Фанег - Пятьдесят чудесных секретов алхимии

Книга Жоржа Фанега представляет собой редкий пример практико-герметического руководства начала XX века, в котором натурфилософия, алхимическая символика, лабораторные операции и старинная фармакопея сведены в единую систему. Автор стремится показать алхимию не как примитивную попытку получать золото, а как целостное знание о преобразовании материи и жизни. В издание включены рассуждения о философском камне, описания старинных и современных автору приборов, способы получения квинтэссенций из веществ животного, растительного и минерального происхождения, а также многочисленные рецепты лекарственных средств.

Особую ценность книге придаёт приложенный трактат Папюса «Философский камень», расширяющий историко-философский контекст основного труда. Вместе с тем издание необходимо читать прежде всего как памятник истории западного эзотеризма, спагирии и донаучной медицины. Его рецептурные разделы содержат операции с ртутью, сурьмой, кислотами, ядовитыми растениями и другими опасными веществами; поэтому они не могут рассматриваться как руководство к практическому лечению или домашнему экспериментированию.

Фанег Жорж – Пятьдесят чудесных секретов алхимии

Пер. с фран. И. Т. Якимчук; отв. ред. серии О. И. Зеленский; науч. ред. серии И. Т. Якимчук. – Харьков: Ars Regia, 2026. – 184 с. – (Серия «Arduus ad verum»).

Фанег Жорж – Пятьдесят чудесных секретов алхимии – Содержание