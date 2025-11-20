Насущнейшими задачами исследования в отношении к древнерусскому переводу «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия нужно считать: проверенное критическое издание текста с учетом данных наибольшего числа списков; выяснение соотношения между редакциями древнерусского перевода; выяснение отношения древнерусского перевода к оригиналу; исследование языка и стиля перевода; установление времени и места, когда и где мог быть сделан перевод; рассмотрение вопросов, связанных с историей текста на русской почве и его бытованием в древнерусской литературной среде.



Мещерский Никита Александрович - История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе

Ред.: Данилов В. В., Дмитриева Р. П. АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). ‒ Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1958. ‒ 583 с.

Мещерский Никита Александрович - История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе - Содержание

Археографический и историко-литературный очерк (разделы I—XV)



Тексты

Книга первая

Книга вторая

Книга третья ,

Книга четвертая

Книга пятая

Книга шестая

Книга седьмая

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