Неопятидесятничество - протестантизм или оккультное сектантское движение
Сердечно приветствую всех организаторов, участников и гостей научно-практической конференции «Неопятидесятничество: протестантизм или оккультное сектантское движение?», организованной Николо-Угрешской православной духовной семинарией.
Проблемы, поднятые на конференции, актуальны сегодня как никогда. В послании апостола Иоанна звучит предупреждение для всех нас: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4,1). В современном мире харизматическое движение использует лжеэкуменическую окраску, стремясь стать фундаментом для объединения всех христиан в «Единую церковь». Оно получило на территории России опасное распространение и действует как «анонимное христианство». Проповедники учения неопятидесятничества целенаправленно подрывают традиционные духовные ценности и устои народов, вступают в конфронтацию с социальными институтами, скрыто и явно противостоят Русской Православной Церкви.
Непрекращающиеся прозелитические действия лжемиссионеров в России приводят не только к искажению смысла христианства, но и к разрушению национальной культуры. Важность проблемы противостояния этим лжеучителям и защиты православной веры на сегодняшнем этапе жизни Церкви очевидна. Уверен, что данная конференция вооружит знаниями и умениями всех, в ком есть желание защищать Истину. Молитвенно желаю организаторам, участникам и гостям конференции плодотворной работы и всесильной помощи Божией в трудах, совершаемых во благо Святой Церкви. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
Неопятидесятничество - протестантизм или оккультное сектантское движение
Труды научно-практической конференции 15–16 октября 2013 г.
М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ», 2014. 180 с.
Неопятидесятничество - протестантизм или оккультное сектантское движение - СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЩЕНИЯ К УЧАСТНИКАМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НЕОПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО: ПРОТЕСТАНТИЗМ ИЛИ ОККУЛЬТНОЕ СЕКТАНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ?»
- Председатель Миссионерского отдела Русской Православной Церкви митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
- Ректор Николо-Угрешской православной духовной семинарии, кандидат богословия игумен Иоанн (Рубин)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРИЗМАТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
- Евдокимов Александр Юрьевич ПСЕВДОХРИСТИАНСТВО: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
- Воат Алексей Александрович «НОВЫЙ ВЕК СВЯТОГО ДУХА».
ОСОБЕННОСТИ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО КОНГЛОМЕРАТА
- Диакон Вячеслав Стёпкин НЕОПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО В СВЕТЕ ВСЕЛЕНСКИХ КАНОНОВ ЦЕРКВИ
- Диакон Павел Сержантов ДУХОВНЫЙ ОПЫТ У НЕОПЯТИДЕСЯТНИКОВ И У ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕОПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКИХ ОБЩИН Дворкин Александр Леонидович
НЕОПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО: АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ХРИСТИАНСТВО ДЛЯ «НОВОЙ ЭРЫ»
- Иерей Тигрий Хачатрян БОГОСЛОВИЕ И МИСТИКА НЕОПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
- Карпачева Татьяна Сергеевна ОККУЛЬТНЫЕ ПРАКТИКИ В НЕОПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКИХ СЕКТАХ
ХАРИЗМАТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
- Протоиерей Сергий Дергалев ОПЫТ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ БЫВШИХ НЕОПЯТИДЕСЯТНИКОВ
- Письменюк Илья Николаевич ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ И ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЯ В ЗАПАДНЫХ ХРИСТИАНСКИХ КОНФЕССИЯХ
- Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер НЕОПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ И ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ СЕКТОВЕДЕНИЮ Протоиерей Олег Стеняев
ПРАКТИЧЕСКОЕ СЕКТОВЕДЕНИЕ (расшифровка видеозаписи мастер-класса 16 октября 2013 г.)
РЕЗОЛЮЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕОПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО: ПРОТЕСТАНТИЗМ ИЛИ ОККУЛЬТНОЕ СЕКТАНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ?»
Неопятидесятничество - протестантизм или оккультное сектантское движение - Пятидесятническое и харизматическое движения в западных христианских конфессиях
В начале 1990-х гг. в Россию начали проникать представители харизматического движения, выраженного рядом неопятидесятнических сект. Неопятидесятничество часто называют третьей волной или третьим этапом в развитии пятидесятнического движения. На этом этапе ставится цель проникновения во все христианские общины, еще не затронутые харизматическим движением, среди которых первое место занимают Православные Церкви.
У нас есть возможность обратиться к историческому прошлому пятидесятничества и понять, каким образом оно проникло в западное христианство. Проанализировав результаты, мы сможем ответить на вопросы, в чем причины того, что пятидесятническое и харизматическое движения стали столь многочисленными и влиятельными религиозными направлениями, а западные христиане оказались настолько беззащитными перед их лицом. Периодизация и терминология. Есть несколько вариантов деления истории пятидесятнического движения. В сектоведческой литературе Русской Православной Церкви выделяется 3 периода или 3 волны пятидесятничества 1:1) пятидесятническое движение (начало XX в.—1960 г.); 2) харизматическое движение (1960–1980 гг.); 3) неопятидесятническое движение (с 1980 г. по наше время).
В качестве обобщающего определения для представителей всех трех этапов в отечественной литературе и публицистике чаще всего применяется термин «харизматики». Однако в ряде зарубежных изданий, посвященных истории пятидесятничества, нет единого мнения о том, выделять ли неопятидесятничество в отдельный период или относить его к харизматическому движению. Очень часто слова «харизматики», «неопятидесятники» и «неохаризматики» являются синонимами . В таком случае во второй волне харизматического движения выявляют: харизматическое движение в среде традиционных протеcтантов (начало 1960-х гг.).
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