряд ли Павел предостерегает христиан от любви к мудрости как таковой, от любви к мудрости, не только не противоречащей Евангелию, но, наоборот, имеющей твердое основание в Благой Вести Иисуса Христа. Он говорит о пустом обольщении по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Убежден, что далеко не всякая философская доктрина представляет собой пустое обольщение по стихиям мира… Поэтому возможна и давно уже существует христианская философия – философия не только не противоречащая Евангелию и приведенным ранее словам апостола Павла, но, напротив, основывающаяся на спасительной Евангельской вести.
Попробуем далее чуть подробнее разобраться в том, от какой именно философии предостерегает нас апостол…
Но прежде – несколько слов о философии в самом общем смысле…
Чем занимается философия?
Думаю, невозможно дать исчерпывающий ответ на этот вопрос в общем виде. Философских доктрин – самых разнообразных – настолько много, что их невозможно более или менее полно «объять» краткой характеристикой. Но хотя бы несколько поясняющих замечаний не только возможны, но и необходимы.
Слово «философия» имеет греческое происхождение и означает буквально «любовь к мудрости», или, как в XVIII в. писали на Руси, «любомудрие». Можно сказать, что философия – это интеллектуальное предприятие, задача которого – поиск мудрости…
Различные философские теории – результаты этих поисков.
Сферой размышлений философа являются так называемые конечные вопросы бытия, к числу которых относятся, например, такие:
– Как устроен мир?
– Существует ли душа? Бессмертна ли она?
– Что такое свобода воли?
– В чем смысл жизни?
– В чем смысл истории?
К важнейшим задачам философии относится четкое выражение в языке и систематическое обоснование некоторых общих принципов, которые люди обычно воспринимают в ходе своего индивидуального развития без критики, на веру… Примеры таких принципов: «Всякое событие имеет свою причину», или «Мир вне меня именно таков, каким я воспринимаю его – вижу, слышу, обоняю, осязаю и т. д.», или «Различные вещи построены из однотипных элементов» и т. п.
Философы анализируют эти принципы, совершенствуют их формулировки, изучают и уточняют сферы их применимости и т. д.
Характерной особенностью философии, отличающей ее от конкретных наук – математики, физики и других, является, как правило, отсутствие единства мнений по любому общему философскому вопросу. Так, материалисты спорят с идеалистами, сторонники свободы воли – с противниками, философы, считающие что история имеет внутренний смысл, – с философами, утверждающими, что никакого такого смысла нет и быть не может.
Философы различных школ и направлений никак не могут договориться друг с другом. Философские споры длятся уже не меньше двух с половиной тысяч лет. Так, может быть, стоит их прекратить, отказавшись от философствования, как такового, или выработать, наконец, «единственно правильную» вечную философию? Существует же, например, единственно правильная арифметика, которую изучают в начальной школе!
Вопрос, однако, не так прост, каким он может показаться на первый взгляд. Я убежден, что люди никогда не смогут отказаться от философствования. Точно также я убежден, что невозможно создание «единственно правильной» вечной философии. Иначе говоря, разнообразие взаимоисключающих философских позиций по одним и тем же вопросам неистребимо.
С чем же связана эта неистребимость? С тем, что философы очень разнообразны по своим жизненным позициям и по темпераменту, под которым я понимаю совокупность типичных способов реагирования того или иного человека на различные обстоятельства и события.

Views 1 428
Rating 5.0 / 5
Added 15.03.2018
Author brat Nick
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (3 comments)

G
gios76 8 years ago

спасибо
G
gios76 8 years ago

Спасибо!
G
ggalburg 13 years ago
спасибо!

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