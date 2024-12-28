Нехунья бен А-Кана - Багир - Озарение

Раби Нехунья бен А-Кана — один из выдающихся мудрецов эпохи Мишны, который жил примерно в конце I века до н. э. — начале I века н. э. Он был учеником знаменитых учителей, таких как Раби Йоханан бен Закай, и сыграл важную роль в развитии еврейской традиции в этот период.

Основные моменты, связанные с Раби Нехуньей:

Прозорливость и мудрость: Раби Нехунья известен своей глубокой мудростью и прозорливостью. Он был известен не только своими учениями, но и своими личными качествами — скромностью, отстраненностью от мирской суеты, а также решимостью следовать еврейским законам.

Известное изречение: Одним из наиболее известных высказываний Раби Нехуньи является следующее:

«Если ты учишь Тору, то будь как человек, который строит дом, а не как человек, который строит нечто временное» (Талмуд, трактат «Авот»).

Это изречение подчеркивает важность фундаментальных и долговечных усилий в изучении Торы.

Участие в передаче Торы: Раби Нехунья был важным звеном в передаче Торы и Талмуда. Он активно участвовал в развитии еврейской философии и правосудия, а также в обучении будущих поколений мудрецов.

Раби Нехунья бен А-Кана — это символ мудрости и духовной стойкости, который оказал значительное влияние на развитие еврейской традиции.

Сефер Багир, (Озарение) - один из старейших и важнейших классических текстов Кабалы. До публикации Зогара эта книга была самым влиятельным и широко цитируемым первоисточником кабалистических учений. Она цитировалась почти во всех

главных книгах Кабалы, и первый из них - комментарий Раавада к Сефер Йецира (1). Ее много раз цитирует Рамбан (Раби Моше бен Нахман) в комментарии к Торе (2). Она также много раз перефразируется и цитируется в Зогаре (3).

Название Баѓир из книги Йова (37:21): «А теперь они не видели свет, он блистает (баѓир) в небесах». Эту книгу называют также «Мидраш раби Нехунья бен А-Кана».

Хотя в ней всего около 12 000 слов, ее очень высоко ценили в кругах тайного знания. Раби Йеѓуда Хаит, знаменитый кабалист 15-го века, писал: «Сделай эту книгу короной для твоей головы». А р. Моше Кордоверо (1522-1570), глава школы Кабалы, говорил: «Слова этой книги озаряют (баѓир) и сверкают, но их сверкание может ослепить глаза».

Однако комментарий гениального рава Арье Каплана проясняет многие трудности для понимания.

Раби Нехунья считается и автором молитвы «Ана беКоах», которую читают перед наступлением Субботы. Начальные буквы ее слов образуют 42-хбуквенное Имя Б-га, широко обсуждаемое в литературе.

В общем, в книге выделяются пять частей:

• Первые стихи Творения (1-16).

• Алфавит (27-44).

• Семь голосов и Сфирот (45-123).

• Десять Сфирот (123-193).

• Мистерии души (194-200).

Сефер Багир изумительно красива, поражая поэзией и глубиной древней еврейской мудрости. На обложке фрагмент мозаики 5-го века из синагоге в Азе, где на этой неделе молились наши солдаты, овладевшие этим местом в ходе войны «Железные мечи». Царь Давид - прародитель Машиаха, которого мы ждем. А лев, охраняющий Тору - это символ дома Давида и Иерусалима.

Раби Нехунья бен А-Кана - Багир - Озарение Одна из самых древних и важных книг Кабалы Огласованный текст книги Введение и комментарий рава Арье Каплана Ут Перевод на русский и редакция Гедалия Спинадель Иерусалим 2023 - 304 с. Раби Нехунья бен А-Кана - Багир - Озарение - Содержание

Введение

Рис.1 Освобожденное пространство в результате Цимцума - тонкая нить света достигает центра

Сефер Багир

Рис.2 «У буквы Бет справа есть хвостик, и она открыта спереди (14, 15)

Рис.З Алеф: на задней части буквы виден Бет

Рис.4 Как Гимел преобразуется в Далет, а затем в Гей

Рис.5 Далет с Патахом сверху. Три точки представляют Сэгол сбоку

Рис.6 Цади - так он состоит из Нун и Юд

Комментарий к книге Багир

Рис.7 Алеф состоит из двух Йуд и Вав

Рис.8 Сфирот

Рис.9

Рис.10 Три Матери и Семь пар

Источник - Текст Сефер А-Багир

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