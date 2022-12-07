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Вестминстерский Ленинградский Кодекс - Biblia Hebraica Stuttgartensia - модуль BibleQuote

Вестминстерский Ленинградский Кодекс
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod
На странице размещены библейские модули BibleQuote на иврите.

Вестминстерский Ленинградский Кодекс

Вестминстерский Ленинградский Кодекс представляет собой доработку текста Еврейской Библии "Michigan-Claremont-Westminster Electronic Hebrew Bible", проект которого был завершён ещё в 1987 г., в связи с чем он и получил своё новое название.
С тех пор текст Вестминстерского Ленинградского Кодекса, при сверке с фото-факсимилем Ленинградской Кодекса, подвергался во многих местах правкам. Центр передовых библейских исследований Джеймса Алана Гроувса продолжает изучать и исправлять этот электронный текст, в основном в части постройки морфологии и синтаксиса базы данных Еврейской Библии. Вестминстерский Ленинградский Кодекс в интернете, последняя редакция: tanach.us
Формат текста: UTF-8.

The Westminster Leningrad Codex [v. 4.14]

В архиве представлены два текста:
- с гласными и акцентами (WLC+);
- только с согласными (WLC(c)+).
Остаются проблемы с отображением в Цитате условных обозначений к тексту:
- старая проблема с сокрытием цифр (Цитата считает их номерами Стронга);
- проблемы с переносом квадратных скобок в конец предложения (это я думаю вылечится после перехода Цитаты на новый движок).
Для самого текста это не критично, а если надо увидеть правильное расположение условных обозначений - включать в Цитате режим отображения номеров Стронга.
Biblia Hebraica Stuttgartensia

Biblia Hebraica Stuttgartensia

Biblia Hebraica Stuttgartensia - или так называемая Еврейская Библия - это пересмотренное и дополненное критическое издание масоретского текста.
Еврейская Библия основана на Ленинградском Кодексе.
Десять лет (1967-1977) пересмотр осушествлялся Карлом Эллигером и Вильгельмом Рудольфом в г. Штутгарте под патронажем Германского Библейского Общества. В 1977 году первое издание Biblia Hebraica Stuttgartensia вышло в свет.
Работа продолжалась и в настоящее время последним является пятое издание Еврейской Библии, которое вышло в в 1997 году.
Модуль BibleQuote Цитата из Библии в формате UTF-8 для Windows и Андроид
Модуль не поддерживает номера Стронга.
Просмотров 4 116
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 07.12.2022
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5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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