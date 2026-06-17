Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ковалевская - Царский лейб-медик

Ковалевская - Царский лейб-медик
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs

О Евгении Сергеевиче Боткине известно очень мало: скупые строки в монографиях о его знаменитом отце Сергее Петровиче Боткине и беллетризованные очерки о гибели царской семьи, где есть некоторые сведения о царском лейб-медике, в большей своей части не подкрепленные документально. Мемуары современников эпохи Императора Николая II, так широко издающиеся сегодня, лишь через запятую упоминают личность Е.С. Боткина наравне с другими и в незначительных эпизодах. Кое-что из изданного малым тиражом, где есть скудные сведения о лейб-медике, не входит в известные популярные сборники материалов о периоде правления Императора Николая II.

Почему? Ведь Евгений Сергеевич видел царскую семью, приходя для врачебного осмотра, каждый день, причем дважды: утром и вечером, когда семья жила в Александровском дворце. Боткин сопровождал семью в Ливадию, в Шхеры, за границу, в ставку — императора и цесаревича. Громадная часть жизни лейб-медика была отдана службе государю. Но ни Вырубова, ни Воейков, ни Буксгевден, ни другие известные и менее известные мемуаристы почти не упоминают о нем.

Царский лейб-медик - Жизнь и подвиг Евгения Боткина

Сост. О.Т. Ковалевская

СПб: «Царское Дело», 2017, 528 с., ил.

ISBN 978-5-91102-023-1

Царский лейб-медик - Жизнь и подвиг Евгения Боткина - Содержание

Ольга Ковалевская «ТЕПЕРЬ СУДЬБА ВЫБРАЛА НАС...» (Слово о Боткине)

  • I. Доктор больницы для бедных

  • II. Царский лейб-медик

  • Примечания

Татьяна Боткина ВОСПОМИНАНИЯ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

Предисловие автора

Часть первая ХОРОШИЕ ГОДЫ (1908-1914)

  • Глава I. Царское Село

  • Глава II. Жизнь при Дворе

  • Глава III. От Санкт-Петербурга до Крыма

  • Глава IV. Развод

  • Глава V. Две силы

  • Глава VI. Царская яхта

  • Глава VII. В тени Петра Великого

  • Глава VIII. Драма в Спале

  • Глава IX. Путешествие за границу

  • Глава X. На пороге 1914 года

Часть вторая БОЛЬШАЯ ВОЙНА (1914-1917)

  • Глава XI. Надвигающееся сумасшествие

  • Глава XII. Грозовые тучи

  • Глава XIII. Победа за три месяца

  • Глава XIV. Ранний траур

  • Глава XV. Пленный

  • Глава XVI. Смерть офицера

  • Глава XVII. Страна погружается в пучину

  • Глава XVIII. «Святость» Распутина

  • Глава XIX. Перелом

  • Глава XX. Сражение у Стохода

  • Глава XXI. Страшный конец 1916 года

Часть третья РЕВОЛЮЦИЯ (1917-1920)

  • Глава XXII. Восстание в Петрограде

  • Глава XXIII. Первая тюрьма

  • Глава XXIV. Прощание с прошлым

  • Глава XXV. Отъезд в Сибирь

  • Глава XXVI. В ссылке

  • Глава XXVII. Красная армия

  • Глава XXVIII. Чекист

  • Глава XXIX. Приговор судьбы

  • Глава XXX. Красный террор

  • Глава XXXI. Гражданская война

  • Глава XXXII. Транссибирская магистраль

  • Глава XXXIII.Последний реквием

Послесловие

Примечания

Комментарии Л. Ф. Капраловой

ПРИЛОЖЕНИЯ. Письма новомученика лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина

  • О.Т. Ковалевская,«Любовъ отца была нам защитой»

  • Письма детям

  • Письмо Председателю Екатеринбургского областного исполнительного комитета

  • Письмо брату А.С. Боткину

Биографический указатель

Библиография

Views 36
Rating
Added 17.06.2026
Author brat Andron
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books