Богословие Уилсона гласит: «Сатана заставил меня сделать это!». Комик Флип Уилсон был не так уж далёк от истины, потому что сатана действительно стремится к тому, чтобы с помощью своей хитрости оказать влияние на нашу жизнь. Но если бы Флип ещё добавил – «Но за свой грех я лично отвечу перед Богом», тогда бы он в точности передал истину (2 Кор. 5:10).

Изучая козни сатаны на протяжении многих лет, этой книгой я хотел предупредить вас о том, что он и поныне продолжает свою коварную деятельность. Именно христиане всех поколений и возрастов являются кандидатами номер один на то, чтобы стать самым изысканным блюдом в пасти «рыкающего льва» (1 Петр. 5:8).

Ричард Мэйхью - Разоблачение сатаны

Киев: Grace Publishing International, 2008, - 254 с.

ISBN-10: 0-9741206-9-3

Ричард Мэйхью - Разоблачение сатаны - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПЛАН СРАЖЕНИЯ САТАНЫ

ГЛАВА 2. ЗАМЫСЕЛ СЕНСУАЛИЗМА

ГЛАВА 3. ЗАМЫСЕЛ ЭКУМЕНИЗМА

ГЛАВА 4. ЗАМЫСЕЛ РАЦИОНАЛИЗМА

ГЛАВА 5. ЗАМЫСЕЛ СИТУАЦИОНАЛИЗМА

ГЛАВА 6. ЗАМЫСЕЛ ИНДИВИДУАЛИЗМА

ГЛАВА 7. ЗАМЫСЕЛ ИЗОЛЯЦИОНИЗМА

ГЛАВА 8. ЗАМЫСЕЛ ПЕССИМИЗМА

ГЛАВА 9. ЗАМЫСЕЛ НЕГАТИВИЗМА

ГЛАВА 10. ЗАМЫСЕЛ ПОРАЖЕНЧЕСТВА

ГЛАВА 11. ЗАМЫСЕЛ КУЛЬТИЗМА

ГЛАВА 12. ЗАМЫСЕЛ ЭГОИЗМА

ГЛАВА 13. ЗАМЫСЕЛ АНТАГОНИЗМА

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПОБЕДА В ИИСУСЕ

Ричард Мэйхью - Разоблачение сатаны - Введение

Цель моего труда заключается в том, чтобы показать вам образ мышления сатаны, - это поможет нам защититься от его коварных нападок. Книга «Разоблачение сатаны» описывает различные хитрые уловки нашего противника, а затем показывает, как клеветник применяет их в нашей повседневной жизни. В Писании мы с вами можем найти библейскую тактику контратаки на каждое нападение сатаны. Взяв изложенные в нём принципы на вооружение, мы сможем уберечь себя от заблуждений, в которые сатана, скрываясь за маской ангела света (2 Кор. 11:14), постарается нас втянуть.

В этой битве нельзя допускать ошибок – ничто не принесет сатане большей радости, чем прибавить ещё и ваш «скальп» к своей постоянно растущей коллекции. Но у христиан есть радостная весть утешения. Иисус Христос - наш защитник и источник нашей силы, необходимой для победы над сатаной (Евр. 2:14,-15). Только в Нём мы одержим абсолютную победу (Рим. 8:37; 1 Кор. 15:57).