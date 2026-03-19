Поляков - Англо-русский словарь

Справочное издание Николая Полякова «Англо-русский словарь библейских терминов и христианских фраз» представляет собой уникальный лингвистический инструмент, созданный для преодоления терминологического барьера при изучении богословской литературы и переводе текстов духовного содержания. Автор ставит задачу систематизировать лексику, специфичную для англоязычной христианской традиции, и предложить точные эквиваленты на русском языке, учитывая конфессиональные нюансы. Основная идея словаря заключается в том, что библейский язык — это особая знаковая система, где обычные слова часто обретают глубокий доктринальный смысл, требующий специальной филологической и теологической расшифровки.

Содержательная часть книги выходит за рамки обычного словника, включая в себя не только отдельные термины, но и устойчивые христианские идиомы, фразеологизмы и типичные обороты, используемые в проповедях, литургике и повседневном общении верующих. Поляков детально прорабатывает сложные понятия, такие как «redemption», «justification», «sanctification», предлагая варианты перевода, которые соответствуют русской синодальной традиции и современному богословскому дискурсу. Важным дополнением словаря является раздел «Language Helps», содержащий краткие грамматические и стилистические пояснения, которые помогают правильно выстраивать молитвенные фразы и переводить сложные библейские конструкции с английского языка на русский без потери смысловых оттенков.

Текст словаря организован в удобном алфавитном порядке с четкой системой перекрестных ссылок, что делает его эффективным пособием для переводчиков, студентов теологических факультетов и всех, кто изучает Библию на английском языке. Николай Поляков мастерски соединяет академическую лексикографию с практической направленностью, создавая надежный фундамент для межкультурной христианской коммуникации. Работа служит фундаментальным ресурсом для качественного освоения англоязычного богословского наследия и точной передачи библейских истин в русскоязычной среде. Это чтение (и использование) способствует глубокому проникновению в этимологию священных текстов и повышению культуры духовного перевода.

Николай Поляков – Англо-русский словарь библейских терминов и христианских фраз – English-Russian Dictionary of Biblical Terms With Language Helps and Christian Phrases

Salem, OR, 1994. – 172 с.

ISBN 0-927545-84-5

