Что такое миф? Определений множество. Если их обобщить, получится, что миф — часть фольклора, да и дословно с древнегреческого это слово переводится как «сказание», «предание». Главная особенность мифа, выделяющая его из ряда других сказаний, — попытка объяснить мироустройство и принципы тех или иных природных явлений, происхождение человека и законы, по которым живет социум. Да не просто объяснить, а лечь в основу верований. То есть рассказывались и слушались мифы не как сказки, а с установкой на достоверность. Невозможно точно сказать, когда появились мифы, но то, что произошло это еще в каменном веке, в первобытном обществе, сомнений не вызывает.

В глубокой древности и египетские, и шумерские, и греческие, и римские, и скандинавские мифы составляли фундамент религий. Но с течением времени отношение к этим историям менялось. Сначала веру в мифы заменило уважение к традициям предков, затем ее и вовсе вытеснили новые религии — христианство и ислам. Встречали ли вы когда-либо человека, всерьез полагающего, что в основе всего мироздания — чудесное древо Иггдрасиль? Или возносящего молитвы Зевсу? Или оказывающего почтение ларам и пенатам? Даже у слова «миф» появилась новая коннотация: неправда, выдумка, созданная кем-то с некоей целью.

Однако обесценивание этих сказаний в качестве ядра веры произошло не везде. Такие религии, как синтоизм, индуизм, буддизм, по-прежнему обращаются к традиционным сказаниям, объясняющим многое существующее в мире. Индия, прекрасная и загадочная, долгие века иску- шала европейцев, в умах которых складывались удивительные легенды об этом крае — и восторженные, и жутковатые. Желание прикоснуться к заморским богатствам — причем отнюдь не духовным — побуждало искать удобный путь в эту волшебную страну. К чему привела одна из таких попыток, мы хорошо знаем — была открыта Америка, и ее коренное население получило обобщенное наименование «индейцы», и это при- том, что никакого родства с индийцами оно не имело.

Мифы Индии

Москва: Эксмо, 2024, 256 с.

ISBN 978-5-04-196744-4

Мифы Индии - Содержание

Введение

Глава 1. Мифы творения: индийская космогония

Равноправные варианты

Боги-творцы

Первочеловек Пуруша

Божественное слово

Огонь, вода и золотое яйцо

Удивительный Ману

Меру и Ашваттха

Так сколько их, миров?

Карма и сансара

Глава 2. На небе, в атмосфере и на земле

В кого веруют индусы

Похожие и непохожие: Варуна и Митра

Божественные супруги Сурья и Ушас

Так кто же они, Ашвины?

Кто приносит удачу

Ремесло, творчество, призвание

«Царь справедливости»

«Ночью Агни бывает главой земли…»

Сома — царь растений

Глава 3. Божественный триумвират

Брахман и Брахма

«Тот, кто ублажает Вишну, обретает все земные радости»

Сказания о Кришне

Шива-разрушитель

Боги-соперники

Глава 4. Жены и дети богов

Большая семья Брахмы

Порождения разума и их потомки

Покровитель воинов и плутов

Лакшми — значит счастье

Такие разные богини

Глава 5. Младшие боги и полубоги

Не только адитьи, но и …

Девять ган

Чем занимаются полубоги

Праотцы и учителя человечества

Глава 6. Предел фантазии: самые удивительные мифические существа

Оплоты мироздания

Ваханы — не только признак статуса

Боги со звериными головами

Священные коровы

Глава 7. Мифы о героях и их подвигах

По пути дхармы

Великое противоборство

Подвиги во имя любви

Глава 8. Достижение просветления

Кто такой Гаутама ?

Сиддхартха становится Буддой

Ученики и последователи

3аключение