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Мэйхью - Разоблачение сатаны

Ричард Мэйхью Разоблачение сатаны
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism
Богословие Уилсона гласит: «Сатана заставил меня сделать это!». Комик Флип Уилсон был не так уж далёк от истины, потому что сатана действительно стремится к тому, чтобы с помощью своей хитрости оказать влияние на нашу жизнь. Но если бы Флип ещё добавил – «Но за свой грех я лично отвечу перед Богом», тогда бы он в точности передал истину (2 Кор. 5:10).
Изучая козни сатаны на протяжении многих лет, этой книгой я хотел предупредить вас о том, что он и поныне продолжает свою коварную деятельность. Именно христиане всех поколений и возрастов являются кандидатами номер один на то, чтобы стать самым изысканным блюдом в пасти «рыкающего льва» (1 Петр. 5:8).

Ричард Мэйхью - Разоблачение сатаны

Киев: Grace Publishing International, 2008, - 254 с.
ISBN-10: 0-9741206-9-3

Ричард Мэйхью - Разоблачение сатаны - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ПЛАН СРАЖЕНИЯ САТАНЫ
  • ГЛАВА 2. ЗАМЫСЕЛ СЕНСУАЛИЗМА
  • ГЛАВА 3. ЗАМЫСЕЛ ЭКУМЕНИЗМА
  • ГЛАВА 4. ЗАМЫСЕЛ РАЦИОНАЛИЗМА
  • ГЛАВА 5. ЗАМЫСЕЛ СИТУАЦИОНАЛИЗМА
  • ГЛАВА 6. ЗАМЫСЕЛ ИНДИВИДУАЛИЗМА
  • ГЛАВА 7. ЗАМЫСЕЛ ИЗОЛЯЦИОНИЗМА
  • ГЛАВА 8. ЗАМЫСЕЛ ПЕССИМИЗМА
  • ГЛАВА 9. ЗАМЫСЕЛ НЕГАТИВИЗМА
  • ГЛАВА 10. ЗАМЫСЕЛ ПОРАЖЕНЧЕСТВА
  • ГЛАВА 11. ЗАМЫСЕЛ КУЛЬТИЗМА
  • ГЛАВА 12. ЗАМЫСЕЛ ЭГОИЗМА
  • ГЛАВА 13. ЗАМЫСЕЛ АНТАГОНИЗМА
  • ПОСЛЕСЛОВИЕ
  • ПОБЕДА В ИИСУСЕ

Ричард Мэйхью - Разоблачение сатаны - Введение

Цель моего труда заключается в том, чтобы показать вам образ мышления сатаны, - это поможет нам защититься от его коварных нападок. Книга «Разоблачение сатаны» описывает различные хитрые уловки нашего противника, а затем показывает, как клеветник применяет их в нашей повседневной жизни. В Писании мы с вами можем найти библейскую тактику контратаки на каждое нападение сатаны. Взяв изложенные в нём принципы на вооружение, мы сможем уберечь себя от заблуждений, в которые сатана, скрываясь за маской ангела света (2 Кор. 11:14), постарается нас втянуть.
В этой битве нельзя допускать ошибок – ничто не принесет сатане большей радости, чем прибавить ещё и ваш «скальп» к своей постоянно растущей коллекции. Но у христиан есть радостная весть утешения. Иисус Христос - наш защитник и источник нашей силы, необходимой для победы над сатаной (Евр. 2:14,-15). Только в Нём мы одержим абсолютную победу (Рим. 8:37; 1 Кор. 15:57).
Views 529
Rating 5.0 / 5
Added 27.06.2019
Author mikleA
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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