Вестминстерский Ленинградский Кодекс - Biblia Hebraica Stuttgartensia - модуль BibleQuote
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Вестминстерский Ленинградский Кодекс
Вестминстерский Ленинградский Кодекс представляет собой доработку текста Еврейской Библии "Michigan-Claremont-Westminster Electronic Hebrew Bible", проект которого был завершён ещё в 1987 г., в связи с чем он и получил своё новое название.
С тех пор текст Вестминстерского Ленинградского Кодекса, при сверке с фото-факсимилем Ленинградской Кодекса, подвергался во многих местах правкам. Центр передовых библейских исследований Джеймса Алана Гроувса продолжает изучать и исправлять этот электронный текст, в основном в части постройки морфологии и синтаксиса базы данных Еврейской Библии. Вестминстерский Ленинградский Кодекс в интернете, последняя редакция: tanach.us
С тех пор текст Вестминстерского Ленинградского Кодекса, при сверке с фото-факсимилем Ленинградской Кодекса, подвергался во многих местах правкам. Центр передовых библейских исследований Джеймса Алана Гроувса продолжает изучать и исправлять этот электронный текст, в основном в части постройки морфологии и синтаксиса базы данных Еврейской Библии. Вестминстерский Ленинградский Кодекс в интернете, последняя редакция: tanach.us
Формат текста: UTF-8.
The Westminster Leningrad Codex [v. 4.14]
В архиве представлены два текста:
- с гласными и акцентами (WLC+);
- только с согласными (WLC(c)+).
Остаются проблемы с отображением в Цитате условных обозначений к тексту:
- старая проблема с сокрытием цифр (Цитата считает их номерами Стронга);
- проблемы с переносом квадратных скобок в конец предложения (это я думаю вылечится после перехода Цитаты на новый движок).
Для самого текста это не критично, а если надо увидеть правильное расположение условных обозначений - включать в Цитате режим отображения номеров Стронга.
Biblia Hebraica Stuttgartensia
Biblia Hebraica Stuttgartensia - или так называемая Еврейская Библия - это пересмотренное и дополненное критическое издание масоретского текста.
Еврейская Библия основана на Ленинградском Кодексе.
Десять лет (1967-1977) пересмотр осушествлялся Карлом Эллигером и Вильгельмом Рудольфом в г. Штутгарте под патронажем Германского Библейского Общества. В 1977 году первое издание Biblia Hebraica Stuttgartensia вышло в свет.
Работа продолжалась и в настоящее время последним является пятое издание Еврейской Библии, которое вышло в в 1997 году.
Модуль BibleQuote Цитата из Библии в формате UTF-8 для Windows и Андроид
Модуль не поддерживает номера Стронга.
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