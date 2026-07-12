Книга Анны де Грааф «Израиль: Богом избранный народ» представляет собой детское иллюстрированное пересказное изложение избранных повествований книги Бытия — от последних лет Авраама и истории Исаака, Ревекки, Иакова и Исава до начала истории Иосифа в Египте. В центре книги стоит мысль о верности Бога Своим обетованиям: Бог ведёт избранную семью через бесплодие, соперничество, обман, страх, изгнание, примирение и испытания, постепенно созидая народ, через который будет раскрыт Его замысел.

Книга написана простым, ясным языком, рассчитанным прежде всего на детей и семейное чтение. Её богословский акцент не в академическом толковании, а в доступном повествовании о Божьем водительстве, молитве, доверии, нравственном выборе и последствиях человеческих поступков. Яркие иллюстрации Хосе Переса Монтеро помогают воспринимать библейскую историю не как отвлечённый текст, а как живую драму семьи, в которой Божья милость действует среди человеческой слабости.

Де Грааф Анна – Израиль – Богом избранный народ

Текст Анны де Грааф; художник Хосе Перес Монтеро; пер. и лит. обработка Марии Торчинской. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с. – (Библейские истории.)

ISBN 978-5-89355-505-9

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