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Де Грааф - Израиль

Де Грааф - Израиль
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Family, Educational
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Книга Анны де Грааф «Израиль: Богом избранный народ» представляет собой детское иллюстрированное пересказное изложение избранных повествований книги Бытия — от последних лет Авраама и истории Исаака, Ревекки, Иакова и Исава до начала истории Иосифа в Египте. В центре книги стоит мысль о верности Бога Своим обетованиям: Бог ведёт избранную семью через бесплодие, соперничество, обман, страх, изгнание, примирение и испытания, постепенно созидая народ, через который будет раскрыт Его замысел.

Книга написана простым, ясным языком, рассчитанным прежде всего на детей и семейное чтение. Её богословский акцент не в академическом толковании, а в доступном повествовании о Божьем водительстве, молитве, доверии, нравственном выборе и последствиях человеческих поступков. Яркие иллюстрации Хосе Переса Монтеро помогают воспринимать библейскую историю не как отвлечённый текст, а как живую драму семьи, в которой Божья милость действует среди человеческой слабости.

Де Грааф Анна – Израиль – Богом избранный народ

Текст Анны де Грааф; художник Хосе Перес Монтеро; пер. и лит. обработка Марии Торчинской. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с. – (Библейские истории.)
ISBN 978-5-89355-505-9

Де Грааф Анна – Израиль – Содержание

  • Жена для Исаака

    • На поиски невесты

    • Ревекка

  • Последние дни Авраама

    • Исаак и Ревекка

  • Братья-соперники

    • Двойня

    • Бесценная трапеза

    • Хитрость Ревекки

    • Бегство Иакова

  • История Иакова

    • Новая семья

    • Коварный обманщик

    • Пора домой

    • Иаков получает новое имя

    • Встреча

    • Богом избранный народ

  • История Иосифа

    • Разноцветный халат

    • Сновидец Иосиф

    • В колодец его!

    • На пути в Египет

  • Иосиф в Египте

    • В рабстве

    • В темнице

    • Сны виночерпия и хлебодара

    • Сон фараона

    • Семь тучных и семь тощих коров

Views 36
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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