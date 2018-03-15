Карпунин - Христианство и философия
Автор открыл для себя то, что в истории философии (в XI–XII вв.) получило название онтологическое доказательство бытия Божия: он пришел сначала к понятию Бога, а затем уже вывел существование Бога из этого понятия.
Христиане различных церквей очень часто весьма настороженно относятся к философии. Насколько оправдано такое отношение? На первый взгляд, основами для него есть. Это основание – при желании, конечно – можно обнаружить хотя бы в следующих словах апостола Павла: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по приданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8). Попробуем разобраться, от какой философии предостерегает нас апостол… Всякая ли философия предосудительна с христианской точки зрения? Другими словами, всякая ли философия представляет собой пустое обольщение?
Валерий Андреевич Карпунин - Христианство и философия
С-Петербург, Библия для всех, 2002
ISBN 5-7454-0659-3
Книга составлена на основе передач Трансмирового радио, подготовленных петербургским автором, доктором философских наук, профессором В.А. Карпуниным в рамках программы «Философы о вечном», и затрагивает все жизненно важные вопросы, волнующие как христиан, так и людей, далеких от религии.
Валерий Карпунин - Христианство и философия - Содержание
Предисловие
- Христианство и философия
- Каков источник философских доктрин?
- Наука и христианство
- Христианство и свобода
- О научном идолопоклонстве
- Религия и культура
- Индуизм и христианство
- Буддизм и христианство
- Реинкарнация
- Иудаизм и христианство
- Ислам и христианство
- Что нужно для общения с Богом…
- Кто создал Бога?
- Когда нас становится выгодно не верить в Бога?
- Относительность философской истины и абсолютность истины христианской
- Философия как сумасшедший дом…
- Философия: слово и дело…
- Действительно ли наука «доказала», что души не существует?
- Бессмертие души
- «Печать» первородного греха
- «Подполье» нашей души как «печать» первородного греха
- Наблюдаема ли душа?
- Смысл жизни
- Христианское понимание смысла жизни: католический, православный и протестантский подходы
- Добро и зло
- Об абсолютности божьих заповедей
- Чудеса
- Почему мы недовольны нашей жизнью?
- Радость и счастье жизни как свидетельства в пользу бытия Бога
- О различных жизненных обстоятельствах, или «я не знаю, хорошо это или плохо…»
- Не гонитесь за «чистым» счастьем!
- Есть ли в жизни счастье?
- О возможности житейского счастья
- Всегда ли мы знаем, что для нас лучше?
- От внешнего — к внутреннему
- О домостроительстве нашей жизни
- О неуклонности прогресса в жизни духа: будьте терпеливы и верьте Богу
- Религиозное образование
- На кого мы сердимся, когда нам кажется, что мы сердимся на других людей
- Сила любви
- «Гимн любви» апостола Павла
- О злорадстве
- Об истине
- Раскаянье
- Эгоизм
- Уныние
- Тоска, уныние и депрессия: христианское отношение к ним
- Сновидения
- О талантах
- Молитва
- Старость
- Все люди — братья и сестры, все люди — родня
- О единстве мира — о единстве всего живого
- Бог сотворил мир «из ничего»
- Увидеть Бога!
- Бог и человек
- Эвтаназия с христианской точки зрения
- За порогом смерти: клиническая смерть и посмертный опыт
- Душевные болезни
- Бесоодержимость и психические болезни: чем они различаются?
- О так называемых «неопознанных летающих объектах» (НЛО)
- Беспокойство и его преодоление
- О страхе смерти и о памяти смертной
- Почему некоторые люди стремятся к своей смерти?
