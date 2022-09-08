Генриетта Корнелия Мирс - Путешествие по Библии

Сегодня миллионы людей пытаются услышать голос правды, которому они могли бы доверять. Божье Слово вот единственный поистине авторитетный источник знаний, данный нам. Оно проливает свет на вопросы, связанные с человеческой природой, смыслом истории, страданием. Но важнее всего то, что через Священное Писание мы находим путь к Богу .

Самое важное в Библии это Благая Весть Иисуса Христа, возвестившего миру: "Я есмь путь и истина и жизнь" (Ин. 14:6); это весть о нашем спасении через искупление кровью Христовой; это весть о мире, об истине и вечной жизни.

Наша вера не определяется багажом человеческих знаний или достижениями научно-технического прогресса, она основывается на истинности Слова Божьего.

Библия представляет собой 66 священных книг, написанных на протяжении нескольких сотен лет разными людьми. Книги эти, созданные при незримом наставничестве Святого Духа, обладают глубоким внутренним единством. Поэтому шестьдесят шесть книг стали одной - Библией.

Библия - древняя книга, но одновременно и современная. Нет в мире книги актуальнее ее. Люди иногда думают, что из-за своего древнего происхождения Священное Писание не может выражать надежд и чаяний современного человека, что в наш век научно-технического прогресса оно безнадежно устарело. Однако Библию с любовью читают и наши современники.

В Священном Писании мы находим ответы на самые важные вопросы: Зачем я живу? Что будет после смерти? В чем смысл жизни?

Одна из насущных потребностей современной Церкви состоит в том, чтобы возвратиться к Библии как к единственному источнику истинного откровения и с молитвой изучать ее под водительством Святого Духа. Через чтение Библии в наших сердцах поселяется Божье Слово Бог общается с нами.

Известный американский профессор, возглавлявший одно время Йельский университет, говорил: "Я совершенно убежден в необходимости получения людьми высшего образования, но считаю, что знание Библии при отсутствии высшего образования гораздо более ценно, чем высшее образование без знания Библии".

Генриетта Корнелия Мирс - Путешествие по Библии (для взрослых)

СПб.: Санкт-Петербургское евангелическое миссионерское общество "Кредо", 1999. - 704 с.

ISBN 5-89254-031-6

Генриетта Корнелия Мирс - Путешествие по Библии (для взрослых) - Содержание

Предисловие Билли Грэма

Предисловие Билла Грега мл.

1. Библия

Часть первая. Ветхий Завет

Законополагающие книги Ветхого Завета

2. Бытие

3. Исход

4. Книга Левит

5. Книга Числа

6. Второзаконие

Исторические книги Ветхого Завета

7. Книга Иисуса Навина

8. Книга Судей и Книга Руфи

9-10. Первая и Вторая книга Царств

11. Третья и Четвертая книги Царств, Первая и Вторая книги Паралипоменон

12. Книга Ездры и Книга Неемии

13. Краткий обзор Ветхого Завета. От Бытия до Книги Неемии

14. Книга Есфирь

Поэтические книги

15. Книга Иова

16. Псалтирь

17. Книга Притчей, Книга Екклесиаста, Песнь Песней

Книги Больших Пророков

18. Книга Пророка Исаии

19. Книга Пророка Иеремии. Плач Иеремии

20. Книга Пророка Иезекииля

21. Книга Пророка Даниила

Книги Малых Пророкрв

22. Книги Пророков Осии, Иоиля, Амоса

23. Книги Пророков Авдия, Ионы, Михея

24. Книги Пророков Наума, Аввакума, Софонии

25. Книги Пророков Аггея, Захарии, Малахии

26. Краткий обзор Ветхого Завета. От книги Есфирь до книги Пророка Малахии

Часть вторая. Новый Завет

Евангелия

28-31. Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна

История Нового Завета

32. Деяния святых Апостолов

Послания Апостола Павла

33. Послание к Римлянам

34-35. Послания к Коринфянам

36. Послание к Галатам

37. Послание к Ефесянам

38. Послание к Филиппийцам

39. Краткий обзор Нового Завета. От Евангелия от Матфея до Послания к Филиппийцам

40. Послание к Колоссянам

41-42. Послания к Фессалоникийцам

43-44. Послания к Тимофею

45. Послания к Титу и Филимону

Послания Апостолов

46. Послание к Евреям

47. Послание Иакова

48-49. Первое и Второе послания Петра

50. Первое, Второе и Третье послания Иоанна и послание Иуды

Пророчество

51. Откровение Иоанна

52.Краткий обзор Нового Завета. От Послания к Колоссянам до Откровения Иоанна Богослова

Часть третья. Приложения