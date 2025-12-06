Оксфордская история библейского мира
К тому времени, когда в конце тринадцатого века до н.э. нация Израиля стала политическим образованием , ближневосточная городская цивилизация уже стала древней — ей было более двух тысячелетий. В Месопотамии шумерская и древневавилонская культуры давно уже поднялись и пали. Для Египта последние дни имперской славы были уже близко.
Израильтяне остро ощущали свое позднее появление, даже подчеркивая это в повествовательных традициях, которые рассказывали об их происхождении. В этом они отличались от других народов Ближнего Востока, чьи истории о национальном происхождении имели тенденцию сливаться с их рассказами о сотворении космоса. Например, в вавилонском эпосе о сотворении мира, Энума Элиш, основание Вавилона завершает сотворение мира, тем самым скрывая относительно поздний всплеск политической значимости города в Месопотамии. Но израильская традиция помещает рождение нации в исторические, а не мифические рамки.
Библейские истории о происхождении израильтян повествуют об их рабстве в Египте, их последующем побеге и их конечном завоевании земли Ханаан, которая стала их родиной. Библейские рассказы о сотворении мира оставались отличными от тех, которые рассказывали о собственном происхождении Израиля. Действительно, между рассказами о сотворении мира и его повествованием о возникновении Израиля библейская традиция поместила ряд рассказов о нескольких поколениях предков; Согласно хронологии традиции, эти прародители жили за столетия до того, как появился Израиль. Теперь сохранившиеся в основном в книге Бытия, эти рассказы рассказывали историю скотовода по имени Авраам — главного отца нации —и его потомки.
В том виде, в котором мы их знаем, эти истории рассказывают истории четырех поколений семьи Авраама, объясняя, как они мигрировали через землю Ханаанскую и в конечном итоге поселились в дельте Нила на севере Египта. Там, как продолжает повествовать традиция, потомки Авраама жили четыреста лет, в конечном итоге превратившись в народ Израиля.
В этой главе мы рассмотрим предковые повествования в Бытие 12-50 и рассмотрим их связь с историей Израиля. Затем мы рассмотрим более широкую историю Сирии-Палестины с конца третьего тысячелетия до 1200 Г. ДО Н. Э., исследуя историческую и культурную среду, в которой родился Израиль. В заключение мы рассмотрим аспекты культуры второго тысячелетия, которые освещают некоторые предковые традиции, сохраненные в Бытие.
Куган, Майкл Д. (ред.) - Оксфордская история библейского мира
Под редакцией Майкла Д. Кугана
ПЕРЕВОД: VADIMK
Сообщество ДРЕВНОСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: ПЕРЕВОДЫ. Новейшие исследования по истории и археологии Древнего мира на русском
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2025. Нью-Йорк · Оксфорд. Издательство Оксфордского университета · 1998.
668 с.
ISBN 0-19-508707-0
Куган, Майкл Д. (ред.) - Оксфордская история библейского мира - Содержание
- СПИСОК КАРТ
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ПРОЛОГ. В начале: самая ранняя история (Майкл Д. Куган)
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. До Израиля: Сирия-Палестина в бронзовом веке (Уэйн Т. Питард)
- ГЛАВА ВТОРАЯ. Горькая жизнь: Израиль в Египте и за его пределами (Кэрол А. Редмаунт)
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Формирование идентичности: возникновение Древнего Израиля (Лоуренс Э. Стэйджер)
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «Не было царя в Израиле»: эпоха судей (Ио Энн Хакетт)
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Родство и царская власть: ранняя монархия (Кэрол Майерс)
- ГЛАВА ШЕСТАЯ. Разделенная земля: Иудея и Израиль от смерти Соломона до падения Самарии (Эдвард Ф. Кэмпбелл-младший)
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ. В изгнание: от ассирийского завоевания Израиля до падения Вавилона (Мордехай Коган)
- ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Израиль среди народов: персидский период (Мэри Джоан Винн Лейт)
- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Между Александрией и Антиохией: евреи и иудаизм в эллинистический период (Леонард Дж. Гринспун)
- ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Видения царств: от Помпея до первого еврейского восстания (Эми-Джиил Левин)
- ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Церкви в контексте: Движение Иисуса в римском мире (Дэниел Н. Шоуолтер)
- ЭПИЛОГ. Переходы и траектории: евреи и христиане в Римской империи (Барбара Геллер)
- ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СОБЫТИЙ
- ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ
- ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
- УКАЗАТЕЛЬ
Огромное спасибо!