Дорогие мои верные читатели, которым полюбились четыре первые книги из этой серии! Мы продолжаем наш увлекательнейший разговор. Даже знающие язык достаточно хорошо каждый день открывают для себя что-то новое, интересное, неожиданное. Это живой, развивающийся язык. Он радует, удивляет, и главное - делает нашу жизнь в Израиле богаче, полнее. В этой книге мы постараемся понять, что имела в виду журналистка своей фразой:

"Анахну хазакот бе-мадъэй а-алахсон" ("Мы сильны в науке диагонали"). Или почему премьер сказал своим оппонентам с усмешкой: "Тишлеху цфират hapraa ла-хаятим ״ ("Пошлите своим портным сигнал успокоиться"). Израильтяне всё поняли. А вы? Будет много таких удивительных выражений. Иногда вам хочется бросить агрессивно обвиняющему вас собеседнику,: "Уж чья бы корова мычала"? И мне хочется. А как это на иврите? А как будет: "Ты путаешь причину и следствие"? Узнаем.

Хочу обратить ваше внимание: в этой книге артикль в кириллической транскрипции я передаю одной буквой "а-", хотя раньше я писал "ha-». Опыт показывает, что лучше никак не произносить этот отсутствующий в русском языке звук "h", чем произносить его "х" - поскольку от этого меняется смысл слова. И не падайте в обморок, обнаружив опечатку, неточное ударение. Не живите слишком подробно. Идите к главной цели - освоить иврит на таком уровне, чтобы понимать прочитанное и услышанное, говорить, писать. Здесь в школах детям до определенного класса не снижают оценку за ошибки, не дергают их. И все они в конце концов выучивают этот прекрасный язык. Чего желаю и нам с вами.

Ай да Эрдоган, ай да сукин сын! Как и обещал в предисловии, начну с выражения, в котором вы легко узнаете оба слова - но поймете ли его? Левая активистка жалуется сочувствующим ей журналистам, что на КПП они вели себя прилично, просто объективно фиксировали происходящее, а армейские власти «патху эруа». Вы все поняли? Что такое - «патху эруа«? Словарь вам не поможет. «Патху - «открыли», «эруа» - «событие, мероприятие». Почему я написал, что активистка пожаловалась?

Потому что на армейском профессиональном жаргоне (который переняли и их антагонисты - активисты левых проарабских организаций) - «лифтоах эруа» означает: объявить экстренную ситуацию в связи с враждебной акцией. И соответственно-действия: район объявляется закрытой зоной, и все гражданские лица, включая журналистов и активистов, должны немедленно покинуть это место. В израильской полиции это же выражение означает: зарегистрировать нарушение закона (кража, нападение, убийство и проч.) Активистка жалуется, что ее невинные действия были расценены армией как враждебная акция.

Юрий Моор-Мурадов - Иврит на пятерку или Занимательный иврит 5

Издательство - «Yuramedia» - 363 с.

Иерусалим - 2018 г.

Юрий Моор-Мурадов - Иврит на пятерку или Занимательный иврит 5 - Бурная деятельность против клиентов

Из Газы пальнули ракетой в сторону Израиля, в ответ ЦАХАЛ нанес три мощных удара по военным объектам ХАМАСа. Военный Рон Бен-Ишай объясняет причину непропорционального ответа: ХАМАС готовится к войне с нами, роет туннели на границе, строит ракеты. И наша армия кое-что у них там поразрушила. На иврите Рон Бен-Ишай пишет: «ХАМАС эйно шокет аль шмарев» - «ХАМАС не сидит без дела». «Шокет аль шмарав» обычно говорят о вине, которое тихо бродит; «Эйно шокет аль шмарав» давно стало поговоркой, означающей: «не сидит сложа руки, проявляет бурную деятельность». «Шмарим» - «дрожжи», «шмарав» - «его, свои дрожжи». Другой журналист отвечает на публикации, что правительство до операции «Нерушимая скала» не знало об этих туннелях: «А-кабинет ло яда аль а-минhарот? Ну, беэмет!» - «Кабинет не знал о туннелях? Да что вы говорите?!» А образ с тихим брожением использовал и министр строи- тельства Ури Ариэль.

Он доволен тем, что будет построено новое поселение для жителей Амоны, эвакуированных по указанию БАГАЦа. Однако добавляет: это хорошо, но мало. «А-мемшала ло цриха лануах аль а-шмарим» - «Наше правительство не должно отдыхать на дрожжах». Министр полагает, что правительство не должно успокаиваться на достигнутом, должно «бродить» дальше, строить еще и еще. Про человека (или процесс) который перестал продвигаться, куда-либо стремиться, говорят: «Кафа аль а-шмарим» - «застыл на дрожжах». Часто - о творческих людях. Есть схожее-международное: «Ло нах аль зерей дафна» - «Не почивает на лаврах». Отсюда мы узнаем, что имя «Дафна» (которое, переодевшись в девушку, взял себе герой Джека Леммона в фильме «В джазе только девушки»), означает «лавра».

У русских такого женского имени нет, но мужское есть - вождь Белого движения Корнилов был Лавром. Военная полиция проводит аресты парней призывного возраста в ортодоксальном секторе. В чем они провинились? Не явились в Военкомат. Не для того, чтобы быть мобилизованными («леhитгаес»), а чтобы «леhитхаель». Вы поняли - это глагол от слова «хаяль» («солдат»). И что же он означает? «Леhитхатен» от «хатуна» («свадьба») - «жениться». «Леhитъацбен» от «эцев» («нерв») - «нервничать». А «леhитхаель»? Нужно пройти медкомиссию, надеть форму, предстать перед командиром. Если ты ультраортодокс и намерен посвятить жизнь изучению Торы - заяви об этом и получи освобождение. Формальность - но закон есть закон.

Зря нервничать не нужно. Военкомат на иврите - БАКУМ: «Бсис клита у-миюн» - «База приема и распределения (в части)». Выходцы из Средней Азии знают, что такое «хурджун». Это такой мешок с двумя отделениями, который вешают на вьючное животное - осла, верблюда, лошадь. На иврите он называется «пухлац». Замечательна история возникновения слова. На арамейском эту очень полезную в хозяйстве вещь называли «похал». Множественное число - «пухлин». Иврит перенял, но потом произошла путаница. Если на- писать его на иврите от руки, могут по ошибке последние две буквы - «юд» и «нун софит» - принять за одну букву «цади софит»; что и произошло, прочли неверно, написали «пухлац» - да так и повелось.