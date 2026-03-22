Иоанн Мейендорф - История Церкви и восточно-христианская мистика

Сост. и общ. ред. И.В. Мамаладзе. М.: Институт ДИДИК, 2000.—576 с: ил.—Серия "Древо

ISBN 5-93311-008-6

Иоанн Мейендорф - История Церкви и восточно-христианская мистика - Содержание

От составителя

Предисловие редактора

ЕДИНСТВО ИМПЕРИИ И РАЗДЕЛЕНИЕ ХРИСТИАН

Вступление

Глава I. Церковь и Империя

1.Законодательство Империи и христианская вера. 2.Культурный плюрализм. 3.Император и Церковь.

Глава II. Структура Церкви

1.Поместная Церковь: епископ, духовенство, миряне. 2.Духовенство: брачное или целибатное? 3.Региональные первоиерархи. 4.Первенство Рима к 451г.

Глава III. Духовная жизнь: богослужение, монашество, святые

1.Богослужебные традиции: единство и многообразие. 2.Богослужение и искусство. 3.Развитие монашества. 4.Святые, мощи и святые места.

Глава IV. Разнообразие культур и миссионерская экспансия на Восток

1.Сирийская традиция. 2.Христианство на азиатском субконтиненте. З.Армения и Грузия. 4.Арабские христиане. 5.Египет, Эфиопия и Нубия. 6.Туземные христианские церкви и Византия как центр Империи.

Глава V. Запад в пятом столетии: Christianitas Romanitas

1.На Дунае и за ним. 2.Христианская Галлия: экклезиологические проблемы и споры об учении бл. Августина. 3.Британские острова: святой Патрик; ирландские монахи. 4.Испания. Ариане и православные. 5.Африка. Арианские гонения. б.Святой Лев Великий и самосознание папства. 7.Преемники Льва и Лаврентиевский раскол.

Глава VI. Халкидонский собор и его последствия

1.Халкидонский собор: вероучительные результаты. 2.Халкидонский собор: церковный порядок. 3.Оппозиция собору на Востоке. 4. Патриарх Акакий. "Энотикон" и конфликты между Востоком и Западом. 5.Рост монофизитства при Анастасии.

Глава VII. Эпоха Юстиниана

1.Союз с Римом. 2.Юстиниан и Феодора. З.Оригенистские споры. 4."Три Главы", папа Вигилий и Пятый Вселенский собор. 5.Наследие Юстиниана.

Глава VIII. Христианский Восток после Юстиниана: окончательно ли разделение?

1.Внутренние расколы в монофизитстве. 2.Имперская политика после Юстиниана. ЗАнтиохия и яковиты. 4.Александрия и копты. 5.Христианство в Персии: армяне, яковиты и несториане.

Глава IX. Святой Григорий Великий и византийское папство

1.Рим, Равенна и Византия; святой Григорий Великий. 2.Лангобарды-ариане и Акви-лейский раскол. 3.Миссия у англосаксов: ирландские монахи и святой Августин. 4.Наци-ональные церкви в Испании и Франции. 5."Западный патриархат"?

Глава X. Император Ираклий и монофелитство

1.Униональная политика Ираклия и Сергия: моноэнергизм. 2.Церковные унии на Востоке и в Египте. З.Софроний Иерусалимский и Гонорий Римский: монофелитство. 4.Исламское завоевание: Иерусалим, Сирия, Египет. 5.Святой Максим Исповедник и папа Мартин. 6.Шестой Вселенский собор.

Эпилог

Список сокращений

СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА И ПРАВОСЛАВНАЯ МИСТИКА

Глава I. Духовная традиция восточного монашества

1.Возникновение монашества. 2.Евагрий Понтийский и "чистая молитва". З.Макарий и мистика сердца. 4.Иисусова молитва. Учение об обожении: святой Григорий Нисский и преп. Максим. 5.Симеон Новый богослов. 6.Византийский исихазм в XIII-XIV вв.

Глава II. Григорий Палама, богослов исихазма

1.Молодые годы. 2.Спор с Варлаамом и Акиндином. 3.Богословие исихазма. 4.Христианский экзистенциализм.

Глава III. Исихазм после Паламы

1.Христианский Восток с XIV века по сей день. 2.Исихастская традиция в России.

Заключение

Синхронистическая таблица

ВИЗАНТИЯ И МОСКОВСКАЯ РУСЬ

Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке

Введение

Глава I. Византийская культура на Руси

1.Римская политическая традиция. 2.Переводы с греческого. 3.Православная вера.

Глава II. Катастрофы XIII века

1.Византия: смерть и воскресение. 2.Монголы на Среднем Востоке и в Европе.

Глава III. Татары, их западные соседи и русские данники

1.Черное море. 2.Немецкие рыцари. 3.Возвышение Литвы. 4.Польша поворачивается к Востоку. 5.Татары и их русские данники.

Глава IV. Митрополия Киевская и Всея Руси

1 .Положение и власть митрополита. 2.Выборы епископов. 3.Постановление патриархом Константинопольским как источник власти митрополита Киевского. 4.Начало разделений.

Глава V. Победа исихастов в Византии: идеологические и политические последствия

1.Кризис византийского религиозного и культурного мировоззрения. 2.Универсалист-ские притязания Константинопольского патриархата.

Глава VI. Культурные связи Византии, Южных славян и России

1.Русско-византийские литературные связи: Возрождение или Предвозрождение? 2.Пути общения. 3.Русское монашество: преп. Сергий, святой Стефан Пермский. 4.Исихазм и искусство.

Глава VII. Византия и Москва

1.Византия и Москва. 2.0льгерд и Москва.

Глава VIII. Патриарх Филофей и Русь (1364-1376)

1.Патриарх Филофей. 2.Династические раздоры в Золотой Орде и усиление Москвы. 3.Притязания Польши и Литвы.

Глава IX. Митрополит Киприан и московский сепаратизм (1376-1381)

1.Византия, Генуя и Золотая Орда. 2.Митяй, Пимен и Киприан. 3.Куликовская битва.

Глава X. Литва поворачивается к Западу

1.Дальнейшие неурядицы в митрополии. 2.Кревская уния. 3.Митрополит Киприан и упрочение связей с Византией.

Заключение. Мечты и реальность

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