Присоединяющихся к Православию и к части спасаемых из еретиков приемлем по следующему чиноположению и обычаю. Ариан, македониан, савватиан и новатиан, именующих себя чистыми и лучшими, четырнадцатидневников, или тетрадитов, и аполлинаристов, когда они дают рукописания и проклинают всякую ересь, не мудрствущую, как мудрствует святая Божия кафолическая и апостольская Церковь, приемлем, запечатлевая, то есть, помазуя святым миром, во-первых, чело, потом очи и ноздри, и уста, и уши, и, запечатлевая их, глаголем: печать дара Духа Святаго.

Евномиан же, единократным погружением крещающихся, и монтанистов, именуемых здесь фригами, и савеллиан, держащихся мнения о сыноотечестве, и иное нетерпимое творящих, и всех прочих еретиков (ибо много здесь таковых, наипаче выходящих из Галатийской страны), всех, которые из них желают присоеденены быть к Православию, приемлем, якоже язычников. В первый день делаем их христианами, во второй оглашенными, потом в третий заклинаем их с троекратным дуновением в лице и в уши: и тако оглашаем их, и заставляем пребывать в церкви и слушать Писание, и тогда уже крещаем их.

Протопресвитер Георгий Металлинос - Исповедую едино крещение

«Панагия» Пермь, 2004

Изъяснение и применение Правила VII Второго Вселенского собора отцами колливадами и Константином Икономосом

Дополнение к историко-канонической оценке проблемы действительности крещения на Западе

Протопресвитер Георгий Металлинос - Исповедую едино крещение - Содержание

Вступление

Предисловие к английскому изданию

Предисловие к греческому изданию

Сокращения

Введение

I. Главные фигуры

1. Отцы колливады Святой Горы Афон

2. Константин Икономос Икономийский

3. Кирилл V, Патриарх Константинопольский

II. Изъяснение Правила

1. Экклезиологические предпосылки

2. Подлинность Правила

3. Пояснение к Правилу

4. Резюме

III. Применение Правила

1. Латиняне - «еретики» и «некрещеные»

2. Латиняне «нуждаются в крещении»

3. Комментарий практики Православной Церкви по отношению к латинянам

а) до Флорентийской унии

б) после Флорентийской унии

IV. Критический анализ

1. Позиция Вселенского Патриархата

2. Действия Патриарха Кирилла V

3. Позиция России

Эпилог

Приложение I Священные Правила, касающиеся крещения

Приложение II Определение Святой Церкви Христовой о крещении западных христиан (1755/56 гг.)

Приложение III (Повторное) крещение римских католиков на Ионических островах в XIX веке

Протопресвитер Георгий Металлинос - Исповедую едино крещение - Вступление

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели... возвещаем вам». (1 Иоан. 1)

Что есть Православие? Православие - это правильное делание (οδος - Путь), правильное вероучение (αλήθεια - Истина), правильное познание Бога (вечная Жизнь); Слово Бога, Слово сообщенное, Слово переданное; Податель Слова, Предание... Сам Христос. А кто есть Православие? Православие - это святые отцы и матери нашей Церкви. Это Богоносцы, святые, облекшиеся во Христа, обоженные, критерий и мера Православия, ибо Он пребывает и обитает в них самих. Мы, те, кто по невыразимому снисхождению Промысла Божия незаслуженно сподобились жить на Святой Горе Афон - в этом благословенном Саду нашей Пресвятой Богородицы, - удостоились, в свою очередь, обрести через святых отцов божественное Предание нашей православной веры, священное сокровище, бесценную саму по себе жемчужину. Ценность Предания, которое мы храним, ни с чем не сравнима, ибо это - сама вечная Истина. Несомненно, что в силу своей божественной природы, она неуязвима и неодолима; восприимчивыми же к ошибкам являются несовершенные, не достигшие полноты совершенства, люди: одни из них делают эти ошибки, а другие - страдают от их долговременных последствий. Поэтому понятно, что мы рассматриваем все, способное исказить или извратить Предание и тем самым подорвать его подлинность, как угрозу благоденствию человечества, которое спасается только Истиной.

Помня божественную заповедь о том, что любящий Бога должен любить и ближнего своего, мы чувствуем себя обязанными помочь - в меру наших возможностей - сохранению у человеческого рода спасительной Истины. Поэтому, с благодарностью нашему всеблагому Богу, без Которого мы не смогли бы совершить ничего хорошего, мы издаем поучительную работу отца Георгия Д. Металлиноса «Исповедую едино крещение» в переводе на английский язык. Делаем это со сдержанной радостью и смиренным чувством удовлетворения, предвидя ту пользу, которую принесет эта книга нашим современникам, поскольку мы считаем, что она является точным представлением и выражением нашего православного христианского Предания, святоотеческой мысли и учения о конкретном вопросе, который в ней рассматривается. Текст подлинника книги «Исповедую едино крещение» на греческом языке, опубликованной в 1983 году и быстро разошедшейся, был написан на Кафаревусе, и во многих цитатах, приводимых в нем, используется архаичная форма греческого языка. Поэтому большую помощь переводчику в работе над пониманием содержания книги оказал сам автор. И все-таки в процессе перевода что-то было неизбежно потеряно, за исключением разве что погрешностей самого перевода, за которые (как и за все другие недостатки) мы просим внимательного читателя о снисхождении. Данное издание не было бы возможным без помощи, оказанной монастырю нашими друзьями и сторонниками. Мы хотим поблагодарить архимандрита Дамиана из монастыря Славного Вознесения (Glorious Ascension), отцов Паисия и Венедикта из монастыря Филофеу, редактора Владимира Фелана, господина Димитрия Христафакопулоса и мисс Элизабет Паппс за их бесценную поддержку и помощь. Тем не менее вся ответственность за оформление и содержание этой книги лежит исключительно на монастыре Святого Павла.

Архимандрит Парфений, Монастырь Святого Павла на Святой Горе Афон Неделя святых отцов Святой Горы, 1994