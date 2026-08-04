Фанег - Пятьдесят чудесных секретов алхимии
Книга Жоржа Фанега представляет собой редкий пример практико-герметического руководства начала XX века, в котором натурфилософия, алхимическая символика, лабораторные операции и старинная фармакопея сведены в единую систему. Автор стремится показать алхимию не как примитивную попытку получать золото, а как целостное знание о преобразовании материи и жизни. В издание включены рассуждения о философском камне, описания старинных и современных автору приборов, способы получения квинтэссенций из веществ животного, растительного и минерального происхождения, а также многочисленные рецепты лекарственных средств.
Особую ценность книге придаёт приложенный трактат Папюса «Философский камень», расширяющий историко-философский контекст основного труда. Вместе с тем издание необходимо читать прежде всего как памятник истории западного эзотеризма, спагирии и донаучной медицины. Его рецептурные разделы содержат операции с ртутью, сурьмой, кислотами, ядовитыми растениями и другими опасными веществами; поэтому они не могут рассматриваться как руководство к практическому лечению или домашнему экспериментированию.
Фанег Жорж – Пятьдесят чудесных секретов алхимии
Пер. с фран. И. Т. Якимчук; отв. ред. серии О. И. Зеленский; науч. ред. серии И. Т. Якимчук. – Харьков: Ars Regia, 2026. – 184 с. – (Серия «Arduus ad verum»).
Фанег Жорж – Пятьдесят чудесных секретов алхимии – Содержание
От издательства
Жорж Фанег. Пятьдесят чудесных секретов алхимии
Небольшое предисловие
Предисловие
Алхимия
Философский камень
Позволяет ли современная химия отрицать существование философского камня?
Доказательства существования философского камня. Обсуждение его обоснованности
Пятьдесят чудесных секретов алхимии
Предисловие
Глава I. Теории герметистов о Природе
Глава II. Древние аппараты герметистов
Глава III. Адаптированная современная лаборатория
Глава IV. Приготовление спирта
Глава V. Квинтэссенции животных
Глава VI. Квинтэссенции растений
Глава VII. Квинтэссенции минералов
Глава VIII. Некоторые лекарственные средства
Глава IX. Список основных растений, классифицированных по темпераменту
Заключение
Заметка о современном приготовлении квинтэссенции животных
Папюс. Философский камень: неопровержимое доказательство его существования
I. Предисловие
II. Что значит Философский камень?
III. Позволяет ли современная химия отрицать существование Философского камня?
IV. Доказательство существования Философского камня. Обоснование его реальности
V. Алхимик
VI. Следы алхимии в наше время
VII. Как изучать алхимию
Заключение
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