Библия - Комментарии Скоуфилда - модуль BibleQuote

Сайрус Ингерсон Скоуфилд (англ. Cyrus Ingerson Scofield; 19 августа 1843, Клинтон Тауншип, Мичиган — 24 июля 1921, Нью-Йорк) — американский протестантский богослов, пастор и писатель. Автор комментариев к Библии, издание которых в начале XX века способствовало распространению диспенсационалистского богословия в США.

Перевод П. Харчлаа, 1987 г.

Эта работа была выполнена группой опытных переводчиков, редакторов и корректоров, чьи имена известны Господу, для славы Которого и совершен этот труд. Принимавших участие в этом издании вдохновляла мысль о том, что благодаря их труду Библия станет еще более понятной, открытой и притягательной для читающих ее по-русски.

Здесь необходимо сказать о трудностях, с которыми столкнулись издатели. Наиболее серьезная из них связана с отличием современного русского языка, на который переводились примечания, от языка более чем столетней давности, которым пользовались переводчики Синодального издания. В переводе Библии 1876 года имеется немало слов, ныне почти неупотребляемых. Согласовать тексты оказалось не так просто. Мы искали компромисс между нынешней и прошлой языковыми стихиями России и, возможно, не всегда находили идеальное решение.

Читатели также обнаружат, что каждая книга Библии снабжена вступлением, а каждая глава - заголовками и подзаголовками. Все эти добавления делают Св. Писание более понятным для современного читателя.

Следует, однако, отметить, что нами были оставлены ссылки, имеющиеся в Синодальной Библии, поэтому в нынешнем издании тематический метод ссылок Скоуфилда отсутствует.

Мы надеемся, что эта работа даст читателю, исследующему Библию, возможность более глубоко вникнуть в Библейские тексты, задуматься о внутренней связи исторических событий и Божиих призывов, обращенных к человеку и человечеству.

Библия, которую вы держите в руках, не является новым переводом Священного Писания. Это так называемый Синодальный перевод, который остается неизменным с 1876 года. Новым в предлагаемом издании являются переведенные с английского языка Примечания пастора Скоуфилда. Целью переводчиков и редакторов данного издания было, по возможности, точно передать содержание английского текста, сопровождающего Священное Писание.

Данное издание Библии с примечаниями отразило убеждение редактора, который тридцать лет изучал Св. Писания как пастор, учитель, писатель и лектор, что многие хорошие издания Библии не совсем совершенны. Постепенно в его душе возникло желание облегчить изучение и разумное пользование Библией. В этой работе помогло сотрудничество с широким кругом опытных исследователей Библии в Англии и США. О полезности такой работы пусть судит сам читатель. Отличительные черты этого труда следующие:

1. Старая система ссылок, основанная в основном на случайности английских слов, была ненаучной и часто вводящей в заблуждение. В данном издании мы применили другую систему, связывая ссылки по темам. Великие истины Божественного откровения так прослежены нами на протяжении Библии от их первого упоминания до последнего, что читатель сам может увидеть, как постепенно на протяжении многих веков развивали их различные авторы вплоть до кульминации во Христе и Новозаветных Писаниях. Этот метод обогащает читателя той полнотой знания, которая невозможна, когда знакомишься с обрывочными мыслями и фактами. (В русском издании ссылки сохранены в соответствии с Синодальной Библией).

2. За последние пятьдесят лет интерес к изучению Библии возрос так, как никогда прежде. Никогда раньше не было столько серьёзных учёных, которые с чистым сердцем и глубокими знаниями обращались бы к изучению Св. Писания. Появилось огромное количество комментариев, недоступных рядовому читателю. Отсеянные и освидетельствованные нами результаты этой огромной предварительной работы отразились в примечаниях, резюме и определениях данного издания. Всякого рода несостоятельные новшества, недостоверные личные мнения и толкования, были нами отвергнуты.

3. В случае нужды читатель на каждой странице может сверить вспомогательный материал с текстами Св. Писания.

Например, туманные и трудные места, кажущиеся несоответствия или противоречия, приведенные в Св. Писании символы получают освещение в ссылках, или разъясняются в подстрочном примечании на той же странице.

4. Все связанные между собой общей темой предметы вынесены в аналитическое резюме, в котором читатель найдет все, что по данному вопросу говорится в Св. Писании. Такого рода комментарий оберегает читателя от поверхностных обобщений на основании нескольких мест выхваченных из текстов. Мнение о том, что "Библией можно доказывать все что угодно" верно и неверно: оно верно, если пользоваться отдельными текстами, и неверно, если иметь в виду все Божественное откровение в целом.

5. Важнейшие понятия Библии, такие как например, усыновление, защита, уверенность, очищение, церковь, обращение, смерть, избрание, вечная жизнь, вечное наказание, вера, плоть, ад (будь то "шеол", "гадес" или "геенна"), вменение, оправдание, царство, умилостивление, примирение, искупление, покаяние, праведность, спасение, освящение, грех, мир (в его четырёх значениях) и т. д. переданы в этом издании простым, доступным, языком. Эти определения были представлены громадному числу известных исследователей и учителей всех евангельских вероисповеданий и были одобрены ими.

6. Чтобы облегчить изучение и усвоение Св. Писания, каждая из 66-ти книг Библии снабжена вступлением и анализом, с соответствующим подзаголовком.

7. Вся Библия разделена специальными подзаголовками на параграфы. При этом сохранено традиционно принятое деление на главы и стихи.

8. В объяснительных примечаниях приведены результаты современного исследования книг пророков, которые показывают насколько подлинны древние предсказания и как богата сокровищница высказанных пророками этических истин.

9. Особому анализу подвергнуты наиболее важные заветы Бога, те, что определяют жизнь человека и Божественное искупление, вокруг которых сосредоточена вся Библия. выявлена взаимосвязь между этими заветами и учением Христа.

10. Августин сказал: "Вглядитесь в века и увидите насколько гармоничны Писания". Из приведенных сносок и резюме читатель сможет уяснить, каковы периоды Божьего домостроительства, как прогрессировали отношения Бога с человечеством, какова Божественная цель, которая проходит сквозь века от начала человечества до конца его в вечности.

Как уже сказано выше, эта работа - не труд одного человека. Редактор лишь свёл воедино, суммировал, распределил и сократил ту обширную литературу, что недоступна большинству неспециалистов.

Успех этой работы в большой мере зависел от ценных предложений и сотрудничества помощников редактора, которые щедро отдавали тому изданию своё время и богатство накопленных знаний. Редактор признателен также широкому кругу ученых и духовных работников в Европе и Америке, чьи советы были для него неоценимы.

Редактор приносит также глубокую признательность тем, чья материальная поддержка сделала возможными наши многолетние исследования, многочисленные путешествия за границу, в центры Библейских исследований.

Завершенный труд свой я посвящаю всем любящим Господа!

1 января 1909 Ч. И. Скоуфилд