Конфессиональные проблемы были и остаются важной стороной жизни человеческого общества. Церковная история неотделима от социально-политической истории любого государства. Соответственно в любой национальной историографии вопросы церковно-религиозной истории занимали видное место.

В отечественной историографии этим вопросам также уделялось значительное внимание. Систематическое изучение истории русского православия и в целом конфессиональной истории Российского государства после 1917 г. оказалось, однако, надолго прерванным. В советский период отечественной истории, в условиях господства атеистической идеологии, история религии и церкви оказалась задвинутой на задний план и затрагивалась в основном в целях разоблачения религиозного «мракобесия», «реакционной» роли церковных институтов в общественно-политической жизни.

Только со второй половины 1980-х гг., с началом идеологических сдвигов в российском обществе, в нашей стране началось возрождение объективного и всестороннего изучения церковно-религиозной истории. С тех пор было создано значительное количество научных и научно-популярных трудов по церковно-религиозной истории, в первую очередь, по истории Русской Православной церкви. Этим занимались как собственно церковные авторы, так и светские исследователи. Последние уделяли особое внимание положению Русской церкви в наиболее сложный период её истории - в XX веке, накануне, во время русских революций и в советский период. Здесь надо назвать прежде всего работы канадского автора российского происхождения Д. В. Поспеловского, отечественных исследователей С. Л. Фирсова, А. Н. Кашеварова, М. В. Шкаровского, П. Г. Рогозного, М. А. Бабкина.

В. И. Мусаев - Между Западом и Востоком: Православие в автономной и независимой Финляндии (1890-е - 1930-е гг.)

СПб. : Изд-во Политехи, ун-та, 2014. — 538 с.

В. И. Мусаев - Между Западом и Востоком: Православие в автономной и независимой Финляндии (1890-е - 1930-е гг.) - Содержание

Введение

Глава I. Образование и начальный период существования Финляндской Православной епархии

1. Православие в Финляндии до конца XIX в.

2. Финляндские православные приходы к началу 1890-х гг. Вопрос об учреждении самостоятельной архиерейской кафедры в Финляндии

3. Образование и становление Финляндской православной епархии. Архиепископ Антоний (Вадковский)

4. Православное население Финляндии и школьный вопрос

5. Православие в Финляндии в контексте правовой проблемы

6. Финляндские православные обители в последние десятилетия XIX в.

Глава II. Финляндская Православная епархия в начале XX в.

1. Общественно-политическая ситуация в Финляндии на рубеже столетий

2. Архиепископ Николай (Налимов) и новый курс в управлении Финляндской епархией

3. 1905 год и его последствия для финляндского православия. Финско-протестантская экспансия в православной Карелии

4. Финляндская епархия после 1905 г. Архиепископ Сергий (Страгородский)

5. Архимандрит Киприан (Шнитников), Православное Карельское братство и усиление борьбы с «панфиннизмом»

6. Финляндская епархия, генерал-губернатор Ф. А. Зейн и «второй период угнетения»

7. Валаам и Коневец в эпицентре конфликтов на рубеже 1900-х — 1910-х гг.

Глава III. Православная церковь в независимой Финляндии (1917-1930-е гг.)

1. Перемены внутри Русской Православной Церкви в 1917- 1920-е гг.

2. Преобразование Финляндской епархии в автономную Финляндскую Православную Церковь (1917-1921 гг.)

3. Финляндские православные монастыри в первые годы независимости Финляндии

4. Переход Финляндской церкви в юрисдикцию Константинопольского патриархата (1922—1923 гг.)

5. Календарный вопрос в Финляндской церкви и монастырская оппозиция (1923—1926 гг.)

6. Финляндская Православная церковь во второй половине 1920-х - 1930-х гг

Заключение

Приложение 1. Начальственные лица Карельского викариата - Финляндской Православной епархии / церкви

Приложение 2. Краткий словарь церковной терминологии

Именной указатель

Источники и литература