Я родилась в 1961 году в Ковентри, Англия. Я выросла в доме, где царил ужас Второй мировой войны. Куда бы вы ни посмотрели в Ковентри, вас преследует прошлое. Под лестницей в моем семейном доме есть маленький паучок, которого моя мама нарисовала на стене, чтобы подшутить над моей прабабушкой, когда вся семья укрывалась вместе во время воздушных налетов. В центре города находится остов средневекового собора Святого Михаила, разбомбленного во время бомбежки 1940 года. Разрушенный город. И все же руины представляют собой прекрасную игровую площадку для исторического воображения. Мои детские игры включали игру в прятки среди разрушенных стен старого собора, стрельбу из лука и стрел со стен близлежащего замка Кенилворт и придумывание проповедей для моего брата с кафедр многочисленных древних церквей, которые любили посещать мои родители, таких как Стоунли и Берксуэлл. Неудивительно, что в городе, где все еще были видны отверстия от пуль на въездном мосту, история, которая сначала овладела мной, была историей нацистской Германии и Холокоста. Один из немногих случаев, когда я помню, как плакала моя мать, был, когда мы вместе смотрели сериал «Мир в состоянии войны» и слышали, как сэр Лоуренс Оливье рассказывал об ужасах гитлеровской Германии и лагерях смерти. В то время мне было 16 лет.

В возрасте 18 лет я решила посвятить свою жизнь изучению истории и была вне себя от радости, когда в 1979 году получила подтверждение о своем месте в колледже Корпус-Кристи Оксфордского университета для изучения современной истории. Этот год должен был стать знаковым в колледже, так как это был первый год приема женщин-студенток.

Другими словами, колледж существовал с момента своего основания в 1517 году как заведение почти исключительно для белых мужчин, обслуживающее сыновей самых привилегированных классов Англии. В университете в целом было очень мало женщин-профессоров истории, и программа бакалавриата в то время отражала это. Содержание курса было посвящено исключительно истории умерших, белых, в основном европейских мужчин, за исключением, возможно, нескольких королев, таких как Елизавета I. В методологии доминировали мужские ценности Логоса, объективности и суждения. Эмпатия и воображение не входили ни в преподавание, ни в изучение. На самом деле, я до сих пор помню испуганный ответ моего наставника, когда я попыталась обсудить с ним свои чувства к британским суфражисткам, которых жестоко истязали, насильно кормя через металлические трубки и которые умирали в тюрьме за свои убеждения.

Рут Мейер - Круг Клио. Погружение в воображаемый мир историков

Касталия. 2022. — 228 стр.

ISBN 978-5-521-16408-0

Рут Мейер - Круг Клио. Погружение в воображаемый мир историков - Содержание

Посвящения и благодарности

Использованные иллюстрации

Предисловие

О круге Клио: обзор

Глава 1. Вхождение в круг Клио: препятствия и попутчики

Глава 2. В поисках союзников в кругу Клио: архетипические фигуры исторического воображения

Глава 3. Путешествие на темную сторону Клио: переживание страха и волшебства исторического воображения

Глава 4. Вход в круг Клио: архив следов ног

Глава 5. Прогулки Арнольда Тойнби по впадинам времени

Глава 6. Сновидения в кругу Клио: видения и призывы историков

Глава 7. Эрос и историк: опыт посвящения и вдохновения из архивов по всему миру

Глава 8. Исцеление в круге Клио: терапевтическое прошлое