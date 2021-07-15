Суриков - История и культура Древней Греции – словарь BibleQuote

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой первый на русском языке и один из очень немногих в мире пример энциклопедического словаря, целиком посвященного древнегреческой цивилизации и в полной мере освещающего все ее компоненты, пути и специфику развития. Древнегреческая цивилизация занимает уникальное место в истории человечества: она во многом стала тем фундаментом, на котором впоследствии сформировались все последующие европейские социумы. И по сей день наследие древних греков в области политической теории и практики, всех без исключения сфер культуры (философии, теоретических наук, литературы, искусства) отнюдь не устарело; оно используется, осознанно или неосознанно, самым активным образом и на различных уровнях общественного бытия. Таким образом, мировое значение древнегреческой цивилизации воистину неоценимо.В статьях, вошедших в словарь, речь идет обо всех основных феноменах, связанных с древнегреческой цивилизацией на протяжении ее многовекового существования: от эгейских культур III–II тысячелетий до н. э. через архаическую (VIII–VI вв. до н. э.) и классическую (V–IV вв. до н. э.) эпохи — время высшего расцвета греческого гения — к периодам эллинизма (III–I вв. до н. э.) и римского владычества в Греции. В книге фигурируют древнегреческие государства и города, основные факты их истории (войны, крупные сражения, важнейшие межгосударственные договоры и союзы и т. п.), персоналии деятелей древнегреческой политики и культуры (писателей, философов, ученых, художников, музыкантов и т. д.), мифологические персонажи, историко-географические реалии, прославленные памятники искусства, различные аспекты повседневной жизни и быта греков и многое другое.

В комплексном словаре такого рода давно уже ощущается насущная потребность. До сих пор за неимением отечественных изданий таковые приходилось переводить с иностранных языков. В частности, недавно был в очередной раз переиздан переводной с немецкого словарь Любкера — книга более чем столетней давности, конечно, уже совершенно не отражающая современного уровня развития знаний об античности. В связи с вышесказанным авторы стремились, с одной стороны, опираться на наиболее передовые достижения науки, а с другой — излагать материал в популярной форме, доступной не только специалистам, но и широкому кругу читателей, интересующихся историей и культурой прошлого. Не исключаем также, что словарь привлечет внимание тех наших соотечественников, которые собираются в туристическую поездку в Грецию или другие страны, где сохранились памятники древнегреческой культуры и искусства; поэтому мы старались уделять таким достопримечательностям значительное внимание.Поскольку, как уже было сказано, эта книга — первый у нас опыт всестороннего освещения древнегреческой цивилизации в словарной форме, руководитель авторского коллектива не ставил перед собой задачу чрезмерной унификации изложения: это могло бы сделать его излишне сухим и формальным. Авторам предоставлялась определенная свобода в выборе концепций статей, структурировании материала, стилистике его подачи.

Суриков и др. - История и культура Древней Греции. Энциклопедический словарь – словарь BibleQuote

И.Е. Суриков, В.С. Ленская, Е.И. Соломатина, Л.И. Таруашвили. М.: Языки Славянских Культур, 2009

ISBN: 978-5-9551-0355-6