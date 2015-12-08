Книга представляет собой отредактированный вариант кандидатской диссертации «Проблема происхождения служебной Минеи: структура, состав, месяцеслов греческих Миней IX—XII вв. из монастыря святой Екатерины на Синае», защищенной в Институте мировой литературы РАН в апреле 2005 г.

По не зависящим от автора причинам работа долгое время оставалась не изданной. Глава о греческом Тропологии VIII—IX вв., предшественнике Минеи,была добавлена в 2008 г. в ходе работы в библиотеке Синайского монастыря de visu с находками 1975 г.

Библиографический аппарат текста дополнен в ноябре — декабре 2011 г. во время стажировки в Восточном Папском институте в Риме по любезному приглашению архимандрита Роберта Тафта и ректора института архимандрита Джеймса Мак Канна.

Занимаясь в Риме и имея постоянный доступ к рукописным и библиотечным архивам, мне хотелось переписать монографию, создававшуюся около десяти лет назад в ходе спорадических стажировок в Фессалониках и в Софии, заново.

Однако после недолгих размышлений я решилась оставить текст (за исключением первой главы) в его первоначальном виде, потому что не вливают вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает (Мф 9.17). А новым вином мы наполним новые мехи.

История служебной Минеи меня заинтересовала в студенческие годы, когда нам, студентам классического отделения филологического факультета МГУ, предложили помочь в составлении «Словаря паронимов церковнославянского языка».

Никифорова А. Ю. - Из истории Минеи в Византии: Гимнографические памятники VIII-XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае

Изд-во ПСТГУ, 2012.

ISBN 978-5-7429-0694-0

Никифорова А. Ю. - Из истории Минеи в Византии: Гимнографические памятники VIII-XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае - Содержание

Оглавление

Предисловие

Глава первая. Минея до Минеи: Тропологий

§ 1. Древнейший Иадгари

§ 2. История открытия греческого Тропология МГ 5 (VIII—IX вв.)

§ 3. Общая характеристика Тропология

§ 4. Календарь Тропология

§ 5. Богослужебная структура последований Тропология

§ 6. Гимнографические жанры

§ 7. Авторский состав

§ 8. Характеристика раннепалестинской гимнографии

Глава вторая. Рождение Минеи: Sinait. Gr. 607(IX—X вв.)

§ 1. Календарь

§ 2. Жанровая структура с богослужебным компонентом

§ 3. Жанры

§ 4. Авторский и гимнографический состав

§ 5. Характеристика византийской гимнографии IX в

Глава третья. Минеи IX—XII вв

§ 1. Календари

§ 2. Жанровая структура последований

§ 3 Жанры

§ 4. Авторский и гимнографический состав

§ 5. Минеи IX—XII вв. как источник по гимнографии патриарха Германа

§ 6. Текстологическая сохранность и орфографические особенности

Послесловие

Приложения

Описание тропология МГ5 (VIII—IX вв.)

А. Ю. Никифорова. Из истории Минеи в Византии

Описание древнейшей повседневной Минеи на март — апрель Sinait. Gr. 607(IX—X вв.)

Греческо-русский словарь гимнографических терминов

Календари, репертории песнописцев, гимнографический и авторский состав Миней IX-XII вв

Библиография

Список использованных рукописей

Список библиографических сокращений

Литература

Никифорова А. Ю. - Из истории Минеи в Византии: Гимнографические памятники VIII-XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае - § 1. Древнейший Иадгари

История текстов Минеи старше самой Минеи. Древнейшие минейные последования сохранились в Тропологии. Этот гимнографический сборник, использовавшийся в палестинском богослужении, «отражал развитие греческой гимнографии доиконоборческого времени, начиная с образцов IV—V вв. и до начала VIII в.». Он объединял песнопения седмичного, месячного и годового кругов. Старшая редакция Тропология известна по грузинскому переводу — Древнейшему Иадгари и сохранилась в грузинских памятниках IX—X вв. (Н—2123, Sinait. Georg. 18, 40, 41 и другие).



Древнейший Иадгари (далее: ДИ) вышел из состава Лекционария, книги уставного и гимнографического содержания V—VII вв., вероятно, в результате появления к концу VII в. многострофных песнопений —стихир и канонов. Первым описал ДИ (Н—2123, вторая пол. IX в.), вывезенный в середине XIX в. архимандритом Порфирием (Успенским) из лавры святого Саввы Освященного, К. С. Кекелидзе. Еще не зная о существовании такого типа книги, он определил сборник как «папирусно-пергаменный Стихирарь», затронул вопросы происхождения, датировки и месяцеслова, перевел отдельные службы на русский язык. Открытие А. А. Цагарели, Н. Я. Марром, Ж. Гариттом новых списков в собрании монастыря святой Екатерины на Синае всколыхнуло волну интереса к памятнику. И в 1980 г. коллектив ученых под руководством директора Института рукописей Тбилиси академика Е. П. Метревели подготовил критическое издание Иадгари, в которое вошли 5 тысяч тропарей и были учтены новонайденные списки из синайской коллекции.

В отличие от Лекционария, последования ДИ не содержали паремийных, апостольских и евангельских чтений, но имели те же гимнографические жанры — тропарь на вечерне и литургии, прокимен на литургии, аллилуиарий, тропарь на умовение рук, тропарь на перенесение святых Даров. Главным импульсом для выделения ДИ послужили процессы, происходившие в VI-VII вв. в области греческой гимнографии, «когда, с одной стороны, накопилось большое количество монострофов различного назначения, а с другой — возникли песнопения новой формы — многострофные стихиры и многоодный гимнографический канон». Седальны, ипакои, воскресные и покаянные гимны выписывали в приложениях к сборнику.

Календарь ДИ открывается Рождеством Христовым (25 декабря),однако перед ним помещены песнопения праздника Благовещения Богородицы (25 марта), как и в отдельных древних Лекционариях («существуют сборни™ чтений, в которых проповеди к Благовещению непосредственно предшествовали проповедям к Рождеству»).