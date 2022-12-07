Вестминстерский Ленинградский Кодекс - Biblia Hebraica Stuttgartensia - модуль BibleQuote

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Вестминстерский Ленинградский Кодекс

Вестминстерский Ленинградский Кодекс представляет собой доработку текста Еврейской Библии "Michigan-Claremont-Westminster Electronic Hebrew Bible", проект которого был завершён ещё в 1987 г., в связи с чем он и получил своё новое название.

С тех пор текст Вестминстерского Ленинградского Кодекса, при сверке с фото-факсимилем Ленинградской Кодекса, подвергался во многих местах правкам. Центр передовых библейских исследований Джеймса Алана Гроувса продолжает изучать и исправлять этот электронный текст, в основном в части постройки морфологии и синтаксиса базы данных Еврейской Библии. Вестминстерский Ленинградский Кодекс в интернете, последняя редакция: tanach.us Формат текста: UTF-8.

The Westminster Leningrad Codex [v. 4.14]

В архиве представлены два текста: - с гласными и акцентами (WLC+); - только с согласными (WLC(c)+). Остаются проблемы с отображением в Цитате условных обозначений к тексту: - старая проблема с сокрытием цифр (Цитата считает их номерами Стронга); - проблемы с переносом квадратных скобок в конец предложения (это я думаю вылечится после перехода Цитаты на новый движок). Для самого текста это не критично, а если надо увидеть правильное расположение условных обозначений - включать в Цитате режим отображения номеров Стронга.

Biblia Hebraica Stuttgartensia

Biblia Hebraica Stuttgartensia - или так называемая Еврейская Библия - это пересмотренное и дополненное критическое издание масоретского текста.

Еврейская Библия основана на Ленинградском Кодексе.

Десять лет (1967-1977) пересмотр осушествлялся Карлом Эллигером и Вильгельмом Рудольфом в г. Штутгарте под патронажем Германского Библейского Общества. В 1977 году первое издание Biblia Hebraica Stuttgartensia вышло в свет.

Работа продолжалась и в настоящее время последним является пятое издание Еврейской Библии, которое вышло в в 1997 году.

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