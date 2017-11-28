Синайский кодекс - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии - BibleQuote - Синайский Кодекс

В целом Синайский Кодекс датируется IV веком, иногда точнее - серединой века. Этот вывод основан на изучении текста рукописи, т.е. на палеографическом анализе. Кроме Синайского кодекса, из этого времени до нас дошла лишь одна, почти полная рукопись христианской Библии - так называемый Ватиканский кодекс, хранящийся в Ватиканской библиотеке в Риме. Рукописи христианской Библии, которые можно с уверенностью датировать боле ранним, чем Синайский Кодекс, временем, сохранились только в виде очень небольших фрагментов.

Большинство новозаветных папирусов достаточно отрывочны, имеется всего лишь пятьдесят рукописей (из которых Синайский кодекс является единственным представителем унциалов), содержащих полный текст Нового Завета.

Некоторые ученые предполагали, что две древнейшие из дошедших до наших дней пергаменных списков Библии — кодексы — Ватиканский и Синайский — могли входить в число тех пятидесяти рукописей, что были заказаны Константином.

Указывалось, в частности, что непонятное выражение Евсевия "кодексы по три и по четыре" вполне согласуется с тем, что в этих двух рукописях текст написан на странице в три и в четыре колонки. Однако можно также найти некоторые признаки того, что Ватиканский кодекс происходит из Египта, и что редакция текста этих рукописей не идентична той, которой пользовался Евсевий. С достаточной уверенностью можно сказать лишь то, что Ватиканский и Синайский кодексы, несомненно, выглядят так же, как рукописи, заказанные Евсевию императором Константином.

История Синайского кодекса

Первое место в списке новозаветных рукописей по традиции занимает кодекс греческой Библии IV в., обнаруженный в середине XIX в. Константином Тишендорфом в монастыре св. Екатерины на горе Синай. С тех пор эту рукопись знают как Синайский кодекс. Когда-то он содержал полный библейский текст, написанный красивым унциалом (см. илл. I) и расположенный в четырех столбцах на каждой странице. Размер каждой страницы составляет 381 на 343 мм. Текст Ветхого Завета не сохранился полностью до наших дней — отдсльные его части утрачены навсегда, но, к счастью, новозаветный текст уцслсл полностью. В действитсльности Синайский кодекс является единственной полной греческой унциальной рукописью с текстом Нового Завета.



История обнаружения этого памятника поистине удивительна и заслуживает более подробного рассказа. В 1844 г., не достигнув и 30-летнего возраста, Тишендорф, приват-доцент Лейпцигского университета, отправился в длитсльное путешествие по Ближнему Востоку в поисках библейских рукописей. Во время посещения монастыря св. Екатерины на горе Синай он случайно увидсл несколько листов пергамена в корзине для мусора, предназначенного для растопки монастырской печи. Вниматсльно рассмотрев листы, Тишендорф опредслил, что они являются частью списка Септуагинты с текстом Ветхого Завета, написанного ранним греческим унциалом.

Ученый извлек из корзины не менее 43 таких же листов. Один из монахов мимоходом заметил, что две корзины с подобными листами уже отправлены в топку! Спустя некоторое время, когда Тишендор-фу показали другие части этого же кодекса (содержащие всего Исайю и 1 и 4 Маккаввейские книги), ученый предупредил монахов, что подобные документы представляют слишком большую ценность, чтобы их постигла участь сожжения в печи. 43 листа, которые Тишендорфу позволили взять с собой, включали Первую книгу Царств, книги пророков Иеремии, Неемии и Ездры. По возвращении в Европу ученый передал их в университетскую библиотеку Лейпцига, где они хранятся и по сей день. В 1846 г. он опубликовал текст кодекса, назвав его Фредерико-Августинским (в честь короля Саксонии, Фредерика Августа, монарха и покровитсля Тишендорфа).



В 1853 г. Тишендорф вторично посетил монастырь св. Екатерины в надежде приобрести остальные части кодекса. Однако восторги Тишендорфа по поводу обнаружения рукописи насторожили монахов, и он не смог узнать о рукописи ничего нового. В 1859 г. поиски вновь привсли его на Синай, на этот раз он пользовался покровитсльством российского царя Александра II. За день до своего отъезда он показал монастырскому эконому том Септуагинты, изданный им в Лейпциге. После этого настоятсль заметил, что у него также имеется список Септуагинты, и извлек из шкафа в своей кслье завернутую в красную ткань рукопись. Глазам изумленного ученого предстало сокровище, которое он жаждал увидеть так много лет.

