Оксфордская история библейского мира

К тому времени, когда в конце тринадцатого века до н.э. нация Израиля стала политическим образованием , ближневосточная городская цивилизация уже стала древней — ей было более двух тысячелетий. В Месопотамии шумерская и древневавилонская культуры давно уже поднялись и пали. Для Египта последние дни имперской славы были уже близко.

Израильтяне остро ощущали свое позднее появление, даже подчеркивая это в повествовательных традициях, которые рассказывали об их происхождении. В этом они отличались от других народов Ближнего Востока, чьи истории о национальном происхождении имели тенденцию сливаться с их рассказами о сотворении космоса. Например, в вавилонском эпосе о сотворении мира, Энума Элиш, основание Вавилона завершает сотворение мира, тем самым скрывая относительно поздний всплеск политической значимости города в Месопотамии. Но израильская традиция помещает рождение нации в исторические, а не мифические рамки.

Библейские истории о происхождении израильтян повествуют об их рабстве в Египте, их последующем побеге и их конечном завоевании земли Ханаан, которая стала их родиной. Библейские рассказы о сотворении мира оставались отличными от тех, которые рассказывали о собственном происхождении Израиля. Действительно, между рассказами о сотворении мира и его повествованием о возникновении Израиля библейская традиция поместила ряд рассказов о нескольких поколениях предков; Согласно хронологии традиции, эти прародители жили за столетия до того, как появился Израиль. Теперь сохранившиеся в основном в книге Бытия, эти рассказы рассказывали историю скотовода по имени Авраам — главного отца нации —и его потомки.

В том виде, в котором мы их знаем, эти истории рассказывают истории четырех поколений семьи Авраама, объясняя, как они мигрировали через землю Ханаанскую и в конечном итоге поселились в дельте Нила на севере Египта. Там, как продолжает повествовать традиция, потомки Авраама жили четыреста лет, в конечном итоге превратившись в народ Израиля.

В этой главе мы рассмотрим предковые повествования в Бытие 12-50 и рассмотрим их связь с историей Израиля. Затем мы рассмотрим более широкую историю Сирии-Палестины с конца третьего тысячелетия до 1200 Г. ДО Н. Э., исследуя историческую и культурную среду, в которой родился Израиль. В заключение мы рассмотрим аспекты культуры второго тысячелетия, которые освещают некоторые предковые традиции, сохраненные в Бытие.

Куган, Майкл Д. (ред.) - Оксфордская история библейского мира

Под редакцией Майкла Д. Кугана

ПЕРЕВОД: VADIMK

Сообщество ДРЕВНОСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: ПЕРЕВОДЫ. Новейшие исследования по истории и археологии Древнего мира на русском

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2025. Нью-Йорк · Оксфорд. Издательство Оксфордского университета · 1998.

668 с.

ISBN 0-19-508707-0

Куган, Майкл Д. (ред.) - Оксфордская история библейского мира - Содержание