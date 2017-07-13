Проект серии предполагает выпуск ряда книг, составляющих в совокупности своего рода энциклопедию по молитвенному деланию, достаточно универсальную по своему характеру, доступную самому широкому кругу читателей: и тем христианам, кто вынужден подвизаться в миру, и тем, кого Господь сподобил отречься от мира. Свою задачу, кроме всего прочего, автор видит в том,чтобы дать читателю материал разноплановый, полезный и интересный не только для начинающих, но и для тех,кто уже имеет опыт в умносердечном делании, кто уже встал на путь и устремлен к стяжанию начальной исихии.

Надеемся, что наши книги послужат опорой для христиан самого разного возраста и устроения. В работе над серией использовано около полутора тысяч литературных источников из которых был отобран, тематически организован и прокомментирован необходимый материал,что должно в значительной мере облегчить поиск нужных сведений и оказать помощь тем, у кого нет возможности посвятить несколько лет занятиям в библиотеках.



Нужно предуведомить читателя о том, что книги серии «Путь умного делания» не следует рассматривать в качестве некоего практического пособия по обучению молитве. Цель серии чисто ознакомительная, популяризаторская. Наша задача – привлечь внимание благочестивых христиан к духовной литературе, вдохновить на изучение святоотеческого наследия, расположить душу читателя к внутреннему деланию и тем самым помочь углублению молитвенной жизни, подъятию посильного личного подвига.

Собранные здесь изречения древних отцов в сочетании с комментариями подвижников последнего времени и современных авторов дают материал для размышления и анализа. Широкий спектр представленных мнений позволяет выявить сходство и различие индивидуальных подходов к молитвенному деланию.Думается, что разнообразие взглядов и рекомендаций,при их сопоставлении, поможет вдумчивому читателю самостоятельно прийти к нужным выводам и получить практическую пользу.



Николай Новиков - Путь умного делания - 1- Молитва Иисусова - Опыт двух тысячелетий - Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней

Москва "Отчий дом" 2011

ISBN 5-85280-221-2



Николай Новиков - Путь умного делания - 1- Молитва Иисусова - Опыт двух тысячелетий - Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней - Содержание

Вступительное слово

К читателю

От автора

ОСНОВАНИЕ

Установление Божие

Райское делание

Во имя Сына

Царство милости

Венец добродетелей

Ведение и неведение

Невежество наказуемо

Причины крушения

Путь, вводяй в живот

Культура духа

Тайна таинств

Рассуждение

Наш враг – сам диавол

Победить мир

Искусство среднего пути

Жизнь и жития

Самопознание

Покаянный дух

Жертва спасающая Прп. Симеон Новый Богослов

Душа молитвы

Самоукорение Свт. Игнатий Кавказский

Аз есмь ничто

Земля и пепел

Мученический подвиг

Смирение святых

Возвращение в ничто

Схимон. Иосиф Исихаст

Путь лежит через ад

Без пощады к себе

Содержание

Ум во аде

Великая наука Прп. Силуан Афонский

В руце Твои, Господи

Он обязан нам помочь

Доступность

Сердце и уста

Меры предосторожности

После смерти

Преодоление пропасти

Войди в себя

Строй жизни

Начало дела

Монастырь в сердце

Оптина в Москве

Прав. Алексий Московский

Се ныне день спасения

Полюбивший страдания Сщисп. Лука Крымский

Внутреннее уединение

Среди суеты

Затвор без затвора

Граница мира

Внутреннее безмолвие Схимон. Паисий Святогорец

Молитва среди мира

Весь мир – храм

Обретение тишины

Тень мира

ОБРАЗ ПУТИ

Высший путь

Родословная исихазма

Монах – произведение Святого Духа

Апостольская горячность

Две ступени к единой цели

Уставоположники изрядные

История мифа

Мирская пустыня

Монастырь в миру

На греческой земле

На земле русской

Мир и схима

Подвиг в миру Схимон. Антония (Сухих)

