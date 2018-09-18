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Исаев - Теология смерти

Исаев C. A. Теология смерти: Очерки протестантского модернизма
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art
История протестантской теологической мысли от Лютера до наших дней. На примере трудов Ф. Шлейермахера, С. Кьеркегора, А. Трёльча, К. Барта, Р. Бультмана, Д. Бонхёффера и других показаны основные черты богословской культуры протестантизма, его стремление ориентироваться на социальные потребности верующих, отмечены существенные сдвиги, характерные для западного общества в XX веке.
О какой бы религии ни шла речь, вопрос о личном спасении —как бы разнообразно он ни понимался — оказывается в ней самым важным. Это в полной мере относится и к основным конфессиональным направлениям христианства — католическому, православному и протестантскому. Собственно, самые глубокие различия между ними так или иначе связаны с определением пути достижения личного спасения, а тем самым и со свойственным каждой из христианских церквей представлением о Боге и возможном отношении человека к Богу.
Теоретическое осмысление всех этих сугубо религиозных тем является делом теологии, или богословия. Постоянно сверяясь с буквой священного писания — Библии, христианские теологи создали определенные и достаточно устойчивые традиции истолкования вопросов, которые волнуют верующего; сюда входит, разумеется, и вопрос о личном спасении. Поэтому, чтобы понять и разобраться в своеобразии любой религии, необходимо прежде всего выяснить ядро ее догматического богословия. Иначе говоря — основополагающие принципы, которые определяют смысл данного вероучения, его исповедальных формул и нравственных норм.

Сергей Александрович Исаев - Теология смерти - Очерки протестантского модернизма

М.: Политиздат, 1991.— 236 с.
ISBN 5—250—01240—X

Сергей Исаев - Теология смерти - Очерки протестантского модернизма

Глава I Протестантизм: традиции и новации
  • Лютеранство и модернизм
  • Фр. Шлейермахер: романтическое богословие
  • Фр. Шлейермахер: церковь общения и любви
  • А. Ричль: «просвещение» против «средневековья»
  • А. Гарнак: благочестие и цивилизация
Глава II Начало традиции: Мартин Лютер
  • Назад — к «истинному христианству»
  • Формула спасения
  • Христология и история
  • Мистика и догматы
Глава III Теология страха и трепета Серена Кьеркегора
  • «Рыцарь веры»
  • Диалектика ада и рая
  • Жизнь как выбор
  • По дороге отчаяния
  • Вера как прыжок в абсурд
Глава IV Три теологии Карла Барта
  • Диалектическая теология
  • Теология кризиса
  • Теология Слова
  • Диалектика Христа и Адама
Глава V Диалектическая теология и слово Писания
  • С. Кьеркегор: косвенная коммуникация христианства
  • К. Барт: вера и смысл Слова
  • Р. Бультман: керигма и язык
  • О. Кульман: история и текст
Глава VI Кризис теологии смерти
  • Христианская община: перед лицом фашизма
  • Фр. Гогартен: испытание историей
  • Д. Бонхёффер: теология смерти бога
  • Э. Бруннер: естественная теология

Сергей Исаев - Теология смерти - Очерки протестантского модернизма - Лютеранство и модернизм

