Ковалевская - Царский лейб-медик

О Евгении Сергеевиче Боткине известно очень мало: скупые строки в монографиях о его знаменитом отце Сергее Петровиче Боткине и беллетризованные очерки о гибели царской семьи, где есть некоторые сведения о царском лейб-медике, в большей своей части не подкрепленные документально. Мемуары современников эпохи Императора Николая II, так широко издающиеся сегодня, лишь через запятую упоминают личность Е.С. Боткина наравне с другими и в незначительных эпизодах. Кое-что из изданного малым тиражом, где есть скудные сведения о лейб-медике, не входит в известные популярные сборники материалов о периоде правления Императора Николая II.

Почему? Ведь Евгений Сергеевич видел царскую семью, приходя для врачебного осмотра, каждый день, причем дважды: утром и вечером, когда семья жила в Александровском дворце. Боткин сопровождал семью в Ливадию, в Шхеры, за границу, в ставку — императора и цесаревича. Громадная часть жизни лейб-медика была отдана службе государю. Но ни Вырубова, ни Воейков, ни Буксгевден, ни другие известные и менее известные мемуаристы почти не упоминают о нем.

Царский лейб-медик - Жизнь и подвиг Евгения Боткина

Сост. О.Т. Ковалевская

СПб: «Царское Дело», 2017, 528 с., ил.

ISBN 978-5-91102-023-1

Царский лейб-медик - Жизнь и подвиг Евгения Боткина - Содержание

Ольга Ковалевская «ТЕПЕРЬ СУДЬБА ВЫБРАЛА НАС...» (Слово о Боткине)

I. Доктор больницы для бедных

II. Царский лейб-медик

Примечания

Татьяна Боткина ВОСПОМИНАНИЯ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

Предисловие автора

Часть первая ХОРОШИЕ ГОДЫ (1908-1914)

Глава I. Царское Село

Глава II. Жизнь при Дворе

Глава III. От Санкт-Петербурга до Крыма

Глава IV. Развод

Глава V. Две силы

Глава VI. Царская яхта

Глава VII. В тени Петра Великого

Глава VIII. Драма в Спале

Глава IX. Путешествие за границу

Глава X. На пороге 1914 года

Часть вторая БОЛЬШАЯ ВОЙНА (1914-1917)

Глава XI. Надвигающееся сумасшествие

Глава XII. Грозовые тучи

Глава XIII. Победа за три месяца

Глава XIV. Ранний траур

Глава XV. Пленный

Глава XVI. Смерть офицера

Глава XVII. Страна погружается в пучину

Глава XVIII. «Святость» Распутина

Глава XIX. Перелом

Глава XX. Сражение у Стохода

Глава XXI. Страшный конец 1916 года

Часть третья РЕВОЛЮЦИЯ (1917-1920)

Глава XXII. Восстание в Петрограде

Глава XXIII. Первая тюрьма

Глава XXIV. Прощание с прошлым

Глава XXV. Отъезд в Сибирь

Глава XXVI. В ссылке

Глава XXVII. Красная армия

Глава XXVIII. Чекист

Глава XXIX. Приговор судьбы

Глава XXX. Красный террор

Глава XXXI. Гражданская война

Глава XXXII. Транссибирская магистраль

Глава XXXIII.Последний реквием

Послесловие

Примечания

Комментарии Л. Ф. Капраловой

ПРИЛОЖЕНИЯ. Письма новомученика лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина

О.Т. Ковалевская,«Любовъ отца была нам защитой»

Письма детям

Письмо Председателю Екатеринбургского областного исполнительного комитета

Письмо брату А.С. Боткину

Биографический указатель

Библиография