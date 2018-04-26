О Божественной литургии

Божественная литургия занимает центральное место в жизни христианина, потому что соединяет человека с Богом Источником жизни вечной. Целью нашей жизни является духовное преображение и обновление. Оно происходит не только благодаря нашим усилиям, но в особенности нашим таинственным соединениям с Богочеловеком Иисусом Христом. Таинство, в котором это соединение осуществляется, именуется Причастием, и происходит оно во время Божественной литургии, где хлеб и вино становятся истинными Телом и Кровью Господа нашего Иисуса Христа.

Таинство святой Евхаристии, совершаемое на литургии, установлено Самим Господом Иисусом Христом на пасхальной вечере в Великий Четверг, называемой Тайной, накануне Его крестных страданий: В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда же настал вечер, Он возлегс двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.

Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? [Иисус] говорит ему: ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.

И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего (Мф. 26, 17–29). Господь заповедовал апостолам, а вместе с ними и нам всегда совершать это Таинство: Сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22, 19). Исполняя заповедь Спасителя и следуя Его примеру, святые апостолы вскоре после вознесения Господня в воспоминание о любви Спасителя начали совершать вместе с прочими верующими великое и спасительное таинство Евхаристии, или литургию.

Они во время молитвы читали и объясняли Священное Писание, поучая Христовой вере, а потом совершали таинство Причащения; сами приобщались и других приобщали. После приобщения заканчивали священнодействие пением псалмов и молитвами. После того тотчас же была так называемая Вечеря Любви, на которую люди с достатком приносили с собой дары разного рода и пищу в знак христианской любви и для пропитания убогих и нищих. Здесь берет начало приношение просфор к алтарю христианами, а также антидор, который обыкновенно после литургии раздается христианам.

Местом общественной молитвы при апостолах был храм Иерусалимский и жилища верующих, где совершалась Евхаристия. В первое время порядок и образ совершения литургии передавался устно и все молитвы и священные песнопения заучивались на память. Затем стало появляться и письменное изложение апостольской литургии. Первые чинопоследования литургии составлены были святым апостолом Иаковом, братом Господним, архиепископом Иерусалимским (для иерусалимско-антиохийских церквей) и святым апостолом Марком (для египетских церквей).

Николай Посадский - О Божественной литургии

Издательство — «Сибирская Благозвонница», 2017

ISBN: 978-5-04-068048-1

Николай Посадский - О Божественной литургии - Оглавление

О Божественной литургии

Главное Богослужение

Литургия по апостольскому образцу

Три чина Божественной литургии

Литургия святителя Иоанна Златоуста

Проскомидия

Литургия оглашенных

Литургия верных

Перенесение Даров на престол

Таинство Причащения (Евхаристия)

Литургия Святителя Василия Великого

Литургия Преждеосвященных Даров

Источники

Примечания

Николай Посадский - О Божественной литургии - Проскомидия

Проскомидия слово греческое и значит «принесение». Это есть первая часть литургии, во время которой приносятся в алтарь просфоры и приготовляются для освящения. Так называется она от обычая древних христиан приносить хлеб, вино и все нужное для совершения литургии; поэтому и самый хлеб, употребляемый на ней, называется просфорой, что значит «приношение». Хлеб (просфора) должен быть квасной (поднявшийся), чистый, пшеничный. Сам Господь Иисус Христос для совершения таинства Причащения взял квасной, а не пресный хлеб. Просфора должна быть круглой и состоять из двух частей, во образ двух естеств Спасителя: Божеского и человеческого; на верхней части просфоры имеется печать с изображением креста и по углам его – начальных букв имени Христа Спасителя IC ХР и греческого слова NIKA; это означает «Иисус Христос побеждает». Нынешние просфоры приготовляются при церкви лицом, особенно на то назначенным.

Вино для таинства требуется виноградное, красное, потому что красный цвет напоминает цвет крови; вино смешивается с водой в воспоминание того, что из прободенного ребра Спасителя на кресте истекли кровь и вода. Для проскомидии употребляется пять просфор в воспоминание чудесного насыщения Христом пятью хлебами более пяти тысяч человек. Этим чудом Господь учил народ о духовном насыщении и о нетленной, духовной пище, подаваемой в таинстве Святого Причащения: На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем.

Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришел? Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.

Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.

Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с небес? Иисус сказал им в ответ: не ропщите междусобою. Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет.

Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: еслине будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин. 6, 22–54). Собственно для причащения употребляется одна просфора (Агнец), по слову апостола: Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба (1 Кор. 10, 17), а потому по своей величине эта просфора должна соответствовать числу причастников.

Приготовившись по церковному уставу к совершению литургии, священник и диакон читают перед закрытыми царскими вратами так называемые «входные» молитвы, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, кланяются всем стоящим направо и налево, испрашивая этим поклоном себе прощения у всех, и входят в алтарь. Там, приступив к престолу (лицом к востоку), повергают перед ним три земных поклона и целуют самый престол и лежащее на нем Евангелие, как бы Самого Господа, сидящего на Престоле[1], и приступают к облачению в священные одежды. От времен апостольских уже употреблялась при богослужении отличная от других одежда, облачение в которую сопровождается словами, выбранными из псалмов и раскрывающими глубокое ее значение.

Священнослужитель предстает, подобно Аарону одетый великолепно, и телом и духом перед страшным престолом Всевышнего, да не умрет духовно. Он – как орудие Божие, которым наляцает Сам Дух Святой. Затем, умыв руки, священник приступает к жертвеннику, который находится по левую сторону от престола. Этот жертвенник иначе называется предложением, потому что на нем предлагаются хлебы. Он образует ту боковую храмину в первоначальной Церкви, куда слагалось все приносимое христианами для священнодействия и для общей трапезы. Подойдя к жертвеннику и благословив начало проскомидии, священник берет первую просфору Агничную в воспоминание Господа нашего Иисуса Христа, Агнца Божия, вземшаго грехи мира; со священными словами вынимает из нее при помощи копия среднюю часть просфоры, имеющую надпись и называющуюся Агнцем, и полагает на дискос (небольшое круглое блюдо).