В 20-е годы нынешнего столетия в протестантском богословии появилось новое движение, вступившее в активную полемику с господствовавшими учениями. Это неоортодоксальное направление, более известное под названием диалектическая теология, или теология кризиса, складывалось усилиями небольшой группы немецкоязычных теологов и философов, которые объединились вокруг основанного в 1922 г. Георгом Мерцем журнала «Межвременье» («Zwischen den Zeiten»). Наибольшую известность среди них получили Карл Барт, Фридрих Гогартеи, Рудольф Бультман, Эмиль Брукнер и Эдуард Турнейзен.
По словам Фр. Гогартена, сторонникам нового богословского направления пришлось вести борьбу как бы на два фронта. Главными противниками были те, кто «пытался преодолеть противоречие между верой и знанием, разумом и откровением, миром и церковью, культурой и христианством по возможности путем гармонизации этих противоположностей».[1] Здесь Гогартен подразумевает прежде всего либеральных теологов, или «новых ортодоксов» XIX века. С другой стороны, борьба велась и против тех, кто «предпочитал рассматривать церковь, христианство, веру, благочестие как некую отдельную сферу мира»[2]. В число таких оппонентов попали так называемые традиционалисты, то есть ортодоксальные фундаменталисты — последователи Лютера, которые противились любым нововведениям и стояли за абсолютное разграничение религиозной практики и всех прочих областей человеческой деятельности. И тех и других идеологи диалектической теологии не без основания обвиняли в культивировании обмирщенного образа христианской религиозности.
С точки зрения самих «диалектических» теологов, начало либеральной традиции в протестантизме было положено Фридрихом Шлейермахером, разработавшим основные принципы обновления учения Лютера и Кальвина в условиях подъема рационализма. К концу XIX и в первые два десятилетия XX столетия либеральная теология стала ведущим направлением в протестантизме благодаря деятельности таких богословов, как А. Ричль, А. Гарнак, А. Герман, Э. Трёльч и другие. Борьба складывавшейся диалектической теологии с последователями Шлейермахера явилась, по существу, борьбой за приспособление протестантской теологии к изменившимся историческим условиям. Однако истинным содержанием этого обновления стало возвращение к идеям раннего Лютера, а также попытка реставрировать первоначальное христианство.
Стремление представить неоортодоксальное богословие в качестве ревнителя и защитника изначальной христианской традиции, преданной забвению либеральными теологами, заставило основоположников нового направления обратиться к истории протестантизма, в особенности к истории его идеологии и вероучения. В 1932—1933 гг. Карл Барт готовит к печати двухтомный труд «Протестантская теология в XIX столетии», в основу которого был положен курс лекций, читавшихся им в Мюнстере и Бонне в период с 1921 по 1935 г. Еще раньше, в 1924 г., вышла в свет работа Рудольфа Бультмана «Либеральная теология и новейшее теологическое движение». И в последующие годы сторонники диалектической теологии не раз возвращались к критическому осмыслению истории протестантского богословия.
Весьма примечателен в этом отношении доклад Карла Барта «Панорама столетия», прочитанный в январе 1957 г. перед Гетевским обществом в Ганновере и в том же году опубликованный в качестве послесловия к очередному изданию «Протестантской теологии в XIX столетии». В этой поздней работе швейцарского богослова в концентрированной форме выражена позиция диалектической теологии по отношению к важнейшим положениям предшествующего либерального протестантизма.
Наиболее существенную его черту Барт увидел в религиозном антропоцентризме, который проявился в признании некой врожденной способности к «чувству и вкусу бесконечности», как говорил Шлейермахер, или к «априорной религиозности», как это позднее называл Трёльч. Иными словами, либеральная теология исходила из наличия родовой, «природной» склонности человека к вере. Неизбежным следствием подобного толкования религиозности явилось, во-первых, принижение значения для веры божественного откровения. Действительно, раз религиозность, как считали либеральные протестантские богословы, естественна по своему происхождению, значит, проявления ее могут и должны быть разнообразными в соответствии со склонностями и пристрастиями верующих, а не определяться однозначными установлениями Евангелия. В этой связи Барт обвиняет теологов XIX века в том, что они отдают предпочтение человеческому, а не божественному в вере. По мнению Барта, они искажают религиозное содержание веры, когда видят в ней прежде всего проявление человеческой природы, а не божественный дар и чудо, и потому швейцарский богослов считает их «прежде всего философами и лишь затем — теологами»[3]. Во-вторых, у либеральных богословов Христос оказывается низведенным до простого символа веры вообще или абстрактного понятия христианской религиозности в частности. В итоге в протестантских либерально-теологических учениях на первом плане оказались психологические переживания верующего, богу же отводилась второстепенная, чисто символическая роль.
[1] Gogarten F, Anfange der dialektischen Theologie. Munchen, 1963. М. II. S. 334.
[2] Ibid.
[3] Barth K. Die protestantische Theologie im 19 Jahrhundert. Hamburg. 1975. Bd. II. S. 582
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Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2018
Author esxatos
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