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Митрополит Корнилий - О моем пути

Митрополит Корнилий - О моем пути
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs

«О моем пути» — мемуары митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия (в миру Вячеслава Васильевича Якобса), охватывающие почти всю его жизнь и одновременно значительную часть истории Православной Церкви в Эстонии XX — начала XXI века. Автор начинает с детства в довоенном Таллине, семейной истории и первых шагов в церковной жизни, вспоминает православные школы, храмы и духовенство независимой Эстонии, военные годы и смену политических режимов. Затем повествование переходит к диаконскому и священническому служению, приходской жизни в Хаапсалу и Вологде, аресту в 1957 году, следствию, приговору по статье 58-10, Мордовским лагерям, возвращению в Эстонию и многолетнему пастырскому служению в таллинском Иоанно-Предтеченском храме. Частная биография постоянно перерастает в коллективную историю русского и эстонского православия, пережившего войны, репрессии, хрущёвскую антирелигиозную кампанию и позднесоветские ограничения.

Заключительная часть книги посвящена неожиданному для самого автора призванию к архиерейству в 1990 году и драматическим событиям церковной жизни независимой Эстонии: восстановлению автономии Эстонской Православной Церкви, юрисдикционному конфликту 1990-х годов, регистрации церковных структур, строительству и восстановлению храмов, развитию издательской, образовательной и миссионерской работы. Особую ценность книге придают многочисленные портреты священнослужителей и мирян, письма протоиерея Валерия Поведского из периода заключения, опубликованные документы следственного дела и приговора, фотографии, Томос 1993 года, генеалогические материалы и другие приложения. Корнилий сознательно избегает героизации самого себя: собственную жизнь он осмысляет прежде всего как путь церковного послушания, на котором личные страдания, пастырские встречи и исторические потрясения получают значение через веру, молитву и принадлежность к Церкви.

Митрополит Корнилий – О моем пути

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. О моем пути. — Таллин, 2009. — 256 с.

ISBN 978-9949-18-516-0

Митрополит Корнилий – О моем пути – Содержание

  • Предисловие. Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси

  • От автора

Глава 1. Детство и первые шаги в Церкви

Глава 2. Моя церковная юность

Глава 3. Начало священства

Глава 4. Арест и заключение

  • Приложение: Обвинительное заключение и приговор по делу отца Вячеслава Якобса

Глава 5. Возвращение в Таллинскую епархию

Глава 6. Архиерейство

  • Жизнь в Церкви продолжается

  • Приложения

  • Томос Патриарха Московского и всея Руси, предоставляющий автономию Эстонской Православной Церкви

  • Герб генерал-майора Василия Христиановича Якобса и потомства его

  • Родословная Вячеслава Якобса

  • Диплом о вручении почетного знака «За заслуги перед Таллином»

  • Благодарность Министерства внутренних дел Эстонской Республики

  • Герб Митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия

Views 52
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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