Мифы Индии
Что такое миф? Определений множество. Если их обобщить, получится, что миф — часть фольклора, да и дословно с древнегреческого это слово переводится как «сказание», «предание». Главная особенность мифа, выделяющая его из ряда других сказаний, — попытка объяснить мироустройство и принципы тех или иных природных явлений, происхождение человека и законы, по которым живет социум. Да не просто объяснить, а лечь в основу верований. То есть рассказывались и слушались мифы не как сказки, а с установкой на достоверность. Невозможно точно сказать, когда появились мифы, но то, что произошло это еще в каменном веке, в первобытном обществе, сомнений не вызывает.
В глубокой древности и египетские, и шумерские, и греческие, и римские, и скандинавские мифы составляли фундамент религий. Но с течением времени отношение к этим историям менялось. Сначала веру в мифы заменило уважение к традициям предков, затем ее и вовсе вытеснили новые религии — христианство и ислам. Встречали ли вы когда-либо человека, всерьез полагающего, что в основе всего мироздания — чудесное древо Иггдрасиль? Или возносящего молитвы Зевсу? Или оказывающего почтение ларам и пенатам? Даже у слова «миф» появилась новая коннотация: неправда, выдумка, созданная кем-то с некоей целью.
Однако обесценивание этих сказаний в качестве ядра веры произошло не везде. Такие религии, как синтоизм, индуизм, буддизм, по-прежнему обращаются к традиционным сказаниям, объясняющим многое существующее в мире. Индия, прекрасная и загадочная, долгие века иску- шала европейцев, в умах которых складывались удивительные легенды об этом крае — и восторженные, и жутковатые. Желание прикоснуться к заморским богатствам — причем отнюдь не духовным — побуждало искать удобный путь в эту волшебную страну. К чему привела одна из таких попыток, мы хорошо знаем — была открыта Америка, и ее коренное население получило обобщенное наименование «индейцы», и это при- том, что никакого родства с индийцами оно не имело.
Мифы Индии
Москва: Эксмо, 2024, 256 с.
ISBN 978-5-04-196744-4
Мифы Индии - Содержание
Введение
Глава 1. Мифы творения: индийская космогония
- Равноправные варианты
- Боги-творцы
- Первочеловек Пуруша
- Божественное слово
- Огонь, вода и золотое яйцо
- Удивительный Ману
- Меру и Ашваттха
- Так сколько их, миров?
- Карма и сансара
Глава 2. На небе, в атмосфере и на земле
- В кого веруют индусы
- Похожие и непохожие: Варуна и Митра
- Божественные супруги Сурья и Ушас
- Так кто же они, Ашвины?
- Кто приносит удачу
- Ремесло, творчество, призвание
- «Царь справедливости»
- «Ночью Агни бывает главой земли…»
- Сома — царь растений
Глава 3. Божественный триумвират
- Брахман и Брахма
- «Тот, кто ублажает Вишну, обретает все земные радости»
- Сказания о Кришне
- Шива-разрушитель
- Боги-соперники
Глава 4. Жены и дети богов
- Большая семья Брахмы
- Порождения разума и их потомки
- Покровитель воинов и плутов
- Лакшми — значит счастье
- Такие разные богини
Глава 5. Младшие боги и полубоги
- Не только адитьи, но и …
- Девять ган
- Чем занимаются полубоги
- Праотцы и учителя человечества
Глава 6. Предел фантазии: самые удивительные мифические существа
- Оплоты мироздания
- Ваханы — не только признак статуса
- Боги со звериными головами
- Священные коровы
Глава 7. Мифы о героях и их подвигах
- По пути дхармы
- Великое противоборство
- Подвиги во имя любви
Глава 8. Достижение просветления
- Кто такой Гаутама ?
- Сиддхартха становится Буддой
- Ученики и последователи
3аключение
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