- Философия как специфическая психотерапия
- Божья педагогика: шаг за шагом…
- Любовь к Родине — это, в конечном счёте, любовь к Богу
- Религиозные истоки мировой культуры
- Лев Толстой и христианство
- Ф. М. Достоевский как христианский мыслитель. «Легенда о Великом Инквизиторе»
- Блез Паскаль
- А. П. Чехов — христианский писатель
- Путь к Богу Н. И. Пирогова
- «Silentium!» Тютчева
- Римский император Марк Аврелий и христианство
- О романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» с христианской точки зрения
- Предательство Иуды
- О письмах
Валерий Карпунин - Христианство и философия - Введение
Христиане различных церквей очень часто весьма настороженно относятся к философии. Насколько оправдано такое отношение? На первый взгляд, основами для него есть. Это основание – при желании, конечно – можно обнаружить хотя бы в следующих словах апостола Павла: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по приданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8). Попробуем разобраться, от какой философии предостерегает нас апостол… Всякая ли философия предосудительна с христианской точки зрения? Другими словами, всякая ли философия представляет собой пустое обольщение?
Слово «философия» буквально, по первоначальному своему значению, означает «любовь к мудрости». Вряд ли Павел предостерегает христиан от любви к мудрости как таковой, от любви к мудрости, не только не противоречащей Евангелию, но, наоборот, имеющей твердое основание в Благой Вести Иисуса Христа. Он говорит о пустом обольщении по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Убежден, что далеко не всякая философская доктрина представляет собой пустое обольщение по стихиям мира… Поэтому возможна и давно уже существует христианская философия – философия не только не противоречащая Евангелию и приведенным ранее словам апостола Павла, но, напротив, основывающаяся на спасительной Евангельской вести.
Попробуем далее чуть подробнее разобраться в том, от какой именно философии предостерегает нас апостол…
Но прежде – несколько слов о философии в самом общем смысле…
Чем занимается философия?
Думаю, невозможно дать исчерпывающий ответ на этот вопрос в общем виде. Философских доктрин – самых разнообразных – настолько много, что их невозможно более или менее полно «объять» краткой характеристикой. Но хотя бы несколько поясняющих замечаний не только возможны, но и необходимы.
Слово «философия» имеет греческое происхождение и означает буквально «любовь к мудрости», или, как в XVIII в. писали на Руси, «любомудрие». Можно сказать, что философия – это интеллектуальное предприятие, задача которого – поиск мудрости…
Различные философские теории – результаты этих поисков.
Сферой размышлений философа являются так называемые конечные вопросы бытия, к числу которых относятся, например, такие:
– Как устроен мир?
– Существует ли душа? Бессмертна ли она?
– Что такое свобода воли?
– В чем смысл жизни?
– В чем смысл истории?
К важнейшим задачам философии относится четкое выражение в языке и систематическое обоснование некоторых общих принципов, которые люди обычно воспринимают в ходе своего индивидуального развития без критики, на веру… Примеры таких принципов: «Всякое событие имеет свою причину», или «Мир вне меня именно таков, каким я воспринимаю его – вижу, слышу, обоняю, осязаю и т. д.», или «Различные вещи построены из однотипных элементов» и т. п.
Философы анализируют эти принципы, совершенствуют их формулировки, изучают и уточняют сферы их применимости и т. д.
Характерной особенностью философии, отличающей ее от конкретных наук – математики, физики и других, является, как правило, отсутствие единства мнений по любому общему философскому вопросу. Так, материалисты спорят с идеалистами, сторонники свободы воли – с противниками, философы, считающие что история имеет внутренний смысл, – с философами, утверждающими, что никакого такого смысла нет и быть не может.
Философы различных школ и направлений никак не могут договориться друг с другом. Философские споры длятся уже не меньше двух с половиной тысяч лет. Так, может быть, стоит их прекратить, отказавшись от философствования, как такового, или выработать, наконец, «единственно правильную» вечную философию? Существует же, например, единственно правильная арифметика, которую изучают в начальной школе!
Вопрос, однако, не так прост, каким он может показаться на первый взгляд. Я убежден, что люди никогда не смогут отказаться от философствования. Точно также я убежден, что невозможно создание «единственно правильной» вечной философии. Иначе говоря, разнообразие взаимоисключающих философских позиций по одним и тем же вопросам неистребимо.
С чем же связана эта неистребимость? С тем, что философы очень разнообразны по своим жизненным позициям и по темпераменту, под которым я понимаю совокупность типичных способов реагирования того или иного человека на различные обстоятельства и события.
спасибо
Спасибо!