Омартиан - Возрождение души

Омартиан - Возрождение души
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Сторми Омартиан «Возрождение души» — это глубокое размышление о том, как Бог может восстановить человека даже после самых тяжелых жизненных потрясений, душевных травм и периодов духовного упадка. Автор, открыто делясь собственным опытом преодоления тяжелого детства и эмоциональной пустоты, показывает, что подлинное возрождение начинается с признания своей нужды в Творце. Она призывает читателя перестать цепляться за старые раны и позволить Божьему свету проникнуть в самые темные уголки души.

В этой работе Омартиан предлагает конкретные духовные шаги для тех, кто чувствует себя «выгоревшим» или зашедшим в тупик. Она рассматривает важность покаяния, прощения других и самих себя, а также необходимость наполнения разума Словом Божьим вместо разрушительных мыслей. Автор подчеркивает, что возрождение — это не разовое событие, а процесс ежедневного выбора в пользу жизни, надежды и веры. Каждая глава сопровождается глубокими молитвами, направленными на исцеление воли, эмоций и духа читателя.

Сторми Омартиан - Возрождение души

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2005. — 240 с. — (Новый человек)

ISBN: 978-5-904737-16-0

Сторми Омартиан - Возрождение души - Содержание

Благодарность

  • Шаги к душевному исцелению

  • Шаг первый: освободитесь от своего прошлого

  • Шаг второй: живите в послушании

  • Шаг третий: стремитесь к духовному

  • освобождению

  • Шаг четвертый: стремитесь к полному

  • возрождению своей личности

  • Шаг пятый: примите дары от Бога

  • Шаг шестой: избегайте ловушек дьявола

  • Шаг седьмой: твердо стойте в истине

Станьте истинным Божьим творением

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