Пытаясь скрыть свои чувства, Тишендорф как бы между прочим попросил разрешения взглянуть на рукопись еще раз в тот же вечер. Разрешение было получено, и, возвратись в свою комнату, Тишендорф всю ночь изучал рукопись, поскольку, как он пишет в дневнике (который ученый вел на латинском языке), qtuppe dormire nefas videbatur ("заснуть было бы в самом деле кощунственно")! Вскоре он обнаружил, что документ содержит гораздо больше, чем можно было бы ожидать, — он включал не только значитсльную часть Ветхого Завета, но и полный Новый Завет в прекрасном состоянии. Кроме библейских текстов кодекс содержал два произведения ранних христианских авторов II в., Послание Варнавы (до того времени оно было известно лишь в плохом латинском переводе) и большой отрывок из Пастыря Ермы, доссле известное лишь по названию.



На следующее утро Тишендорф попытался назначить цену за рукопись, но безуспешно. Тогда он попросил разрешения взять документ на время в Каир для изучения, но монах, в чьем ведении находилась алтарная тарслка для сбора пожертвований, отказал ученому, и ему пришлось уехать ни с чем.



Позднее, находясь в Каире, где у синайских монахов было подворье, Тишендорф настойчиво просил настоятсля монастыря св. Екатерины, который в тот момент, к счастью, оказался в Каире, послать за документом. Рукопись доставили из монастыря быстрые бедуины, и Тишендорф наконец получил возможность переписать ее, но при условии, что он не будет работать более, чем с одной тетрадью (восемь листов) за один раз. Два немца, книготорговец и аптекарь, которые оказались в ту пору в Каире, немного знали греческий язык и помогли Тишен-дорфу переписать рукопись. Ученый тщатсльно проверял переписанное. Через два месяца они переписали 110 тысяч строк текста.



Следующим этапом переговоров стало осуществление того, что можно образно назвать "церковной дипломатией". В то время место настоятсля у синайских монахов было свободно. Тишендорф предложил им преподнести какой-либо подарок русскому царю, чье влияние как защитника греческой церкви могло бы быть употреблено во благо в связи с избранием нового настоятсля. А какой подарок мог более соответствовать случаю, если не древняя рукопись! После продолжитсльных переговоров бесценный кодекс был доставлен к Тишендорфу для публикации в Лейпциге и поднесения царю от имени монахов. На Востоке принято преподносить ответный подарок (ср. Быт 23, где Ефрон "отдает" Аврааму поле для места погребения, а Авраам тем не менее платит за землю 400 сиклей серебра).

Русский царь, в свою очередь, подарил монастырю св. Екатерины серебряную раку, семь тысяч рублей на поддержание синайской библиотеки, две тысячи рублей каирским монахам, а также пожаловал несколько русских знаков отличия (почетных степеней) представитслям монастырской власти. В 1862 г., когда праздновалось тысячслетие основания Российского государства, появилось роскошное издание текста рукописи в четырех томах. Рукопись издали на казенные деньги и напечатали в Лейпциге особым шрифтом, который был отлит таким образом, чтобы до малейших деталей воспроизвести особенности каждой строки оригинала 12.



Окончательная публикация кодекса была осуществлена в XX в., когда издатсльство Оксфордского университета выпустило факсимильное издание по фотографиям, сдсланным профессором Кирсоппом Лейком (Kirsopp Lake) (Новый Завет, 19П; Ветхий Завет, 1922). После революции в России советское правитсльство, которому нужна была не Библия, а деньги, договорилось с доверенными лицами Британского музея о продаже кодекса за 100 тысяч фунтов стерлингов (немногим больше, чем 500 тысяч долларов). Британское правитсльство взяло на себя обязатсльство обеспечить половину требуемой суммы, тогда как другая половина собиралась по подписке, из пожертвований и вкладов заинтересованных в покупке американцев, а также частных лиц и отдсльных приходов по всей Британии. За несколько дней до Рождества рукопись была перевезена под охраной в Британский музей.