Неопятидесятничество - протестантизм или оккультное сектантское движение

Непрекращающиеся прозелитические действия лжемиссионеров в России приводят не только к искажению смысла христианства, но и к разрушению национальной культуры. Важность проблемы противостояния этим лжеучителям и защиты православной веры на сегодняшнем этапе жизни Церкви очевидна. Уверен, что данная конференция вооружит знаниями и умениями всех, в ком есть желание защищать Истину. Молитвенно желаю организаторам, участникам и гостям конференции плодотворной работы и всесильной помощи Божией в трудах, совершаемых во благо Святой Церкви. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.

Проблемы, поднятые на конференции, актуальны сегодня как никогда. В послании апостола Иоанна звучит предупреждение для всех нас: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4,1). В современном мире харизматическое движение использует лжеэкуменическую окраску, стремясь стать фундаментом для объединения всех христиан в «Единую церковь». Оно получило на территории России опасное распространение и действует как «анонимное христианство». Проповедники учения неопятидесятничества целенаправленно подрывают традиционные духовные ценности и устои народов, вступают в конфронтацию с социальными институтами, скрыто и явно противостоят Русской Православной Церкви.

В начале 1990-х гг. в Россию начали проникать представители харизматического движения, выраженного рядом неопятидесятнических сект. Неопятидесятничество часто называют третьей волной или третьим этапом в развитии пятидесятнического движения. На этом этапе ставится цель проникновения во все христианские общины, еще не затронутые харизматическим движением, среди которых первое место занимают Православные Церкви.

У нас есть возможность обратиться к историческому прошлому пятидесятничества и понять, каким образом оно проникло в западное христианство. Проанализировав результаты, мы сможем ответить на вопросы, в чем причины того, что пятидесятническое и харизматическое движения стали столь многочисленными и влиятельными религиозными направлениями, а западные христиане оказались настолько беззащитными перед их лицом. Периодизация и терминология. Есть несколько вариантов деления истории пятидесятнического движения. В сектоведческой литературе Русской Православной Церкви выделяется 3 периода или 3 волны пятидесятничества 1:1) пятидесятническое движение (начало XX в.—1960 г.); 2) харизматическое движение (1960–1980 гг.); 3) неопятидесятническое движение (с 1980 г. по наше время).

В качестве обобщающего определения для представителей всех трех этапов в отечественной литературе и публицистике чаще всего применяется термин «харизматики». Однако в ряде зарубежных изданий, посвященных истории пятидесятничества, нет единого мнения о том, выделять ли неопятидесятничество в отдельный период или относить его к харизматическому движению. Очень часто слова «харизматики», «неопятидесятники» и «неохаризматики» являются синонимами . В таком случае во второй волне харизматического движения выявляют: харизматическое движение в среде традиционных протеcтантов (начало 1960-х гг.).