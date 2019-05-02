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Моор-Мурадов - Иврит на пятерку или Занимательный иврит 5

Юрий Моор-Мурадов - Иврит на пятерку или Занимательный иврит 5
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Educational
Дорогие мои верные читатели, которым полюбились четыре первые книги из этой серии! Мы продолжаем наш увлекательнейший разговор. Даже знающие язык достаточно хорошо каждый день открывают для себя что-то новое, интересное, неожиданное. Это живой, развивающийся язык. Он радует, удивляет, и главное - делает нашу жизнь в Израиле богаче, полнее. В этой книге мы постараемся понять, что имела в виду журналистка своей фразой:
"Анахну хазакот бе-мадъэй а-алахсон" ("Мы сильны в науке диагонали"). Или почему премьер сказал своим оппонентам с усмешкой: "Тишлеху цфират hapraa ла-хаятим״ ("Пошлите своим портным сигнал успокоиться"). Израильтяне всё поняли. А вы? Будет много таких удивительных выражений. Иногда вам хочется бросить агрессивно обвиняющему вас собеседнику,: "Уж чья бы корова мычала"? И мне хочется. А как это на иврите? А как будет: "Ты путаешь причину и следствие"? Узнаем.
Хочу обратить ваше внимание: в этой книге артикль в кириллической транскрипции я передаю одной буквой "а-", хотя раньше я писал "ha-». Опыт показывает, что лучше никак не произносить этот отсутствующий в русском языке звук "h", чем произносить его "х" - поскольку от этого меняется смысл слова. И не падайте в обморок, обнаружив опечатку, неточное ударение. Не живите слишком подробно. Идите к главной цели - освоить иврит на таком уровне, чтобы понимать прочитанное и услышанное, говорить, писать. Здесь в школах детям до определенного класса не снижают оценку за ошибки, не дергают их. И все они в конце концов выучивают этот прекрасный язык. Чего желаю и нам с вами.
Ай да Эрдоган, ай да сукин сын! Как и обещал в предисловии, начну с выражения, в котором вы легко узнаете оба слова - но поймете ли его? Левая активистка жалуется сочувствующим ей журналистам, что на КПП они вели себя прилично, просто объективно фиксировали происходящее, а армейские власти «патху эруа». Вы все поняли? Что такое - «патху эруа«? Словарь вам не поможет. «Патху - «открыли», «эруа» - «событие, мероприятие». Почему я написал, что активистка пожаловалась?
Потому что на армейском профессиональном жаргоне (который переняли и их антагонисты - активисты левых проарабских организаций) - «лифтоах эруа» означает: объявить экстренную ситуацию в связи с враждебной акцией. И соответственно-действия: район объявляется закрытой зоной, и все гражданские лица, включая журналистов и активистов, должны немедленно покинуть это место. В израильской полиции это же выражение означает: зарегистрировать нарушение закона (кража, нападение, убийство и проч.) Активистка жалуется, что ее невинные действия были расценены армией как враждебная акция.

Юрий Моор-Мурадов - Иврит на пятерку или Занимательный иврит 5

Издательство - «Yuramedia» - 363 с.
Иерусалим - 2018 г.

Юрий Моор-Мурадов - Иврит на пятерку или Занимательный иврит 5 - Бурная деятельность против клиентов

Из Газы пальнули ракетой в сторону Израиля, в ответ ЦАХАЛ нанес три мощных удара по военным объектам ХАМАСа. Военный Рон Бен-Ишай объясняет причину непропорционального ответа: ХАМАС готовится к войне с нами, роет туннели на границе, строит ракеты. И наша армия кое-что у них там поразрушила. На иврите Рон Бен-Ишай пишет: «ХАМАС эйно шокет аль шмарев» - «ХАМАС не сидит без дела». «Шокет аль шмарав» обычно говорят о вине, которое тихо бродит; «Эйно шокет аль шмарав» давно стало поговоркой, означающей: «не сидит сложа руки, проявляет бурную деятельность». «Шмарим» - «дрожжи», «шмарав» - «его, свои дрожжи». Другой журналист отвечает на публикации, что правительство до операции «Нерушимая скала» не знало об этих туннелях: «А-кабинет ло яда аль а-минhарот? Ну, беэмет!» - «Кабинет не знал о туннелях? Да что вы говорите?!» А образ с тихим брожением использовал и министр строи- тельства Ури Ариэль.
Он доволен тем, что будет построено новое поселение для жителей Амоны, эвакуированных по указанию БАГАЦа. Однако добавляет: это хорошо, но мало. «А-мемшала ло цриха лануах аль а-шмарим» - «Наше правительство не должно отдыхать на дрожжах». Министр полагает, что правительство не должно успокаиваться на достигнутом, должно «бродить» дальше, строить еще и еще. Про человека (или процесс) который перестал продвигаться, куда-либо стремиться, говорят: «Кафа аль а-шмарим» - «застыл на дрожжах». Часто - о творческих людях. Есть схожее-международное: «Ло нах аль зерей дафна» - «Не почивает на лаврах». Отсюда мы узнаем, что имя «Дафна» (которое, переодевшись в девушку, взял себе герой Джека Леммона в фильме «В джазе только девушки»), означает «лавра».
У русских такого женского имени нет, но мужское есть - вождь Белого движения Корнилов был Лавром. Военная полиция проводит аресты парней призывного возраста в ортодоксальном секторе. В чем они провинились? Не явились в Военкомат. Не для того, чтобы быть мобилизованными («леhитгаес»), а чтобы «леhитхаель». Вы поняли - это глагол от слова «хаяль» («солдат»). И что же он означает? «Леhитхатен» от «хатуна» («свадьба») - «жениться». «Леhитъацбен» от «эцев» («нерв») - «нервничать». А «леhитхаель»? Нужно пройти медкомиссию, надеть форму, предстать перед командиром. Если ты ультраортодокс и намерен посвятить жизнь изучению Торы - заяви об этом и получи освобождение. Формальность - но закон есть закон.
Зря нервничать не нужно. Военкомат на иврите - БАКУМ: «Бсис клита у-миюн» - «База приема и распределения (в части)». Выходцы из Средней Азии знают, что такое «хурджун». Это такой мешок с двумя отделениями, который вешают на вьючное животное - осла, верблюда, лошадь. На иврите он называется «пухлац». Замечательна история возникновения слова. На арамейском эту очень полезную в хозяйстве вещь называли «похал». Множественное число - «пухлин». Иврит перенял, но потом произошла путаница. Если на- писать его на иврите от руки, могут по ошибке последние две буквы - «юд» и «нун софит» - принять за одну букву «цади софит»; что и произошло, прочли неверно, написали «пухлац» - да так и повелось.
Views 417
Rating 5.0 / 5
Added 02.05.2019
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 7 years ago

первый раз вижу такой необычный учебник!

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