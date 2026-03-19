Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Поляков - Англо-русский словарь

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference

Справочное издание Николая Полякова «Англо-русский словарь библейских терминов и христианских фраз» представляет собой уникальный лингвистический инструмент, созданный для преодоления терминологического барьера при изучении богословской литературы и переводе текстов духовного содержания. Автор ставит задачу систематизировать лексику, специфичную для англоязычной христианской традиции, и предложить точные эквиваленты на русском языке, учитывая конфессиональные нюансы. Основная идея словаря заключается в том, что библейский язык — это особая знаковая система, где обычные слова часто обретают глубокий доктринальный смысл, требующий специальной филологической и теологической расшифровки.

Содержательная часть книги выходит за рамки обычного словника, включая в себя не только отдельные термины, но и устойчивые христианские идиомы, фразеологизмы и типичные обороты, используемые в проповедях, литургике и повседневном общении верующих. Поляков детально прорабатывает сложные понятия, такие как «redemption», «justification», «sanctification», предлагая варианты перевода, которые соответствуют русской синодальной традиции и современному богословскому дискурсу. Важным дополнением словаря является раздел «Language Helps», содержащий краткие грамматические и стилистические пояснения, которые помогают правильно выстраивать молитвенные фразы и переводить сложные библейские конструкции с английского языка на русский без потери смысловых оттенков.

Текст словаря организован в удобном алфавитном порядке с четкой системой перекрестных ссылок, что делает его эффективным пособием для переводчиков, студентов теологических факультетов и всех, кто изучает Библию на английском языке. Николай Поляков мастерски соединяет академическую лексикографию с практической направленностью, создавая надежный фундамент для межкультурной христианской коммуникации. Работа служит фундаментальным ресурсом для качественного освоения англоязычного богословского наследия и точной передачи библейских истин в русскоязычной среде. Это чтение (и использование) способствует глубокому проникновению в этимологию священных текстов и повышению культуры духовного перевода.

Николай Поляков – Англо-русский словарь библейских терминов и христианских фраз – English-Russian Dictionary of Biblical Terms With Language Helps and Christian Phrases

Salem, OR, 1994. – 172 с.

ISBN 0-927545-84-5

Николай Поляков – Англо-русский словарь библейских терминов и христианских фраз – Содержание

  • Preface - Предисловие

  • English alphabet - Английский алфавит

  • Russian alphabet - Русский алфавит

  • Basic phrases - Основные фразы

  • Christian phrases - Христианские фразы

  • Sinner’s prayer - Молитва грешника

  • Churches, denominations – Церкви, деноминации

  • Old Testament books - Книги Старого Завета

  • New Testament books - Книги Нового Завета

  • Old Testament Abbreviations - Аббревиатура книг Старого Завета

  • New Testament Abbreviations - Аббревиатура книг Нового Завета

  • Chapter and verse discrepancies between English, Russian Bible - Различия глав и стихов в английской и русской Библиях

  • Biblical names in Old and New Testaments - Библейские имена в Старом и Новом Заветах

  • Geographical places in the Bible - Географические места в Библии

  • Nations in the Bible - Народности в Библии

  • Plants of the Bible - Растения в Библии

  • Trees and shrubs in the Bible - Деревья и кустарники в Библии

  • Ten plagues of Egypt - Десять египетских казней

  • Offerings in the Old Testament - Жертвоприношения в Старом Завете

  • Feasts in the Old Testament - Праздники Господни в Старом Завете

  • Kings of Israel - Израильские Цари

  • Kings of Judah - Иудейские цари

  • Parables of Jesus Christ - Притчи Иисуса Христа

  • Gifts of the Father (Rom. 12:6-8) - Дары Отца (Рим. 12:6-8)

  • Gifts of the Holy Spirit (1 Cor. 12:8-10) - Дары Святого Духа (1 Кор. 12:8-10)

  • Gifts of the Son (Eph. 4:11) - Дары Сына (Еф. 4:11)

  • The fruit of the Spirit (Gal. 5:22,23) - Плод Духа (Гал. 5:22,23)

  • The works of the flesh (Gal. 5:19-21) - Дела плоти (Гал. 5:19-21)

  • False religions - Ложные религии

  • Biblical terms - Библейские термины

Views 64
Rating 5.0 / 5
Added 19.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books