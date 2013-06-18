Успенский Николай Дмитриевич - Книги и статьи - модуль BibleQuote

В модуль входят работы известного православного литургиста и музыковеда Н. Д. Успенского

Задачи православного богословия в современной жизни церкви

Спасение верой (Доклад на богословских собеседованях в Арнольдсхейме)

Соборность Церкви (Доклад на Православно-Протестантской конференции в Ярвенпя)

Тайная Вечеря и Трапеза Господня (Связь Ветхого и Нового Звета в Евхаристии)

Православная вечерня

Христианская православная утреня

Чин всенощного бдения на православном востоке и в русской церкви

К истории обряда святого огня (Чудо или церемония? И почему живёт легенда о чуде? 1949 год, кстати...)

Образцы древнерусского певческого искусства

Св. Роман Сладкопевец и его кондаки

Коллизия двух богословий в исправлении русских богослужебных книг в XVII веке

УСПЕНСКИЙ Николай Дмитриевич (1900-87), рус. правосл. литургист и музыковед. Род. в Новгородской губ. в семье священника. Учился в Петерб. Богословском ин-те; окончил Ленингр. государств. консерваторию (1937), где защитил кандидатскую диссертацию (1946). Преподавал в консерватории и др. учебных заведениях, управлял церк. хором в Николо-Богоявленском соборе в Ленинграде. С 1946 перешел в ЛДА, где с 1947 был проф. С 1949 магистр богословия; в 1957 удостоен степени доктора церк. истории.

Многочисл. труды У. по литургике и музыковедению печатались в церковных и светских издательствах и принесли ему мировую известность. Ряд работ У. посвящен и библ. тематике. К ним принадлежит цикл статей «Святые места в Иерусалиме на сегодня» (ЖМП, 1961, № 5-7), содержащий ценный материал по новозав. археологии и топографии. Два исследования У. «Тайная вечеря и трапеза Господня» (ЖМП, 1967, № 3-4) и «Анафора» (БТ, 1975, сб.13) рассматривают связь таинства Евхаристии со Свящ.Писанием и ветхозав. Преданием (в частн., с ветхозав. пасхальными обрядами).

История и значение праздника Рождества Христова, ЖМП, 1956, № 12; Псалмодия — Псалмы — Псалтирь, МЭ, т.4 (там же помещено мн. др. статей У.); см. также: Д у д и н о в П., Список трудов проф.Н.Д.У., БТ, 1975, сб.13).

l МЭ, т.6; Б р о н с к и й В., Проф.Н.Д.У., ЖМП, 1988, № 3.

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