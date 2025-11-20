Мещерский - История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе
Насущнейшими задачами исследования в отношении к древнерусскому переводу «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия нужно считать: проверенное критическое издание текста с учетом данных наибольшего числа списков; выяснение соотношения между редакциями древнерусского перевода; выяснение отношения древнерусского перевода к оригиналу; исследование языка и стиля перевода; установление времени и места, когда и где мог быть сделан перевод; рассмотрение вопросов, связанных с историей текста на русской почве и его бытованием в древнерусской литературной среде.
Мещерский Никита Александрович - История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе
Ред.: Данилов В. В., Дмитриева Р. П. АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). ‒ Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1958. ‒ 583 с.
Мещерский Никита Александрович - История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе - Содержание
Археографический и историко-литературный очерк (разделы I—XV)
Тексты
Книга первая
Книга вторая
Книга третья ,
Книга четвертая
Книга пятая
Книга шестая
Книга седьмая
Комментарии
Тексты
Книга первая
Книга вторая
Книга третья ,
Книга четвертая
Книга пятая
Книга шестая
Книга седьмая
Комментарии
Мещерский Никита Александрович - История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе - Отрывок из книги«История иудейской войны» Иосифа Флавия — одно из выдающихся произведений всемирной литературы. Его автор, Иосиф сын Маттафии, получивший впоследствии от римских императоров Веспасиана и Тита их фамильное прозвище Флавий, принадлежит к числу замечательных писателей античной эпохи.
Иудей по рождению, он писал на греческом языке для римских читателей. Один из активных деятелей народного восстания против мирового господства рабовладельческой империи Рима, он в разгар войны перешел в стан врага и добился покровительства своих новых властителей, прославлению которых он и отдал свое дарование. Трагические события, связанные с освободительной борьбой своего народа и жестоким ее подавлением, он изображает как очевидец и непосредственный участник. Его труды были и остаются важнейшим и почти единственным источником для истории изображаемой им эпохи.
Однако Иосиф не только историк, но и поэт; он одновременно Фукидид и Гомер описываемых им событий. Именно поэтому его творения пользовались самой широкой популярностью и до сих пор не утратили своей художественной ценности. «История иудейской войны» — первая по времени книга Иосифа Флавия. Это произведение написано автором не ранее 75 г, н. э., так как в кн. VII упоминается о постройке Веспасианом храма Мира в Риме,46 что относится к данному году; с другой стороны, оно не могло быть написано и позже 79 г. н. э., т. е. года смерти Веспасиана, так как последний, по словам автора, читал «Иудейскую войну», одобрил содержание и рекомендовал ее своим приближенным.
«История иудейской войны» состоит из семи книг, которым предпослано предисловие; в нем автор сообщает о цели написания и кратко излагает содержание всех семи книг. Книга I, в 35 главах, охватывает период времени от захвата Иерусалима царем Антиохом в 175 г. до н. э. по год смерти Ирода I (4 г. до н. э.). Книга II, состоящая из 22 глав, излагает события от вступления на престол Архелая, сына Ирода, до начала победоносного восстания иудеев против римлян в 66 г. н. э. Книга III в своих 10 главах повествует о войне Веспасиана в Галилее (67 г.). Книга IV (11 глав) начинается рассказом о взятии Гамалы и заканчивается повествованием об утверждении Веспасиана на римском престоле (67—69 гг.). Книги V (14 глав) и VI (10 глав) рассказывают об осаде, штурме и окончательном взятии Иерусалима Титом. В книге VII, состоящей из 11 глав, повествуется о триумфе Веспасиана и Тита в Риме, об окончательном покорении Иудеи и о неудачных попытках восстания в Египте и в Киренаике (71—73 гг. н. э.).
В предисловии к «Иудейской войне» Иосиф сообщает о том, что первоначальная редакция «Истории» писалась им на «отечественном», т. е., очевидно, на арамейском, языке для иудеев, живших в странах «Верхней Варварин», за Евфратом в Месопотамии. Впоследствии для римских читателей издание было переработано на греческом языке при участии «сотрудников», как об этом рассказывается в книге «Против Аниона».48 Возможно, впрочем, что такое сообщение — просто литературный прием, имеющий, целью заинтриговать читателей.
По стилю изложения «Иудейская война» значительно отличается от остальных произведений Иосифа большей поэтичностью и риторичностью построения. Это особенно чувствуется в пространных речах, вкладываемых писателем в уста действующих лиц, в том числе и в свои собственные, поскольку о себе он обычно говорит в третьем лице.
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