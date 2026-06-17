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Чернова - Верные

Чернова - Верные
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs

В течение последней недели революционные волны неуклонно подкатывались к дворцу, грозя захлестнуть его. Гарнизон Царского Села, в чьей преданности была уверена Императрица, примкнул к мятежникам. Солдаты освободили из местной тюрьмы заключенных (в ней содержались в основном мелкие уголовники) и разгромили винные лавки. Затем разномастная толпа в несколько тысяч человек, разогретых разливанным морем вина (в прямом смысле слова) и непрекращающимися митингами, с беспорядочной стрельбой двинулась к Александровскому дворцу и расположилась в пятистах метрах от него. Что собой представляло подобное сборище, можно понять по «Воспоминаниям» князя Жевахова, наблюдавшего из окна собственной квартиры в Петербурге:

«...Все шли с красными флагами и революционными плакатами и были увешаны красными бантами...Вот прошла процессия дворников; за нею двигалась процессия базарных торговок; отдельную группу составляли горничные, лакеи, приказчики из магазинов... Все неистово кричали и требовали увеличения жалованья; все были пьяны, пели «революционные песни» и грозили «господам»; все были куплены, наняты за деньги, все выполняли данное им задание...К ним примыкала уличная толпа, дети и подростки, визгом и криками создававшие настроение крайней озлобленности и безграничной ненависти. Это была типичная картина массового гипноза; это было нечто непередаваемо ужасное... На лицах у всех была видна жажда крови, жажда самой безжалостной зверской расправы, все равно над кем... Это было зрелище бесноватых, укротить которых можно было только пальбою из орудий. И глядя на эти ужасы, я боялся не столько ареста, сколько этой зверской расправы обезумевшей толпы, тем более что, по слухам, уже многие сделались ее жертвами, и кровь лилась безостановочно...»

Чернова Ольга - Верные - О тех, кто не предал царственных мучеников

Изд. 3-е дополн.

М: «Русский Хронографъ»; СПб.: «Скрижаль», 2018, 752 с., илл.

ISBN 978-5-85134-009-3

Чернова Ольга - Верные - О тех, кто не предал царственных мучеников - Содержание

Вступление

ПОСЛЕДНЯЯ СВИТА ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ

  • Евгений Сергеевич Боткин

  • Князь Василий Александрович Долгоруков

  • Илья Леонидович Татищев

  • Граф Павел Константинович Бенкендорф

  • Графиня Анастасия Васильевна Гендрикова

  • Екатерина Адольфовна Шнейдер

  • Владимир Николаевич Деревенко

  • Николай Владимирович Деревенко

  • Евгений Степанович Кобылинский

  • Анна Александровна Вырубова

  • Александр Сергеевич Танеев

  • Надежда Илларионовна Танеева

  • Юлия Александровна Ден

  • Баронесса София Карловна Буксгевден

  • Адмирал Константин Дмитриевич Нилов

СЛУГИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

  • Иван Дмитриевич Седнев

  • Климентий Григороевич Нагорный

  • Анна Степановна Демидова

  • Иван Михайлович Харитонов

  • Алексей (Алоизий) Егорович Трупп

  • Терентий Иванович Чемодуров

  • Алексей Андреевич Волков

УЧИТЕЛЯ

  • Протоиерей Александр Петрович Васильев

  • Петр Васильевич Петров

  • Пьер Жильяр

  • Чарльз Сидней Гиббс

НЕ ИЗМЕНИВШИЕ

  • Великая Княгиня Ольга Александровна

  • Протоиерей Афанасий Иоаннович Беляев

  • Генерал Федор Артурович Келлер

  • Штабс-ротмистр Николай Яковлевич Седов

  • Маргарита Сергеевна Хитрово

  • Генерал Александр Владимирович Сыробоярский

ПЕРСОНАЛИИ

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Added 17.06.2026
Author brat Andron
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