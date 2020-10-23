Металлинос - Исповедую едино крещение
Присоединяющихся к Православию и к части спасаемых из еретиков приемлем по следующему чиноположению и обычаю. Ариан, македониан, савватиан и новатиан, именующих себя чистыми и лучшими, четырнадцатидневников, или тетрадитов, и аполлинаристов, когда они дают рукописания и проклинают всякую ересь, не мудрствущую, как мудрствует святая Божия кафолическая и апостольская Церковь, приемлем, запечатлевая, то есть, помазуя святым миром, во-первых, чело, потом очи и ноздри, и уста, и уши, и, запечатлевая их, глаголем: печать дара Духа Святаго.
Евномиан же, единократным погружением крещающихся, и монтанистов, именуемых здесь фригами, и савеллиан, держащихся мнения о сыноотечестве, и иное нетерпимое творящих, и всех прочих еретиков (ибо много здесь таковых, наипаче выходящих из Галатийской страны), всех, которые из них желают присоеденены быть к Православию, приемлем, якоже язычников. В первый день делаем их христианами, во второй оглашенными, потом в третий заклинаем их с троекратным дуновением в лице и в уши: и тако оглашаем их, и заставляем пребывать в церкви и слушать Писание, и тогда уже крещаем их.
Протопресвитер Георгий Металлинос - Исповедую едино крещение
«Панагия» Пермь, 2004
Изъяснение и применение Правила VII Второго Вселенского собора отцами колливадами и Константином Икономосом
Дополнение к историко-канонической оценке проблемы действительности крещения на Западе
Протопресвитер Георгий Металлинос - Исповедую едино крещение - Содержание
- Вступление
- Предисловие к английскому изданию
- Предисловие к греческому изданию
- Сокращения
Введение
I. Главные фигуры
- 1. Отцы колливады Святой Горы Афон
- 2. Константин Икономос Икономийский
- 3. Кирилл V, Патриарх Константинопольский
II. Изъяснение Правила
- 1. Экклезиологические предпосылки
- 2. Подлинность Правила
- 3. Пояснение к Правилу
- 4. Резюме
III. Применение Правила
- 1. Латиняне - «еретики» и «некрещеные»
- 2. Латиняне «нуждаются в крещении»
- 3. Комментарий практики Православной Церкви по отношению к латинянам
- а) до Флорентийской унии
- б) после Флорентийской унии
IV. Критический анализ
- 1. Позиция Вселенского Патриархата
- 2. Действия Патриарха Кирилла V
- 3. Позиция России
Эпилог
- Приложение I Священные Правила, касающиеся крещения
- Приложение II Определение Святой Церкви Христовой о крещении западных христиан (1755/56 гг.)
- Приложение III (Повторное) крещение римских католиков на Ионических островах в XIX веке
Протопресвитер Георгий Металлинос - Исповедую едино крещение - Вступление
«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели... возвещаем вам». (1 Иоан. 1)
Что есть Православие? Православие - это правильное делание (οδος - Путь), правильное вероучение (αλήθεια - Истина), правильное познание Бога (вечная Жизнь); Слово Бога, Слово сообщенное, Слово переданное; Податель Слова, Предание... Сам Христос. А кто есть Православие? Православие - это святые отцы и матери нашей Церкви. Это Богоносцы, святые, облекшиеся во Христа, обоженные, критерий и мера Православия, ибо Он пребывает и обитает в них самих. Мы, те, кто по невыразимому снисхождению Промысла Божия незаслуженно сподобились жить на Святой Горе Афон - в этом благословенном Саду нашей Пресвятой Богородицы, - удостоились, в свою очередь, обрести через святых отцов божественное Предание нашей православной веры, священное сокровище, бесценную саму по себе жемчужину. Ценность Предания, которое мы храним, ни с чем не сравнима, ибо это - сама вечная Истина. Несомненно, что в силу своей божественной природы, она неуязвима и неодолима; восприимчивыми же к ошибкам являются несовершенные, не достигшие полноты совершенства, люди: одни из них делают эти ошибки, а другие - страдают от их долговременных последствий. Поэтому понятно, что мы рассматриваем все, способное исказить или извратить Предание и тем самым подорвать его подлинность, как угрозу благоденствию человечества, которое спасается только Истиной.
Помня божественную заповедь о том, что любящий Бога должен любить и ближнего своего, мы чувствуем себя обязанными помочь - в меру наших возможностей - сохранению у человеческого рода спасительной Истины. Поэтому, с благодарностью нашему всеблагому Богу, без Которого мы не смогли бы совершить ничего хорошего, мы издаем поучительную работу отца Георгия Д. Металлиноса «Исповедую едино крещение» в переводе на английский язык. Делаем это со сдержанной радостью и смиренным чувством удовлетворения, предвидя ту пользу, которую принесет эта книга нашим современникам, поскольку мы считаем, что она является точным представлением и выражением нашего православного христианского Предания, святоотеческой мысли и учения о конкретном вопросе, который в ней рассматривается. Текст подлинника книги «Исповедую едино крещение» на греческом языке, опубликованной в 1983 году и быстро разошедшейся, был написан на Кафаревусе, и во многих цитатах, приводимых в нем, используется архаичная форма греческого языка. Поэтому большую помощь переводчику в работе над пониманием содержания книги оказал сам автор. И все-таки в процессе перевода что-то было неизбежно потеряно, за исключением разве что погрешностей самого перевода, за которые (как и за все другие недостатки) мы просим внимательного читателя о снисхождении. Данное издание не было бы возможным без помощи, оказанной монастырю нашими друзьями и сторонниками. Мы хотим поблагодарить архимандрита Дамиана из монастыря Славного Вознесения (Glorious Ascension), отцов Паисия и Венедикта из монастыря Филофеу, редактора Владимира Фелана, господина Димитрия Христафакопулоса и мисс Элизабет Паппс за их бесценную поддержку и помощь. Тем не менее вся ответственность за оформление и содержание этой книги лежит исключительно на монастыре Святого Павла.
Архимандрит Парфений, Монастырь Святого Павла на Святой Горе Афон Неделя святых отцов Святой Горы, 1994
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