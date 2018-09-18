Теоретическое осмысление всех этих сугубо религиозных тем является делом теологии, или богословия. Постоянно сверяясь с буквой священного писания — Библии, христианские теологи создали определенные и достаточно устойчивые традиции истолкования вопросов, которые волнуют верующего; сюда входит, разумеется, и вопрос о личном спасении. Поэтому, чтобы понять и разобраться в своеобразии любой религии, необходимо прежде всего выяснить ядро ее догматического богословия. Иначе говоря — основополагающие принципы, которые определяют смысл данного вероучения, его исповедальных формул и нравственных норм.

О какой бы религии ни шла речь, вопрос о личном спасении —как бы разнообразно он ни понимался — оказывается в ней самым важным. Это в полной мере относится и к основным конфессиональным направлениям христианства — католическому, православному и протестантскому. Собственно, самые глубокие различия между ними так или иначе связаны с определением пути достижения личного спасения, а тем самым и со свойственным каждой из христианских церквей представлением о Боге и возможном отношении человека к Богу.

История протестантской теологической мысли от Лютера до наших дней. На примере трудов Ф. Шлейермахера, С. Кьеркегора, А. Трёльча, К. Барта, Р. Бультмана, Д. Бонхёффера и других показаны основные черты богословской культуры протестантизма, его стремление ориентироваться на социальные потребности верующих, отмечены существенные сдвиги, характерные для западного общества в XX веке.

В 20-е годы нынешнего столетия в протестантском богословии появилось новое движение, вступившее в активную полемику с господствовавшими учениями. Это неоортодоксальное направление, более известное под названием диалектическая теология, или теология кризиса, складывалось усилиями небольшой группы немецкоязычных теологов и философов, которые объединились вокруг основанного в 1922 г. Георгом Мерцем журнала «Межвременье» («Zwischen den Zeiten»). Наибольшую известность среди них получили Карл Барт, Фридрих Гогартеи, Рудольф Бультман, Эмиль Брукнер и Эдуард Турнейзен.

По словам Фр. Гогартена, сторонникам нового богословского направления пришлось вести борьбу как бы на два фронта. Главными противниками были те, кто «пытался преодолеть противоречие между верой и знанием, разумом и откровением, миром и церковью, культурой и христианством по возможности путем гармонизации этих противоположностей». [1] Здесь Гогартен подразумевает прежде всего либеральных теологов, или «новых ортодоксов» XIX века. С другой стороны, борьба велась и против тех, кто «предпочитал рассматривать церковь, христианство, веру, благочестие как некую отдельную сферу мира» [2] . В число таких оппонентов попали так называемые традиционалисты, то есть ортодоксальные фундаменталисты — последователи Лютера, которые противились любым нововведениям и стояли за абсолютное разграничение религиозной практики и всех прочих областей человеческой деятельности. И тех и других идеологи диалектической теологии не без основания обвиняли в культивировании обмирщенного образа христианской религиозности.

С точки зрения самих «диалектических» теологов, начало либеральной традиции в протестантизме было положено Фридрихом Шлейермахером, разработавшим основные принципы обновления учения Лютера и Кальвина в условиях подъема рационализма. К концу XIX и в первые два десятилетия XX столетия либеральная теология стала ведущим направлением в протестантизме благодаря деятельности таких богословов, как А. Ричль, А. Гарнак, А. Герман, Э. Трёльч и другие. Борьба складывавшейся диалектической теологии с последователями Шлейермахера явилась, по существу, борьбой за приспособление протестантской теологии к изменившимся историческим условиям. Однако истинным содержанием этого обновления стало возвращение к идеям раннего Лютера, а также попытка реставрировать первоначальное христианство.

Стремление представить неоортодоксальное богословие в качестве ревнителя и защитника изначальной христианской традиции, преданной забвению либеральными теологами, заставило основоположников нового направления обратиться к истории протестантизма, в особенности к истории его идеологии и вероучения. В 1932—1933 гг. Карл Барт готовит к печати двухтомный труд «Протестантская теология в XIX столетии», в основу которого был положен курс лекций, читавшихся им в Мюнстере и Бонне в период с 1921 по 1935 г. Еще раньше, в 1924 г., вышла в свет работа Рудольфа Бультмана «Либеральная теология и новейшее теологическое движение». И в последующие годы сторонники диалектической теологии не раз возвращались к критическому осмыслению истории протестантского богословия.

Весьма примечателен в этом отношении доклад Карла Барта «Панорама столетия», прочитанный в январе 1957 г. перед Гетевским обществом в Ганновере и в том же году опубликованный в качестве послесловия к очередному изданию «Протестантской теологии в XIX столетии». В этой поздней работе швейцарского богослова в концентрированной форме выражена позиция диалектической теологии по отношению к важнейшим положениям предшествующего либерального протестантизма.

Наиболее существенную его черту Барт увидел в религиозном антропоцентризме, который проявился в признании некой врожденной способности к «чувству и вкусу бесконечности», как говорил Шлейермахер, или к «априорной религиозности», как это позднее называл Трёльч. Иными словами, либеральная теология исходила из наличия родовой, «природной» склонности человека к вере. Неизбежным следствием подобного толкования религиозности явилось, во-первых, принижение значения для веры божественного откровения. Действительно, раз религиозность, как считали либеральные протестантские богословы, естественна по своему происхождению, значит, проявления ее могут и должны быть разнообразными в соответствии со склонностями и пристрастиями верующих, а не определяться однозначными установлениями Евангелия. В этой связи Барт обвиняет теологов XIX века в том, что они отдают предпочтение человеческому, а не божественному в вере. По мнению Барта, они искажают религиозное содержание веры, когда видят в ней прежде всего проявление человеческой природы, а не божественный дар и чудо, и потому швейцарский богослов считает их «прежде всего философами и лишь затем — теологами» [3] . Во-вторых, у либеральных богословов Христос оказывается низведенным до простого символа веры вообще или абстрактного понятия христианской религиозности в частности. В итоге в протестантских либерально-теологических учениях на первом плане оказались психологические переживания верующего, богу же отводилась второстепенная, чисто символическая роль.