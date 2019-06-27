Мэйхью - Разоблачение сатаны
Богословие Уилсона гласит: «Сатана заставил меня сделать это!». Комик Флип Уилсон был не так уж далёк от истины, потому что сатана действительно стремится к тому, чтобы с помощью своей хитрости оказать влияние на нашу жизнь. Но если бы Флип ещё добавил – «Но за свой грех я лично отвечу перед Богом», тогда бы он в точности передал истину (2 Кор. 5:10).
Изучая козни сатаны на протяжении многих лет, этой книгой я хотел предупредить вас о том, что он и поныне продолжает свою коварную деятельность. Именно христиане всех поколений и возрастов являются кандидатами номер один на то, чтобы стать самым изысканным блюдом в пасти «рыкающего льва» (1 Петр. 5:8).
Ричард Мэйхью - Разоблачение сатаны
Киев: Grace Publishing International, 2008, - 254 с.
ISBN-10: 0-9741206-9-3
Ричард Мэйхью - Разоблачение сатаны - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. ПЛАН СРАЖЕНИЯ САТАНЫ
- ГЛАВА 2. ЗАМЫСЕЛ СЕНСУАЛИЗМА
- ГЛАВА 3. ЗАМЫСЕЛ ЭКУМЕНИЗМА
- ГЛАВА 4. ЗАМЫСЕЛ РАЦИОНАЛИЗМА
- ГЛАВА 5. ЗАМЫСЕЛ СИТУАЦИОНАЛИЗМА
- ГЛАВА 6. ЗАМЫСЕЛ ИНДИВИДУАЛИЗМА
- ГЛАВА 7. ЗАМЫСЕЛ ИЗОЛЯЦИОНИЗМА
- ГЛАВА 8. ЗАМЫСЕЛ ПЕССИМИЗМА
- ГЛАВА 9. ЗАМЫСЕЛ НЕГАТИВИЗМА
- ГЛАВА 10. ЗАМЫСЕЛ ПОРАЖЕНЧЕСТВА
- ГЛАВА 11. ЗАМЫСЕЛ КУЛЬТИЗМА
- ГЛАВА 12. ЗАМЫСЕЛ ЭГОИЗМА
- ГЛАВА 13. ЗАМЫСЕЛ АНТАГОНИЗМА
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- ПОБЕДА В ИИСУСЕ
Ричард Мэйхью - Разоблачение сатаны - Введение
Цель моего труда заключается в том, чтобы показать вам образ мышления сатаны, - это поможет нам защититься от его коварных нападок. Книга «Разоблачение сатаны» описывает различные хитрые уловки нашего противника, а затем показывает, как клеветник применяет их в нашей повседневной жизни. В Писании мы с вами можем найти библейскую тактику контратаки на каждое нападение сатаны. Взяв изложенные в нём принципы на вооружение, мы сможем уберечь себя от заблуждений, в которые сатана, скрываясь за маской ангела света (2 Кор. 11:14), постарается нас втянуть.
В этой битве нельзя допускать ошибок – ничто не принесет сатане большей радости, чем прибавить ещё и ваш «скальп» к своей постоянно растущей коллекции. Но у христиан есть радостная весть утешения. Иисус Христос - наш защитник и источник нашей силы, необходимой для победы над сатаной (Евр. 2:14,-15). Только в Нём мы одержим абсолютную победу (Рим. 8:37; 1 Кор. 15:57).
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