Чернова - Верные

В течение последней недели революционные волны неуклонно подкатывались к дворцу, грозя захлестнуть его. Гарнизон Царского Села, в чьей преданности была уверена Императрица, примкнул к мятежникам. Солдаты освободили из местной тюрьмы заключенных (в ней содержались в основном мелкие уголовники) и разгромили винные лавки. Затем разномастная толпа в несколько тысяч человек, разогретых разливанным морем вина (в прямом смысле слова) и непрекращающимися митингами, с беспорядочной стрельбой двинулась к Александровскому дворцу и расположилась в пятистах метрах от него. Что собой представляло подобное сборище, можно понять по «Воспоминаниям» князя Жевахова, наблюдавшего из окна собственной квартиры в Петербурге:

«...Все шли с красными флагами и революционными плакатами и были увешаны красными бантами...Вот прошла процессия дворников; за нею двигалась процессия базарных торговок; отдельную группу составляли горничные, лакеи, приказчики из магазинов... Все неистово кричали и требовали увеличения жалованья; все были пьяны, пели «революционные песни» и грозили «господам»; все были куплены, наняты за деньги, все выполняли данное им задание...К ним примыкала уличная толпа, дети и подростки, визгом и криками создававшие настроение крайней озлобленности и безграничной ненависти. Это была типичная картина массового гипноза; это было нечто непередаваемо ужасное... На лицах у всех была видна жажда крови, жажда самой безжалостной зверской расправы, все равно над кем... Это было зрелище бесноватых, укротить которых можно было только пальбою из орудий. И глядя на эти ужасы, я боялся не столько ареста, сколько этой зверской расправы обезумевшей толпы, тем более что, по слухам, уже многие сделались ее жертвами, и кровь лилась безостановочно...»

Чернова Ольга - Верные - О тех, кто не предал царственных мучеников

Изд. 3-е дополн.

М: «Русский Хронографъ»; СПб.: «Скрижаль», 2018, 752 с., илл.

ISBN 978-5-85134-009-3

Чернова Ольга - Верные - О тех, кто не предал царственных мучеников - Содержание

Вступление

ПОСЛЕДНЯЯ СВИТА ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ

Евгений Сергеевич Боткин

Князь Василий Александрович Долгоруков

Илья Леонидович Татищев

Граф Павел Константинович Бенкендорф

Графиня Анастасия Васильевна Гендрикова

Екатерина Адольфовна Шнейдер

Владимир Николаевич Деревенко

Николай Владимирович Деревенко

Евгений Степанович Кобылинский

Анна Александровна Вырубова

Александр Сергеевич Танеев

Надежда Илларионовна Танеева

Юлия Александровна Ден

Баронесса София Карловна Буксгевден

Адмирал Константин Дмитриевич Нилов

СЛУГИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Иван Дмитриевич Седнев

Климентий Григороевич Нагорный

Анна Степановна Демидова

Иван Михайлович Харитонов

Алексей (Алоизий) Егорович Трупп

Терентий Иванович Чемодуров

Алексей Андреевич Волков

УЧИТЕЛЯ

Протоиерей Александр Петрович Васильев

Петр Васильевич Петров

Пьер Жильяр

Чарльз Сидней Гиббс

НЕ ИЗМЕНИВШИЕ

Великая Княгиня Ольга Александровна

Протоиерей Афанасий Иоаннович Беляев

Генерал Федор Артурович Келлер

Штабс-ротмистр Николай Яковлевич Седов

Маргарита Сергеевна Хитрово

Генерал Александр Владимирович Сыробоярский

ПЕРСОНАЛИИ

Список литературы