В подполье

В немощах пренемогать

Если снова гонения

Отречение от мира

Философия аскетизма Сщмч. Иларион Верейский

В нижнем чине

По внушению Духа

Подвиг супружества

НАСТАВНИК

По образу Христа

Блажен нашедший советника

Откровение и рассуждение

Расположение души

Приближение к идеалу

Русское старчество

Кризис духа

Оскудение подвига

Не общим путем

Культ прелести

Благая строгость

Душевное пастырство

Одинокие воины

Избранники благодати

Средний путь

Жизнь по совету Свт. Феофан Затворник

Бог дважды не судит



Пастырь и паства

Высокое лицо

Драгоценный опыт

Покаяльный поп

Пастырская аскеза

МОЛИТВА ИИСУСОВА - Предуведомление от составителя трактата

О молитве Иисусовой АСКЕТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

Предисловие

Молитва Иисусова

Главное оружие

Суть делания

Матерь добродетелей

Словесная молитва

Обретение навыка

Внешняя жизнь

Спасительный прибыток

Умная молитва

Деятельная степень

Воспитание благодатью

Со старцем и без него

Сердечная молитва

Деятельная степень

В пределах сил человеческих

В тайнике сердца

Высшие степени молитвы

Молитва самодвижная

Молитва чистая

Молитва зрительная



Комментарии составителя

1. Правило: подходы и методы

2. Аскеза: воздержание от всего

3. Намерение: залог посмертного дара

4. Псевдомолитва: игры воображения

5. Три периода: восхождение к обожению

6. Внимание: гортань и губы

7. Целомудрие: ум, рассудок и сердце

8. Искушения:идеже не бе страх

9. Место сердечное: общение в Духе

10. Прелесть: молитва в ней неповинна

11. Причастие: ценность не в частоте

12. Трезвение: очищение сердца

13. Правило: количество и скорость

P.S. Во избежание «приближения вражеского»

Биографические сведения об авторе келейных записок



ПРИЛОЖЕНИЕ

О книжной серии «Путь умного делания»

Именной указатель

Библиография

Список сокращений

Содержание

Сведения об изданиях серии «Путь умного делания»



Николай Новиков - Путь умного делания - 1- Молитва Иисусова - Опыт двух тысячелетий - Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней - Введение

Умная молитва – ровесница человека, ее происхождение святые отцы связывают со временем пребывания человека в раю: «по неложному свидетельству богомудрого преподобного и богоносного отца нашего Нила, постника Синайского, еще в раю Самим Богом дана первозданному человеку умная божественная молитва, приличествующая совершенным» В самом деле, иначе и быть не могло, ведь Адам до грехопадения пребывал в прямом богообщении,иначе говоря, в созерцательном состоянии, которое и есть высшая форма умносердечной молитвы. Умная и сердечная молитва заповедана человеку и в Ветхом, и в Новом Завете. Спаситель, отвечая на самый важный для человеческого существа вопрос: что же делать, чтобы наследовать жизнь вечную, указывает на исполнение заповеди о любви к Богу как на необходимое условие для спасения в вечности, условие, на котором утверждается весь закон и пророки. Очевидно, что исполнения этой, наивысшей из всех заповедей, требующей любви всем сердцем ивсем умом, невозможно достичь иначе, как посредством умносердечной молитвы, с помощью «которой молящийся отделяется от всей твари, весь, всем существом своим,устремляется к Богу». Именно посредством такой молитвы «ум, сердце, душа, тело, доселе рассеченные грехом» могут,связуемые под действием благодати «воедино о Господе»,восстановить свою целостность. Вне этого единства всецелая любовь к Богу и самоотверженная любовь к ближнему, заповеданная тем же наивысшим законом, остаются недосягаемы, так как Божий завет подразумевает отнюдь не нашу душевную, пристрастную любовь, которая свойственна всякому человеку в его ветхом состоянии. Устами евангелистов Господь заповедал нам любовь духовную.



Речь идет о любви всею крепостию,то есть всеми силами человеческой души, о таком состоянии, когда к Богу устремлены все три основных вида жизненной энергии:мысль, чувство и воля. А такое гармоничное взаимодействие внутренних сил возможно только в исцеленной от ветхости, в преображенной благодатью душе. Это коренное перерождение нашего естества достигается путем очищения от страстей и полной перестройки действия сил души, поскольку в исходном своем состоянии душа,которая «трехчастна и созерцается в трех силах: мыслительной, раздражительной и желательной», больна, поражена врожденным недугом. Это невольное наше наследие, следствие грехопадения праотцев. Единственной лечебницей, способной исцелить человека, как мы знаем, является Церковь, где через участие в таинствах и исполнение добродетелей, заповеданных Богом, вершится наше преображение. Однако и эти средства оказываются бесплодны, когда человек причастен к ним только внешне, по форме, когда действует по образу столь сурово обличаемых Христом фарисеев. Новозаветное учение открывает нам, что всякая добродетель в полноте своей осуществима не иначе как через подвиг внутренний, а сущность его составляет не что иное, как умное делание.



Духовная практика умносердечной Иисусовой молитвы, известная как священный метод трезвения и молитвы, или просто умное делание, – это тот предмет, исследованию которого посвящена настоящая работа, да и вся наша книжная серия. Понятие умное делание напрямую связано с судьбой первого человека, а в его лице с судьбой всего человечества. Адам при сотворении получил от Бога созерцательную способность – возможность непосредственного богообщения. Этот высочайший дар был утрачен в грехопадении, однако не окончательно – созерцательная способность может быть возвращена в процессе преображения души. Более того, ее обретение признается святыми отцами необходимой предпосылкой к стяжанию полноты благ Царства Небесного, которое по сути своей и есть пребывание души в Боге,созерцание Бога – богообщение, богопознание. А умное делание оказывается тем уникальным, незаменимым практическим средством, которое приносит двойные дары: с одной стороны, это вид оружия, обоюдоострый меч трезвения и молитвы, которым ведется мысленная брань, очищающая и исцеляющая душу, возвращающая ей способность богообщения; с другой – это своего рода инструмент, посредством которого человеческий дух вводится под действием благодати в непосредственное общение с Духом Божиим.