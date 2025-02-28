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Мифы Индии

Мифы Индии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Что такое миф? Определений множество. Если их обобщить, получится, что миф — часть фольклора, да и дословно с древнегреческого это слово переводится как «сказание», «предание». Главная особенность мифа, выделяющая его из ряда других сказаний, — попытка объяснить мироустройство и принципы тех или иных природных явлений, происхождение человека и законы, по которым живет социум. Да не просто объяснить, а лечь в основу верований. То есть рассказывались и слушались мифы не как сказки, а с установкой на достоверность. Невозможно точно сказать, когда появились мифы, но то, что произошло это еще в каменном веке, в первобытном обществе, сомнений не вызывает.
В глубокой древности и египетские, и шумерские, и греческие, и римские, и скандинавские мифы составляли фундамент религий. Но с течением времени отношение к этим историям менялось. Сначала веру в мифы заменило уважение к традициям предков, затем ее и вовсе вытеснили новые религии — христианство и ислам. Встречали ли вы когда-либо человека, всерьез полагающего, что в основе всего мироздания — чудесное древо Иггдрасиль? Или возносящего молитвы Зевсу? Или оказывающего почтение ларам и пенатам? Даже у слова «миф» появилась новая коннотация: неправда, выдумка, созданная кем-то с некоей целью.
Однако обесценивание этих сказаний в качестве ядра веры произошло не везде. Такие религии, как синтоизм, индуизм, буддизм, по-прежнему обращаются к традиционным сказаниям, объясняющим многое существующее в мире. Индия, прекрасная и загадочная, долгие века иску- шала европейцев, в умах которых складывались удивительные легенды об этом крае — и восторженные, и жутковатые. Желание прикоснуться к заморским богатствам — причем отнюдь не духовным — побуждало искать удобный путь в эту волшебную страну. К чему привела одна из таких попыток, мы хорошо знаем — была открыта Америка, и ее коренное население получило обобщенное наименование «индейцы», и это при- том, что никакого родства с индийцами оно не имело.

Мифы Индии

Москва: Эксмо, 2024, 256 с.
ISBN 978-5-04-196744-4

Мифы Индии - Содержание

Введение
Глава 1. Мифы творения: индийская космогония
  • Равноправные варианты
  • Боги-творцы
  • Первочеловек Пуруша
  • Божественное слово
  • Огонь, вода и золотое яйцо
  • Удивительный Ману
  • Меру и Ашваттха
  • Так сколько их, миров?
  • Карма и сансара
Глава 2. На небе, в атмосфере и на земле
  • В кого веруют индусы
  • Похожие и непохожие: Варуна и Митра
  • Божественные супруги Сурья и Ушас
  • Так кто же они, Ашвины?
  • Кто приносит удачу
  • Ремесло, творчество, призвание
  • «Царь справедливости»
  • «Ночью Агни бывает главой земли…»
  • Сома — царь растений
Глава 3. Божественный триумвират
  • Брахман и Брахма
  • «Тот, кто ублажает Вишну, обретает все земные радости»
  • Сказания о Кришне
  • Шива-разрушитель
  • Боги-соперники
Глава 4. Жены и дети богов
  • Большая семья Брахмы
  • Порождения разума и их потомки
  • Покровитель воинов и плутов
  • Лакшми — значит счастье
  • Такие разные богини
Глава 5. Младшие боги и полубоги
  • Не только адитьи, но и …
  • Девять ган
  • Чем занимаются полубоги
  • Праотцы и учителя человечества
Глава 6. Предел фантазии: самые удивительные мифические существа
  • Оплоты мироздания
  • Ваханы — не только признак статуса
  • Боги со звериными головами
  • Священные коровы
Глава 7. Мифы о героях и их подвигах
  • По пути дхармы
  • Великое противоборство
  • Подвиги во имя любви
Глава 8. Достижение просветления
  • Кто такой Гаутама ?
  • Сиддхартха становится Буддой
  • Ученики и последователи
3аключение
Views 219
Rating 4.8 / 5
Added 28.02.2025
Author brat Andron
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4.8/5 (3)

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