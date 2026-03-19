Поляков - Англо-русский словарь
Справочное издание Николая Полякова «Англо-русский словарь библейских терминов и христианских фраз» представляет собой уникальный лингвистический инструмент, созданный для преодоления терминологического барьера при изучении богословской литературы и переводе текстов духовного содержания. Автор ставит задачу систематизировать лексику, специфичную для англоязычной христианской традиции, и предложить точные эквиваленты на русском языке, учитывая конфессиональные нюансы. Основная идея словаря заключается в том, что библейский язык — это особая знаковая система, где обычные слова часто обретают глубокий доктринальный смысл, требующий специальной филологической и теологической расшифровки.
Содержательная часть книги выходит за рамки обычного словника, включая в себя не только отдельные термины, но и устойчивые христианские идиомы, фразеологизмы и типичные обороты, используемые в проповедях, литургике и повседневном общении верующих. Поляков детально прорабатывает сложные понятия, такие как «redemption», «justification», «sanctification», предлагая варианты перевода, которые соответствуют русской синодальной традиции и современному богословскому дискурсу. Важным дополнением словаря является раздел «Language Helps», содержащий краткие грамматические и стилистические пояснения, которые помогают правильно выстраивать молитвенные фразы и переводить сложные библейские конструкции с английского языка на русский без потери смысловых оттенков.
Текст словаря организован в удобном алфавитном порядке с четкой системой перекрестных ссылок, что делает его эффективным пособием для переводчиков, студентов теологических факультетов и всех, кто изучает Библию на английском языке. Николай Поляков мастерски соединяет академическую лексикографию с практической направленностью, создавая надежный фундамент для межкультурной христианской коммуникации. Работа служит фундаментальным ресурсом для качественного освоения англоязычного богословского наследия и точной передачи библейских истин в русскоязычной среде. Это чтение (и использование) способствует глубокому проникновению в этимологию священных текстов и повышению культуры духовного перевода.
Николай Поляков – Англо-русский словарь библейских терминов и христианских фраз – English-Russian Dictionary of Biblical Terms With Language Helps and Christian Phrases
Salem, OR, 1994. – 172 с.
ISBN 0-927545-84-5
Николай Поляков – Англо-русский словарь библейских терминов и христианских фраз – Содержание
Preface - Предисловие
English alphabet - Английский алфавит
Russian alphabet - Русский алфавит
Basic phrases - Основные фразы
Christian phrases - Христианские фразы
Sinner’s prayer - Молитва грешника
Churches, denominations – Церкви, деноминации
Old Testament books - Книги Старого Завета
New Testament books - Книги Нового Завета
Old Testament Abbreviations - Аббревиатура книг Старого Завета
New Testament Abbreviations - Аббревиатура книг Нового Завета
Chapter and verse discrepancies between English, Russian Bible - Различия глав и стихов в английской и русской Библиях
Biblical names in Old and New Testaments - Библейские имена в Старом и Новом Заветах
Geographical places in the Bible - Географические места в Библии
Nations in the Bible - Народности в Библии
Plants of the Bible - Растения в Библии
Trees and shrubs in the Bible - Деревья и кустарники в Библии
Ten plagues of Egypt - Десять египетских казней
Offerings in the Old Testament - Жертвоприношения в Старом Завете
Feasts in the Old Testament - Праздники Господни в Старом Завете
Kings of Israel - Израильские Цари
Kings of Judah - Иудейские цари
Parables of Jesus Christ - Притчи Иисуса Христа
Gifts of the Father (Rom. 12:6-8) - Дары Отца (Рим. 12:6-8)
Gifts of the Holy Spirit (1 Cor. 12:8-10) - Дары Святого Духа (1 Кор. 12:8-10)
Gifts of the Son (Eph. 4:11) - Дары Сына (Еф. 4:11)
The fruit of the Spirit (Gal. 5:22,23) - Плод Духа (Гал. 5:22,23)
The works of the flesh (Gal. 5:19-21) - Дела плоти (Гал. 5:19-21)
False religions - Ложные религии
Biblical terms - Библейские термины
